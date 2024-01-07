2024 telefonunuzun ömrünü uzatma yılı olacak

Akıllı telefon vergileri, yurt dışından alınan telefonlara uygulanan verginin yılbaşında 20 bin TL’den 31 bin TL’ye çıkması akıllı telefon yenilemek isteyenlere “ömrünü uzatmak şart” dedirtiyor. İşte size harika akıllı telefon ömrünü uzatma rehberi

Hayatımızın ortasında akıllı telefonlar var. Yalnızca haberleşme cihazı olmaktan çıktı, eğlence, banka şubesi, sağlık, eğitim, sosyalleşme aracı haline gelen telefonlara sahip olma maliyeti artınca ömrünü uzatmak şart oldu. Akıllı telefondan alınan vergiler, yurtdışından getirilen cihazlardan alınan vergilerin getirdiği mali yükü her ailenin bütçesi kaldıramaz. Bu yüzden sahip olduğumuz cihazların ömrünü uzatmak zorundayız. İşte size en basit yöntemlerle akıllı telefonun ömrünü uzatmanın yolunu adım adım tarif edelim.



ÖNCE TELEFONUNU KORU

Akıllı telefonunuzun uzun süreli kullanımda ne gibi sıkıntısı olabilir. Eğer düşüp ekranı kırılmadıysa, sıvı temasıyla işlemez hale gelmediyse öncelikle telefonunuzu hemen ekran ve sıvı temasına karşı korumaya almakla ilk adımı atın. İyi bir telefon kılıfı, sıvı temasını ve darbeleri engellemek için etkili olacaktır. Bunun dışında ekranı korumaya almak hayati önem taşıyor. Akıllı telefonların en zayıf noktası ekranı diyebiliriz. Bu yüzden iyi bir ekran koruyucu temel koruma önlemlerinden biri olacak. Ancak burada ucuza kaçmak sıkıntı yaratabilir. Bu konuda garantili kurumların ürünlerini tercih etmek yerinde olur.



SİNYAL KALİTENİZİ ARTIRIN

Hangi tür telefona sahip olduğunuz veya hangi hücresel servis sağlayıcıyı kullandığınız önemli değil, kötü hava koşullarından ve hatta telefon sinyalinizi zayıflatan uzak bölgelerden kaynaklanabilecek hizmet kesintileriyle karşılaşmanız kaçınılmaz. Kış tatili nedeniyle seyahatler artmaya devam ederken cep telefonunuzun sinyalini kaybetmek başınızı belaya sokabilir. Navigasyon sırasında sinyal kaybından kaçınmak, arkadaşlarınız ve ailenizle yaptığınız önemli çağrıları kaçırmak ve hatta bu tatil seyahat sezonunda tüm önemli seyahat güncellemelerini ve tavsiyelerini kaçırmak istemiyorsanız, bilmeniz gereken birkaç ipucu ve püf noktası vardır.

Uçak modunu açmak, birkaç saniye beklemek ve ardından tekrar kapatmak şeklindeki denenmiş ve doğru yaklaşım, sinyal alımına kesinlikle yardımcı olabilir. Ancak bu işe yaramazsa SIM kartınızı çıkarmak veya ağ ayarlarınızı sıfırlamak gibi daha sert adımlar atmanız gerekebilir. Telefonunuzla dışarıdaki baz istasyonları arasında hiçbir engel kalmayacak şekilde hareket edin. Bu, her ikisi de alımı kesen metal nesnelerden veya beton duvarlardan uzaklaşmayı içerebilir. Bunun yerine mümkünse bir pencereye gidin veya dışarı çıkın. Telefon kılıfınızı çıkarın. Telefonunuzun anteninin hiçbir şey tarafından engellenmemesi ve daha iyi sinyal alabilmesi için, özellikle de kalınsa, telefonunuzun kılıfını çıkarmanızın bir zararı olmaz.







PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK, TELEFONUN ÖMRÜNÜ UZATMAYA EŞ DEĞER

Akıllı telefonunuzun pilini en çok tüketen şeylerden biri ekranıdır. Ekranınız ne kadar parlaksa o kadar fazla güç kullanır. Bu nedenle pil ömrünüzü uzatmak istiyorsanız ekran parlaklığını azaltmanız önemli.

Bunu cihazınızın ayarlarına giderek ve parlaklık kaydırıcısını ayarlayarak yapabilirsiniz. Ayrıca cihazınızı, çevrenize göre parlaklığı otomatik olarak ayarlayacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Cihazınız AMOLED ekrana sahipse karanlık modu kullanarak pil ömründen daha da fazla tasarruf edebilirsiniz. AMOLED ekranlar siyah pikselleri görüntülerken daha az güç kullanır, bu nedenle karanlık modun kullanılması pil ömrünüzü önemli ölçüde uzatabilir. Karanlık modu etkinleştirmek için cihazınızın ayarlarına gidin ve "karanlık mod"u arayın. Tüm sistem için veya bireysel uygulamalar için karanlık modu etkinleştirme seçeneğini görmelisiniz. Akıllı telefonunuzda çok sık kullanamayacağınız birçok özellik vardır. Bu özellikler, siz onları kullanmadığınızda bile arka planda çalışmaya devam edebilir ve pilinizi tüketebilir.

Bu nedenle kullanmadığınız özellikleri kapatmak iyi bir fikirdir. Buna Bluetooth, Wi-Fi, GPS ve konum hizmetleri gibi şeyler dahildir. Çok sık kullanmadığınız uygulamaların bildirimlerini de kapatabilirsiniz. Bir uygulamayı açtığınızda, kapattığınızda bile arka planda çalışmaya devam eder. Bu, özellikle aynı anda çok sayıda açık uygulamanız varsa pilinizi tüketebilir.

Bu nedenle kullanmadığınız uygulamaları kapatmak iyi bir fikirdir. Bunu, uygulama değiştiricinizdeki uygulamayı yukarı kaydırarak yapabilirsiniz. Ayrıca cihazınızın ayarlarına gidip "zorla kapatma" ifadesini arayarak da uygulamaları kapatmaya zorlayabilirsiniz.

Çoğu akıllı telefon, pil ömrünü uzatmanıza yardımcı olabilecek bir güç tasarrufu moduna sahiptir. Güç tasarrufu modu genellikle ekranınızın parlaklığını azaltır, arka plan etkinliğini sınırlar ve uygulamaların arka planda çalışmasını durdurur.

Güç tasarrufu modunu etkinleştirmek için cihazınızın ayarlarına gidin ve "güç tasarrufu modu" ifadesini arayın. Tüm sistem için veya bireysel uygulamalar için güç tasarrufu modunu etkinleştirme seçeneğini görmelisiniz.

Yazılım güncellemeleri genellikle pil optimizasyon özelliklerini içerir. Bu nedenle yazılımınızı güncel tutmak iyi bir fikirdir. Cihazınızın ayarlarına gidip "yazılım güncellemesi" araması yaparak yazılım güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.

Pil ömrünüzü uzatma konusunda hâlâ sorun yaşıyorsanız pil kutusu kullanabilirsiniz. Pil kutuları ekstra pil gücü sağlar, böylece akıllı telefonunuzu şarj etmek zorunda kalmadan daha uzun süre kullanabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzu kullanma şekliniz de pil ömrünü etkileyebilir. Örneğin akıllı telefonunuzu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmak bataryaya zarar verebilir. Bu nedenle, aşırı sıcaklıklardan kaçınarak ve aşırı şarj etmeyerek pilinize dikkat etmeniz önemlidir.

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UNİCORN ORTAKÖY CAMİ VE İSTANBUL BOĞAZI RESMİNİ YAP



Üretici yapay zekanın her işe bulaşacağını anlamak için kahin olmaya gerek yok. Sizinle her hafta bir uygulamayı deneyimleyerek anlatacağız. Akıllı telefonda yapay zeka kullanarak video düzenlemek, fotoğrafları tasarlamak, epostaları yanıtlamak veya sunum hazırlamak mümkün.







O zaman ilk olarak Microsoft CoPilot uygulamasını iOS App Store'dan indirelim. Microsoft hesabınızla uygulamayı kurdunuz. Şimdi komutlarınızı verin. Benim aklıma "İstanbul Boğazı, Ortaköy Camii ve Unicorn birleştir resmini yap" demek geldi. Bir süre beklememi istedi ve resimleri gösterdi. Karşımıza ucuz yapılmış bir resim çıktı. Sonuçta bu resmi beğenip paylaşacak binlerce insanın olduğunu unutmamak lazım.

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YENİ FİLMLERLE YENİ İÇERİKLERE KAPINIZI AÇIN



Birbirinden yeni içeriklerin yer aldığı platformda ocak ayında, gişe rekoruyla tarihe geçen, Barbie filminin yanı sıra Ninja Kamplumbağalar: Mutant Kargaşası, Meg 2: Çukur ve Blue Beetle filmleri izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Ocak ayında çok sayıda yeni içeriği izleyicilerin beğenisine sunan Tivibu, Kirala-Satın Al klasöründe Barbie filmini sinemaseverlerle buluşturuyor. Temmuz 2023'te vizyona giren, Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Ryan Gosling ve Margot Robbie'nin başrolde olduğu Barbie filmi, yılın dünya çapında en çok hasılat yapan filmi olarak Hollywood tarihine adını yazdırdı. Tivibu, Kirala-Satın Al klasöründe yer alan başka bir yapım ise animasyon türünde Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası. Filmin dörtlü çetesini; Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu, Brady Noon; Usta Splinter'ı ise Jackie Chan seslendiriyor.







MEKSİKA KÖKENLİ AMERİKALININ HİKAYESİ

En yeni içerikleri sinemaseverlerin beğenisine sunan Tivibu ocak ayında, Meg 2: Çukur filmini Kirala- Satın Al klasöründe izleyici ile buluşturuyor. 2023 yapımı film, tarih öncesi köpek balığı Meg'lere karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini konu ediyor. Ben Wheatley'in yönetmenliği üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Jason Statham da var.

Sienna Kirala-Satın Al klasöründe bir başka animasyon yapım ise, Blue Beetle. Film, Meksika kökenli Amerikalı bir genç olan Jamie Reyes'in hayatına odaklanıyor. Yeni DC Evreni'nin ilk filmi olan Blue Beetle filminin yönetmeni, Angel Manuel Soto. Filmin öne çıkan oyuncuları ise Bruna Marquezine, Xolo Maridueña ve Susan Sarandon.