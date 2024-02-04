Bulut teknolojisinde kullandığı kadar öde

Son dönemde sıkça adını duyduğumuz bulut teknolojisi akıllı telefonlardan kurumsal yazılımlara pek çok yeni iş kolunun doğmasına sebep oldu. Kurumlar ve bireyler donanım veya yazılım satın almadan istediği ölçekte bilişim yeteneğini kullandığı kadar ödüyor

Bulut bilişim, küresel internet altyapısı aracılığıyla sağlanan donanım ve yazılımın kullanımını tanımlamak için kullanılan bir terim. Kendi bilgisayarınıza ya da akıllı telefonunuzdaki yazılım ve donanıma bağımlı olmadan bulut üzerinden işlemleri yapma kolaylığı tümüyle iş yapma biçimlerini değiştirdi Terim, yazılım, donanım, hesaplama ve uzaktan hizmetlerin çalışmasını sağlayan oldukça karmaşık altyapının soyutlanmasını temsil eden bulut şeklindeki sembolün kullanımından geliyor. Basitçe söylemek gerekirse, bulut bilişim internete dayalı bilgi işlem. Geçmişte insanlar, binalarındaki fiziksel bir bilgisayara veya sunucuya indirilen yazılımlardan uygulama veya programları çalıştırıyorlardı. Bulut bilişim, insanların internet üzerinden aynı tür uygulamalara erişmesine olanak tanıyor.



ÖLÇEK BÜYÜYEBİLİYOR

Bulut bilişim, ana bilgi işlemin, genellikle uzaktaki ve şu anda kullanılmayan bir makinede gerçekleştiği önermesine dayanıyor. Bu işlem sırasında toplanan veriler uzak sunucular (bulut sunucuları da denir) tarafından depolanıyor ve işleniyor. Bu, buluta erişen cihazın çok fazla çalışmasına gerek olmadığı anlamına geliyor. Bulut sunucuları, yazılımı, platformları ve veritabanlarını uzaktan barındırarak, bireysel bilgisayarların belleğini ve bilgi işlem gücünü serbest bırakır. Kullanıcılar, bulut bilişim sağlayıcısından alınan kimlik bilgilerini kullanarak bulut hizmetlerine güvenli bir şekilde erişebilir. Şimdi bulut bilişimin faydalarına odaklanmak içim detaylarına beş maddede bakalım.









YÜKSEK HIZ – HIZLI DAĞITIM

1. Yüksek Hız – Hızlı Dağıtım: Yeni bulut bilişim örneklerini birkaç saniye içinde başlatabilme yeteneği, yazılım geliştirmenin çevikliğini ve hızını yeniden şekillendiriyor. Geliştiriciler, sahadaki donanım sınırlamalarına veya yavaş satın alma süreçlerine bağımlı olmadan yeni fikirleri kolayca test edebilir ve uygulama mimarisini tasarlayabiliyor.

2. Otomatik Yazılım Güncellemeleri : Bilgisayarınızda sürekli yazılım güncellemesi ve ücretiyle baş etmek neredeyse çok sinir bozucu oluyor. Oysa yeni yazılım sürümlerinin bulut ortamında kolayca test edilebilmesi ve dağıtılabilmesi gerçeğine dayanıyor. Bu da ürün inovasyonunun daha yüksek hıza ulaşmasını sağlıyor. Son kullanıcılara aylık, haftalık ve belirli aralıklarla daha fazla özellik sunuyor. Hatta bazı durumlarda günlük olarak bulunuyor. Bulut ortamları aynı zamanda ortak DevOps araçları ve kayıt sistemleriyle de entegre olarak üretimdeki sorunların izlenmesini ve tespit edilmesini kolaylaştırıyor.

3. Verimlilik ve Maliyet Azaltma Sağlıyor: Bulut altyapısını kullanarak ekipman satın alma ve bakımına büyük miktarda para harcamanıza gerek kalmaz. Bu, CAPEX maliyetlerini ve Toplam Sahip Olma Maliyetini (TCO) büyük ölçüde azaltır.

İşinizi büyütmek için donanıma, tesislere, kamu hizmetlerine yatırım yapmanıza veya büyük bir veri merkezi kurmanıza gerek yok. Bulut sağlayıcınızın personelinin uzmanlığından yararlanabileceğiniz için, bulut veri merkezi operasyonlarınızı yürütmek için büyük BT ekiplerine bile ihtiyacınız yok. Bulut ayrıca kesinti süresiyle ilgili maliyetleri de azaltıyor. Bulut sistemlerinde kesinti süresi nadir olduğundan, bu, kesinti süresiyle ilgili olası sorunları düzeltmek için zaman ve para harcamanıza gerek olmadığı anlamına geliyor.

4. Veri Güvenliğini Artırıyor: Büyüklüğü ve sektörü ne olursa olsun her işletmenin en büyük endişelerinden biri verilerinin güvenliği önem kazanıyor. Veri ihlalleri ve diğer siber suçlar bir şirketin gelirine, müşteri bağlılığına ve marka konumlandırmasına zarar verebilir. Bulut, verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve işlenmesini garanti eden birçok gelişmiş güvenlik özelliği sunuyor. Ayrıntılı izinler ve birleştirilmiş roller aracılığıyla erişim yönetimi gibi özellikler, hassas verilere erişimi yalnızca bu verilere erişmesi gereken çalışanlarla kısıtlayabilir ve bu sayede kötü niyetli aktörlerin saldırı yüzeyini azaltabiliyor. Bulut depolama sağlayıcıları, platformları ve işledikleri veriler için kimlik doğrulama, erişim kontrolü ve şifreleme gibi temel korumaları uyguluyor. Buradan yola çıkarak çoğu kuruluş, bulut veri korumasını güçlendirmek ve buluttaki hassas bilgilere erişimi sıkılaştırmak için bu korumaları kendilerine ait ek güvenlik önlemleriyle tamamlıyor.









5. Ölçeklenebilirlik Yeteneği Artıyor Büyüt ya da Küçült: Farklı şirketlerin farklı BT ihtiyaçları vardır; 1000'den fazla çalışandan oluşan büyük bir kuruluş, bir start-up ile aynı BT gereksinimlerine sahip olmuyor. Bulutu kullanmak harika bir çözüm çünkü kuruluşların BT departmanlarının ölçeğini iş taleplerine göre verimli ve hızlı bir şekilde büyütme/küçültme olanağı sağlıyor. Bulut tabanlı çözümler, bant genişliği talepleri büyüyen veya dalgalanan işletmeler için ideal. İşletmenizin talepleri artarsa, fiziksel altyapı yatırımı yapmanıza gerek kalmadan bulut kapasitenizi kolaylıkla artırabilirsiniz.

Bu düzeyde bir çeviklik, bulut bilişimi kullanan işletmelere rakipleri karşısında gerçek bir avantaj sağlayabiliyor. Bu ölçeklenebilirlik, şirket içi operasyonel sorunlar ve bakımla ilgili riskleri en aza indiriyor. Profesyonel çözümler ve sıfır ön yatırımla yüksek performanslı kaynaklar elinizin altında. Ölçeklenebilirlik muhtemelen bulutun en büyük avantajı sunuyor.



DAHA UYGUN MALİYETLİ ÇÖZÜMLER HAZIR

Bulut hizmetleri, altyapı bakımını bulut sağlayıcı üstlendiğinden, donanım maliyetlerinden tasarruf etmenize ve BT personelini azaltmanıza yardımcı oluyor. Bulut bilişim, yalnızca kullandığınız hizmetler için ödeme yapmanızı sağlar ve bu da onu kârlılığınızı artırabilecek uygun maliyetli bir çözüm haline getiriyor. Ek olarak, bulut tabanlı hizmetler son derece ölçeklenebiliyor. Bu, iş taleplerinize göre kullanımınızı artırabileceğiniz veya azaltabileceğiniz anlamına geliyor. Bulut hizmetleri son derece güvenlidir ve veri şifreleme, çok faktörlü kimlik doğrulama ve tehdit algılama özellikleri sunuyor. Bulut sağlayıcıları, güvenlik tehditlerini 7/24 izleyen ve yöneten, veri ihlali ve saldırı riskini azaltan özel güvenlik uzmanlarından oluşan ekiplere sahip. Felaket durumunda bulut hizmetleri, riski ve kesinti süresini ortadan kaldıran veri yedekleme ve kurtarma çözümleri sunuyor. Belge paylaşımı ve işbirliği araçları gibi bulut tabanlı hizmetler, ekibinizin fiziksel konumlarından bağımsız olarak projeler üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına olanak tanır. Bunun sonucunda daha iyi işbirliği, gelişmiş iletişim ve artan üretkenlik elde ediliyor. Ayrıca bulut tabanlı hizmetler, yazılım uygulamalarının en son sürümlerine erişmenizi sağlayarak işbirliğini engelleyen uyumluluk sorunlarını azaltıyor.









DOĞAL AFETLERDE DAHA KRİTİK ETKİ

Bulut bilişim, kesinti sürelerini en aza indirmeye ve operasyonlarınızın doğal afetler veya siber güvenlik tehditleri gibi öngörülemeyen olaylardan etkilenmemesini sağlamaya yardımcı olan iş sürekliliği çözümleri sunar. Yedekleme ve kurtarma çözümleri gibi bulut hizmetleri, verilerinizi ve sistemlerinizi hızlı bir şekilde geri yüklemenizi sağlayarak işletmenizin minimum kesinti ile faaliyetlerine devam edebilmesini sağlıyor.



BİLGİYİ KEŞFETME YOLCULUĞU VİTAMİN İLKOKUL'LA BAŞLIYOR

Türk Telekom, iştirak şirketi online eğitimde öncü çalışmalar yapan Sebit'in ilkokul öğrencileri için hizmete sunduğu yapay zekâ destekli Vitamin İlkokul ürünü; interaktif etkinlikleri, 3D animasyonları ve etkileşimli yapısıyla tatillerde de kalıcı öğrenmeyi destekliyor. Öğrencilerin sağlam ve güçlü bir temel inşa etmelerini sağlamak üzere yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda eğitim uzmanları tarafından tasarlanan ve geçtiğimiz yıl kullanılmaya başlanan Vitamin İlkokul, soyut durumları somutlaştıran örnekler ve analojiler sayesinde ilkokul öğrencilerindeki muhtemel kavram yanılgılarının önüne geçiyor. İlgi çeken içeriklerle çocukları keşfetme yolculuğuna çıkararak öğrenmeyi kalıcı hâle getiren Vitamin İlkokul, çok sayıda etkinlik ve alıştırma imkânı sunarak öğrencilerin yıl içinde öğrendiklerini tatil dönemlerinde de pekiştirmelerini sağlıyor.



5E ÖĞRENME MODELİ VİTAMİN İLKOKUL'DA

Yapay zekâ destekli Vitamin İlkokul'da 2D ve 3D animasyonlardan oluşan konu anlatımları, sınıf etkinlikleri, çalışma soruları dokümanları, özetler, interaktif etkinlikler, testler ve alıştırmalardan oluşan dijital içerikler eğitsel bir akışla öğrenciye sunuluyor. Vitamin'in öğrenciyle aynı dili konuşan etkileşimli içerikleri, öğrenmeyi öğrencinin severek benimsediği bir sürece dönüştürüyor. 5E Öğrenme Modeli esas alınarak üretilen Vitamin İlkokul, öğrencilerin öğrenme sürecinin her adımında aktif katılımlarını destekleyerek kavramların kalıcı öğrenilmesini sağlıyor. Giriş (Engage), Keşfetme (Explore), Anlatım/Açıklama (Explain), Uygulama/Derinleştirme (Elaborate), Değerlendirme (Evaluate) adımlarından oluşan model; öğrenmeyi keyifli hâle getirerek öğrencilerin becerilerini farklı yaşam durumlarında da kullanabilmelerini hedefliyor. Vitamin İlkokul'un kişisel takibe olanak sağlayan yapay zekâ desteği sayesinde veliler ve öğretmenler, öğrencilerin çalışmalarını yakından takip edebiliyor.



ÖĞRETMENLERE ÖZEL ÖZGÜN İÇERİKLER

Eğitim hayatlarının ilk kademesinden itibaren öğrencilere benzersiz ve çok boyutlu bir öğrenme ortamı sunan Vitamin İlkokul, yüksek görsel ve işitsel kaliteye sahip özgün içerikleri sayesinde öğretmenlere derslerini zenginleştirme fırsatı sunuyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Vitamin İlkokul'un basılı kaynakları ve ders kitapları da öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunulacak.