Spora başlamadan tak saatini koluna

Giyilebilir teknolojilerin en belirgin farkı, spor ve sağlık bilgileriyle size eşlik etmesi. Akıllı telefonunuzla uyumlu çalışan akıllı saatin sevdiğiniz sporlarda sizi doğru verilerle desteklemesini beklemek hakkınız

Yaz gelmeden önce belirgin hale gelen göbeğinizden kurtulmak isteyebilirsiniz. Düzenli yürüyüş ya da spor yapmaya karar verdiniz. Peki akıllı saatinizi seçtiniz mi? Hemen adımları değil, kulaçları ve yaptığınız tüm sporları ölçebilecek akıllı saatinizi kolunuza takın. Akıllı saatler, özünde, bildirimleri kontrol etmek, arama yapmak, mesaj göndermek ve ayrıca zamanı söylemek için telefonunuzun uzantılarıdır. En iyi akıllı saatler aynı zamanda aktiviteleri takip etmek ve sağlık göstergelerini izlemek için de güçlü araçlar olabilir. Yeni bir akıllı saat seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli hususlar, en çok kullanacağınız özellikler ve kullandığınız akıllı telefon işletim sistemi öne çıkıyor. Akıllı saatlerin her biri; uyum ve konfor, kullanım kolaylığı ve sizin için değer yaratması gibi özelliklere göre seçmek daha doğru. Türk Telekom kullanım senaryosuna uygun pek çok saati hem online mağazada ve bayi kanalında satışa sunuyor.









UYGULAMA DESTEĞİ

Üçüncü taraf uygulama desteği gibi özelliklere sahip bir giyilebilir cihaz olan müzik çalma, şarkıları depolama yeteneği, uyku izleme ve her zaman açık ekran gibi özellikleri kaliteli bir akıllı saat olma tanımına gerçekten uymalarını sağlıyor. Bir akıllı saat rahatsız ediciyse, onu çok sık takmak isteme olasılığınız çok daha düşük olacaktır. Akıllı saatin telefonunuzun uygun bir uzantısı olması, günlük aktivitelerinizi takip etmesi, uykunuzu izlemesi gerektiğinden, onu çok fazla takmanız gerekiyor. Saat kordonunun nasıl bir his verdiğini, gece takarken ne kadar hafif olduğunu ve işe gidip gelirken, egzersiz yaparken rahat kullanıma izin verip vermediğini dikkate almanız gerekiyor.



KULLANIM KOLAYLIĞI

Kullanım kolaylığı, öğrenme eğrisi bir diğer önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü menülerde gezinmeden akıllı saatinizden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi bilmek deneyim için hayati öneme sahip. Herhangi bir yeni akıllı saatte bir öğrenme dönemi olacak. Ancak sezgisel olan ve atlamadan itibaren gezinmesi kolay olan saatler öne çıkıyor. Apple'ın en iyi kullanıcı deneyimi sunması Watch Series 9, gezinmesi en kolay saatlerden biri. Örneğin, herkesin Apple Watch Ultra 2'ye ihtiyacı yok. Güçlü bir akıllı saate ihtiyaç duyan sporcular veya dışarıda çok fazla zaman geçiren kişiler bundan çok fazla değer elde edecekken, sadece sıradan bir şekilde aktif olan birinin tüm zillere ihtiyacı olmayabilir. Ancak değer hâlâ dikkate aldığımız önemli bir husus çünkü akıllı saatler ucuz değil ve yatırımınızın akıllıca olmasını sağlamak daha önemli.









ÇİFT DOKUN, ALARMI HEMEN ERTELE

Apple Watch Series 9, sağlık ve fitness araçlarının iyi bir birleşimi, akıllı saat işlevselliği ve genel etkinliği sayesinde akıllı saat paketinin zirvesinde kalıyor. iOS kullanıcıları için satın alınabilecek daha iyi bir giyilebilir cihaz yok. iOS cihazı olmayanları bile bir tane almaya ikna edebilir. Series 9, Eylül 2023'te piyasaya sürüldüğünde, önceki yıl piyasaya sürülen Apple Watch Series 8'e göre çok büyük bir nesil sıçramasını temsil etmiyordu. Ancak erişilebilirliği iyileştiren birkaç yeni özellik sundu ve aynı zamanda yeni bir özellik de piyasaya sürdü. Hızlı yeni işlemci çipi. Yeni eklemeler arasında cihaz üzerinde daha hızlı Siri erişimi, güncellenmiş Smart Stack işlevi, daha parlak bir ekran ve belki de en dikkate değer yeni özellik olan Çift Dokunma Hareketi yer alıyor. Çift Dokunma Hareketi, kullanıcıların herhangi bir uygulamanın ana düğmesiyle etkileşimde bulunmak için işaret parmağıyla baş parmağını iki kez birbirine dokundurmasına olanak tanıyor. Örneğin, bir telefon çağrısını yanıtlayabilir veya kapatabilir, bir zamanlayıcıyı başlatabilir, durdurabilir ve bir alarmı erteleyebilir.



BİSİKLET KULLANIRKEN DE YANINDA

Watch GT 4 kullanırken kalp atış ritminize telefona ihtiyaç duymadan müzik dinleme şansınız da var. Özellikle bisiklet kullanırken, yürürken ya da koşarken telefonu çıkarıp kullanmak yerine Watch GT 4'ü kullanmak bana daha pratfik çözüm gibi geliyor. Adaptive EQ özelliği aslında cihazın bulunduğunuz konuma, gürültüye ve dış seslere göre sesi daha net duymanızı ve ortama göre dinleme keyfini artırmanızı ya da dış sesleri duymanızı sağlıyor. Aslında önceki modellere göre daha yetenekli, daha uyumlu olmasını sağlıyor. Sahip olduğu 3 mikrofon ve gürültü engelleme özellikleri sayesinde önceki modellere göre konuşurken daha net sonuç veriyor. Bir arkadaşım yemekte elimizi kolumuzu kaldırdığımızda saatin bunları da sayıp saymadığını sordu. O konuda her akıllı cihaz gibi kullanıcıların kendisine dürüst davrandığını varsaymak zorunda. Sonuçta cihazı değil, kendinizi kandırdığınızı unutmayın. Ancak basit bir kalori takibi yapmanıza olanak sağlıyor. Kilo vermek isteyenlerin sadece verdiği kalorileri değil, aldığı kalorileri takip etmesinde fayda var. Yoksa 100 den fazla egzersiz modu boğazınızdan geçenleri saymıyor.









EKONOMİK VE ŞIK SEÇENEK KOLUNDA

Nothing CMF Watch Pro sağlam bir bütçe dostu cihaz. Hiçbir akıllı saat 75 doların altındaki bir fiyata mükemmel değildir, ancak CMF Watch Pro, akıllı saatin temellerini her zaman açık ekran gibi birkaç premium özellik ile sunuyor. Ayrıca hem iOS hem de Android telefonlarla uyumludur. Yaklaşık 65 dolarlık yurtdışı fiyatı Türkiye'de çok uçuk fiyatlarla çıkmayacaktır. Nothing CMF Watch Pro, bütçeye uygun bir akıllı saatin dışında hem Android hem de iPhone için de çalışıyor.

Henüz CMF Watch Pro'yu test etmedik veya kişisel olarak kullanmadık. Ancak araştırmamıza, akıllı saatlerle ilgili genel deneyimimize ve Phone 2 ve Ear Stick kulaklıklar gibi Nothing ürünleriyle olan deneyimimize dayanarak, uygun fiyatlı bir akıllı saat arayanlar için CMF Watch Pro'yu gerçekten uygun bir seçenek olarak tavsiye etmemizi sağlıyor.

CMF Watch Pro, saati söylemek ve bildirimlerinizi göstermek de dahil olmak üzere akıllı saatin temel temellerine odaklanıyor. Dahili mikrofonu sayesinde bir aramayı bile yanıtlayabilirsiniz. Ayrıca çoğu akıllı saatin sahip olduğu adım sayacı, kalp atış hızı sensörü, uyku takibi gibi temel sağlık ve fitness izleme özelliklerini de kapsıyor.

OYNAMAK İÇİN SEBEP ARAMAYA GEREK YOK

Yaşı 40'ın üstünde olanların oyun tutkunları için ilk büyülü oyun deneyimi atariler oldu. 1970'lerde eve ilk girdiği anda kısa sürede aklımızı başımızdan aldı. İşte o günden bu yana yeni nesil konsollar hayatımızın parçası oldu. Şimdi konsolların sonunun geldiği konuşuluyor

Kiminin teyzesi Almanya'dan, kiminin dedesi hacdan aldığı ilk oyun konsolu Atari tutkusu konsol tutkumuzun ilk ürünü oldu. Sonra Playstation, nintendo, XBOX gibi pek çok konsolla tanıştık. Şimdi XBOX'ın 5'inci neslini görenler belki de oyun konsollarının son temsilcisini deneyimliyor. Birçok büyük PlayStation oyununun PC'ye uyarlanmasıyla birlikte konsolların artık daha az revaçta olup olmayacağını Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu şöyle değerlendirdi: "Uzunca bir süre Nintendo ve Sega'nın liderliğinde ilerleyen oyun konsolu dünyası, Sony'nin PlayStation'ı piyasaya sürmesiyle birlikte kısa bir sürede yön değiştirdi; Sega yavaş yavaş konsol piyasasından çekilmeye zorlanırken Microsoft da konsol dünyasında kendine bir yer edinebileceğini görmüş oldu.Günümüze geldiğimizde konsolların üç büyük firmadan çıktığını görüyoruz: Nintendo, Sony ve Microsoft. Nintendo Switch 2'yi yakında duyurmaya hazırlanıyor, Sony'den PS5 Pro hamlesi bekleniyor ve Microsoft da son dönemlerde satın aldığı irili ufaklı oyun firmalarıyla oyun portföyünü geliştiriyor."









KARŞILAŞTIRMA YAPMAK ZOR

Yıllardır sorulan PC ve konsol karşılaştırması ikileminden kurtuluş yok. Her ne kadar yıllar boyu konsollar ile PC'ler karşılaştırılmış olsa da ortada birbirinden farklı amaçlar için üretilmiş iki cihaz olduğunu düşünmemiz gerektiğinin altını çizen Mehmet Dumanoğlu konuyla ilgili şunları söylüyor: "Piyasada yüzlerce çeşit farklı PC satılıyor. Dizüstü bilgisayarlar kendileri apayrı bir dünya olmuşken, masaüstü bilgisayarlar da her türlü farklı iş için kullanılabiliyor. Dolayısıyla bir mağazaya gidip, herhangi bir bilgisayar alarak oyun dünyasının tamamına erişim sağlayabileceğinizi düşünmek doğru olmaz. Ancak ve ancak "oyuncu bilgisayarı" olarak tabir ettiğimiz, işlemcisi ve ekran kartı çok iyi olan sistemler size tüm oyunların kapısını açabiliyor. Peki iyi bir ekran kartı almak isteseniz, kaç lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor? En az 30.000 lira ve düşünün ki bu sadece bilgisayarın tek bir parçası. İşlemci, bellek, depolama, kasa, klavye, fare derken banka hesabınızın sıfırlanması işten bile değil. Konsol kısmında ise tek bir cihaz satın alıp herhangi bir performans sorunu düşünmeden, devasa bir oyun kütüphanesine ulaşmak mümkün. Üstelik Nintendo Switch gibi bir konsol alırsanız, oyunları el konsolunuzda oynamanız, harici bir ekrana bağlı kalmamanız bile olası. Sağlam bir donanıma sahip PC'lerin konsollara karşı daha iyi bir görsel sunma konusundaki başarısı elbette tartışılmaz ama söylediğim gibi bu sistemleri kurmak, onlar için bir masa ve belki ayrı bir oda ayırmak, bir bilgisayar sandalyesi üzerinde uzunca vakit geçirecek olmanız işin pratikliği ve konforu açısından uzun vadede daha negatif bir tablo çizebilir. Konsollar ise var olan salon veya oturma odanızdaki tek bir televizyonun yanına konuşlanarak eğlenmeniz için pratik ve rahat bir çözüm sunabiliyor. Görünen o ki konsol oyunlarının tamamının PC'lere de uyarlanacağını bilsek bile konsolların sağladığı pratiklik ve bütçeye daha uygun olmalarından ötürü bu sistemler birer alternatif olarak var olmaya devam edecekler. Belki güçlü bilgisayarlara sahip kişiler artık bir PlayStation veya bir Xbox sahibi olma ihtiyacında olmayacaklar ama bu kişilerin sayısı da konsolların rafa kaldırılacağı bir düzene geçiş için yeterli değil.



OYUNLARA KOLAY ERİŞİM

