Deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim ve teknoloji desteği büyüyor

Geleceği düşünenler kadar bugününü kurtarmaya çalışan insanlar için de teknoloji desteği büyük önem taşıyor. Artık pek çok kamu hizmetine; eğitim, sağlık ve adalet hizmeti için bile internet ve teknoloji desteği şart. Eşit vatandaşlık ilkesinin işlemesi için kaçınılmaz

Türk Telekom ve Kızılay arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle, deprem bölgesindeki öğrenciler için eğitim ve teknoloji desteği devam ediyor. İlk adımı Hatay'da atılan 100. Yıl Kütüphaneleri Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep'te yapılan açılışlarla, sekiz farklı noktada hizmet vermeye başladı. 100. Yıl Kütüphaneleri'nde yer alan sınıflarda ortaokul ve lise öğrencileri Sebit'in ders anlatım videoları, deneme sınavları ve çözümlü soruları ile LGS ve YKS'ye hazırlanabiliyorlar. Türk Telekom'un fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sunduğu, Türk Telekom'un iştiraki Sebit'in ise dijital ve basılı eğitim çözümleriyle katkı sağladığı projenin yıl içinde depremden etkilenen tüm illerde hayata geçirilmesi planlanıyor.







İLK ADIM EĞİTİMLE BAŞLIYOR

Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ediyor. Türk Telekom ve iştiraki Sebit ile Kızılay'ın iş birliğinde deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla ilki Hatay'da hayata geçirilen 100. Yıl Kütüphaneleri, depremden etkilenen diğer illerde de yaygınlaştırılıyor. Bu kapsamda, Adıyaman (Merkez ve Gölbaşı ilçeleri), Gaziantep (Islahiye ilçesi), Kahramanmaraş (Merkez ve Elbistan ilçeleri), Malatya (Yeşilyurt ilçesi) ve Osmaniye'de (Merkez ilçesi) kurulan kütüphanelerle birlikte 100. Yıl Kütüphaneleri'nin sayısı toplam 8'e ulaştı. Bugüne kadar yaklaşık 20 bin öğrencinin yararlandığı ve Türk Telekom'un teknoloji, Türkiye'nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit'in ise dijital ve basılı eğitim materyali desteği sağladığı kütüphanelerin sayısının yıl sonuna kadar depremden etkilenen tüm illeri kapsayacak şekilde artırılması hedefleniyor.







100'ÜNCÜ YIL KÜTÜPHANELERİ

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu "Türk Telekom olarak, 'Türkiye'ye Değer' anlayışıyla geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizde, teknolojinin toplumsal faydaya hizmetinde kilit bir rol oynadığına inanıyoruz. Kızılay ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim ve teknoloji desteği sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu projede depremden etkilenen tüm illerde teknolojiyi insanların iyilik ve faydasına sunan bir kurum olma vizyonumuzla, çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



LİSEYE HAZIRLIK EĞİTİMLERİ

Türk Telekom ve iştiraki Sebit, Kızılay ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında depremden etkilenen öğrenciler için yıl boyunca kurulacak kütüphanelerin internet erişimini sağlarken bilgisayar ve eğitim materyali ihtiyacını da gideriyor. Kurulan 8 kütüphaneye fiber altyapı, bilgisayar ve kitap desteğinde bulunulurken yapay zekâ teknolojisiyle sınavlara hazırlanmada kişiye özel akıllı çalışma programları sunan Sebit ürünleri Vitamin LGS ve Raunt ile sınava girecek öğrencilere sınav hazırlık süreçlerinde fayda sağlanıyor. Kütüphanelerde sağlanan fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sayesinde ortaokul ve lise öğrencileri, dijital yayınlardan faydalanabiliyor. Depremden etkilenen diğer illerde de kurulacak olan kütüphanelerle öğrencilerin eğitim süreçlerine destek olunması hedefleniyor.