Yeni nesil yapay zeka işleri için ücretsiz kurslar sizi bekliyor

Kötü haber tutkusunun peşinden gidenlerin inadına yapay zekanın getirdiği fırsatlara dikkat çeken kurslara yakından bakalım. Kariyerinizin başında ya da sonunda olun yapay zeka sizin için yeni bir başlangıç ya da yeniden doğuşun anahtarı olabilir.

"Kötü haber tez duyulur" sözü sanki sosyal medyanın bugünü için söylenmiş. Yapay zeka konusunda en temel önyargılardan biri "yapay zeka ile işsiz kalacak meslekler" başlığının çekiciliğinde yatar. Doğal bir eğilimin ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelir. Psikolojik araştırmalar, olumsuz bilgilere yönelik dikkatimizin, olumlu bilgilere göre daha güçlü olduğunu gösteriyor. Bu, kötü haberlerin daha hızlı yayılmasını açıklayan temel bir mekanizma. Çünkü kötü haber sosyal ağlarda gerçekten tez ulaşır. "Etkileşim ustaları" bu yüzden her şeyde negatif tarafı bulma konusunda ustadır. Herkes kendi taraftarına mesajını ulaştırır. Akıl yolu çoğunlukla unutulur. Biz akıl yolunu unutmadan yapay zekanın yaratacağı yeni mesleklere kısa sürede uyum sağlamak için düzenlenen ücretsiz kurslara dikkat çekmeye çalışacağız.

EĞİTİM YOKSA YAPAY ZEKA YOK!

Kendi bilimsel eleştrirel eğitim sistemini çocukları için hayata geçiremeyen ulus devletler yapay zeka konusunda da çaresiz kalacak. Bu yüzden biz sadece ücretsiz kursları söyleyip görmezden gelmeyelim. Yapay zeka için acil eğitim seferberliği konusunda farkındalık oluşturmak zorundayız. Sebebi basit; "yapay zeka" yeteneklerinden doğru ve etkili bir şekilde faydalanmak, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde güçlü bir davranış kültürü ve ahlak ilkeleri geliştirmeyi gerektiriyor. Bu süreç, teknolojiyi etik, sorumlu ve insan odaklı bir şekilde kullanma bilincini içeriyor. Türkiye mutlaka kendi yapay zeka eğitmeden önce kendi eğitim modelini gelecek nesilleri için hayata geçirmek zorunda. Bağımsız bilimsel eğitim sistemini inşa edemeyen bir ulusun yapay zeka eğitmesi pek mümkün değil. Siyaset üstü bir ortak yol çizmek zorundayız.

BAŞLANGIÇ NOKTANIZ HAZIR

Yapay zeka, makine öğrenimi ve veri bilimi gibi konularda temel eğitim alın. Coursera, Udemy gibi platformlarda veya ücretsiz kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Sizin için eğlenceli olan hangisi ise müzik, kelimeler, videolar, rakamlar, kodlar hepsi için yeni başlangıç noktaları var. ChatGPT, DALL·E, MidJourney, AutoGPT gibi araçları günlük hayatınızda deneyimleyerek, onların işleyişini öğrenin. Yapay zeka destekli yazılım ve uygulamaları iş akışınıza entegre edin. Örneğin, belge yazımı, veri analizi, müşteri hizmetleri otomasyonunu harekete geçirin. Rutin işlerinizi daha hızlı ve hatasız yapmanızı sağlayacak otomasyon araçlarıyla tanışın. Yapay zeka, analitik görevlerde mükemmel olsa da, insan yaratıcılığına ve duygusal zekasına henüz tam anlamıyla yaklaşamıyor. Yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinizi geliştirin.Büyük resme odaklanarak, iş süreçlerinde yapay zekayı nerede ve nasıl kullanabileceğinizi analiz edin. Alanınızdaki teknolojik gelişmeleri sürekli takip edin. Yeni beceriler kazanmak için online kurslara ve seminerlere katılın.Hızla değişen iş dünyasında adaptasyon yeteneği büyük önem taşıyor. Yeni görevleri ve rolleri hızlıca öğrenebilme becerisi kazanın. Empati, liderlik, ve güçlü iletişim gibi insana özgü yeteneklerinizi geliştirin. Teknolojiyle birlikte çalışmayı ve başkalarıyla etkin işbirliği yapmayı öğrenin.

YENİ İŞ FIRSATLARI DA ARTIYOR

İş yerlerinde yapay zekanın benimsenmesinin artışı, çalışanlar ve işçiler arasında yapay zeka tarafından işlerinin değiştirilmesi konusunda büyük endişelere yol açtı. Giderek daha fazla şirket, yapay zeka yeteneklerini ve yazılımlarını günlük rutinlerine entegre ediyor ve bu durum, çalışanlar arasında yapay zekanın artan kullanımının doğuracağı sonuçlarla ilgili endişelere neden oluyor. McKinsey Global Institute tarafından hazırlanan bir rapora göre, küresel iş gücünün yüzde 15'i, yani 400 milyon çalışan, 2030 yılına kadar yapay zeka nedeniyle işini kaybedebilir. Ancak bu istatistikler sadece kaybedilecek işlere dikkat çekiyor. 2030 yılına kadar yaratılması beklenen yeni iş miktarı, yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin benimsenme hızına bağlı olarak değişiyor. Aslında araştırmacılar bile ortaya çıkacak fırsatları net göremiyor. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2023 raporuna göre, 2027 yılına kadar yaklaşık 69 milyon yeni işin ortaya çıkması bekleniyor. Bu işlerin büyük kısmı, dijitalleşme, veri bilimi ve yapay zeka alanlarında olacağı tahmin ediliyor.



Coursera ve edX'de yapay zeka kursları

Bu platformlar, dünya çapındaki üniversitelerle işbirliği içinde ücretsiz yapay zeka kursları sunuyor. Örneğin, Stanford Üniversitesi'nin "Machine Learning" kursu Andrew Ng tarafından verilmekte ve sosyal destek talebi ile ücretsiz olarak katılınabilir. Bu kurslar, temel ve ileri düzey yapay zeka konularını kapsar, böylece yeni bir meslek edinmek veya mevcut mesleğinizi dönüştürmek için sağlam bir temel oluşturabilirsiniz.



NVIDIA'nın yapay zeka eğitim serisi

NVIDIA, yapay zeka ve derin öğrenme üzerine ücretsiz eğitimler sunar. Bu eğitimler, GPU hızlandırmalı yapay zeka geliştirme konusunda uzmanlaşmanıza yardımcı olabilir. Bu seri, özellikle yapay zeka alanında çalışmak isteyenler için önemli bir kaynak.



YouTube ve Udemy'deki ücretsiz içerikler

YouTube ve Udemy'de, yapay zeka konusunda birçok eğitmen tarafından ücretsiz içerikler sunulmaktadır. Bu içerikler, teorik bilgilerden pratik uygulamalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Özellikle, Udemy'de bazı kurslar zaman zaman ücretsiz olarak sunulabilir, bu fırsatları takip etmek önemli.



Google'ın yapay zeka eğitimleri

Google, yapay zeka ve makine öğrenimi konusunda çeşitli ücretsiz eğitim programları sunar. Örneğin, "Google AI" eğitimleri, yapay zeka uygulamaları geliştirme konusunda bilgi sahibi olmanızı sağlar. Bu eğitimlerle, mesleğinizde dönüşüm yapabilir veya yeni bir kariyer başlangıcı yapabilirsiniz.



Microsoft Learn'in yapay zeka kursları

Microsoft, yapay zeka öğrenmek isteyen yeni başlayanlar için ücretsiz kurslar sunar. GitHub üzerinden erişilebilen bu kurslar, 12 haftalık bir müfredat içerir ve yapay zeka hakkında kapsamlı bir öğrenme deneyimi sağlar. Bu kurslar, özellikle yazılım geliştiricileri ve veri bilimciler için faydalı olabilir.



'Büyük Veri Kampı' ile dijital dönüşüm yolculuğu

Türk Telekom, genç yeteneklerin erken dönem kariyer yolculuklarını destekleyerek Türkiye'nin dijital dönüşümünde rol alma imkânı sağlıyor.

Genç yeteneklere deneyim odaklı öğrenme, yenilikçi iş alanlarına dair bilgi edinme ve sektör profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatları sunan Türk Telekom, Büyük Veri Kampı ile desteğini sürdürüyor. Türk Telekom, Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl ilk kez hayata geçirdiği Büyük Veri Kampı ile büyük veri alanındaki yeteneklere ulaşarak teknoloji birikimini aktarmayı ve bu alanda insan kaynağı ihtiyacını karşılayarak yeni istihdam alanları açmayı hedefliyor.

Türk Telekom, veri bilimi ve veri mühendisliği teknolojileri alanında kariyer hedefleyen gençleri büyük veri dünyasına davet ediyor. Kendini geliştirmek isteyen gençlerin erken dönem kariyer gelişimine destek sağlamak ve uzman ihtiyacını karşılamak amacıyla bu yıl ilk kez hayata geçirilen Büyük Veri Kampı'na başvurular yapıldı. 27 Ocak - 7 Şubat 2025 tarihleri arasında online ve yüz yüze eğitimlerle düzenlenecek kamp, genç yeteneklere veri bilimi ve mühendisliği alanında erken kariyer fırsatları sunmayı hedefliyor.

Katılımcılar, yaratıcılığı, öğrenmeyi ve kalıpların dışında düşünmeyi teşvik eden zengin içeriklerle dolu 10 günlük bir programa dahil olacak. Hem online hem de yüz yüze gerçekleşecek eğitimlerde, teknik ve uygulamalı derslerin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen özel oturumlar da yer alacak.