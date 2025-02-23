Dilini bilmediğiniz ülkede yapay zeka arkadaş olsun

Yapay zekanın bilmediğiniz dillerde ve coğrafyalarda turistik amaçlı gezmeyi veya iş hayatında kulla nmayı kolaylaştıracağı kesin. Ancak dil bilmenin getirdiği özgüveni ve bağlam yeteneğinin yerini tutmayacağı da kesin...

Yapay zekanın pek çok mesleği yok edeceği korkusu işleniyor. Oysa çevirmenler, yapay zeka araçlarını en çok kullanan meslek. Kendi mesleğini elinden alacaklara yol mu gösteriyorlar? Aslında yapay zekanın en sadık kullanıcısı çevirmenler. Daha hızlı ve daha etkili çeviri yapmak için yapay zeka teknolojisini kullanıyorlar. Yapay zekânın çeviri sektörü üzerindeki etkisi, son yıllarda yapılan çeşitli araştırmalarla incelenmiştir. Örneğin, 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre, profesyonel çevirmenlerin üçte ikisi makine çevirisi veya bilgisayar destekli çeviri (CAT) araçlarını kullanıyordu. Chat GPT'nin yarattığı güncel potansiyel artık yüzde 90'ın üstünde bir oranı karşımıza çıkarıyor. Üretici AI araçları geliştikçe, dil öğrenenlerin konuşma ve okuma becerilerini geliştirmelerine daha fazla yardımcı olacak. Ancak, insan öğretmenlerin yerini tamamen almaları riski de var. Stanford Üniversitesi'nden Tomotaro Akizawa, "Öğrenciler, AI'ı kullanarak Shõwa dönemine ait edebi eserleri okuyabilir, ancak insan etkileşiminin sunduğu duygular, düşünceler ve iletişim karmaşıklıkları kaybolabilir" diyor. AI, bir insan öğretmenden daha sabırlı olabilir, ancak dil öğrenenler, insan etkileşiminin sunduğu kaba kenarları ve deneyim temelli içgörüleri kaybetme riskiyle karşı karşıya.

ÇEVİRİ HİZMETİ TALEBİ ARTTI

Ayrıca, 2024 yılında Forbes tarafından yapılan bir araştırma, işletmelerin yüzde 44'ünün farklı dillerde içerik oluşturmak için yapay zekâ kullanmayı planladığını ortaya koyuyor. Bu veriler, yapay zekâ destekli çeviri araçlarının kullanımının arttığını ve işletmelerin bu teknolojilere yöneldiğini göstermektedir. Ancak, insan çevirmenlerin kültürel ve dilbilimsel uzmanlığı, özellikle hukuki ve tıbbi metinler gibi hassas alanlarda hâlâ vazgeçilmez bir öneme sahip. Diğer yandan, yapay zekayı bir tehditten çok yardımcı bir araç olarak görmek de mümkün. Çevirmenler, yapay zekayı ön çeviri aracı olarak kullanıp kalite kontrol ve son düzenlemeyi kendileri yaparak iş süreçlerini optimize edebilir. Bu durumda çevirmenlerin rolü "dil uzmanı"ndan çok, "içerik düzenleyici" ve "anlam koruyucu"ya dönüşebilir.

GÜVENİLİR ALTERNATİF DEĞİL

Ancak yapay zekanın çeviri ve çevirmenlik mesleğini tamamen "öldüreceği" görüşü pek çok meslekte olduğu gibi biraz abartılı olabilir. Yapay zeka, çeviri süreçlerini hızlandırıyor ve maliyetleri düşürüyor, ama dil sadece kelimeleri çevirmekten ibaret değil. Kültürel bağlam, nüanslar, espri anlayışı ve duygusal ton gibi insan sezgisi gerektiren pek çok unsur var. Örneğin, edebi çeviri, hukuk metinleri veya pazarlama içerikleri gibi alanlarda doğru tonu yakalamak ve kültürel uyumu sağlamak için hâlâ insan uzmanlığına ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca, diplomatik metinler veya canlı tercüme (simultane çeviri) gibi hataya yer olmayan alanlarda yapay zeka henüz güvenilir bir alternatif değil. Yani halisünasyon gören bir yapay zeka ile kritik hukuksal tartışmalara ve sözleşmelere girişmeyin.

ÇEVİRİ BARİYERİ KALKIYOR

ChatGPT'nin Gelişmiş Ses Modu, Google Translate ve benzeri araçlar, artık anlık çeviri yaparak dil bariyerlerini önemli ölçüde kaldırabiliyor. Gelecekte, kulaklıklarla gerçek zamanlı çeviri alarak herhangi bir dili anlamak mümkün olabilir. Bu, özellikle seyahatlerde, iş toplantılarında ve günlük iletişimde büyük bir kolaylık sağlıyor. Ancak, tamamen yapay zekâya güvenmek her zaman pratik olmayabilir: Bağlantı sorunları veya teknolojik hatalar yaşanabilir. Çeviriler bazen bağlamı tam olarak yakalayamayabilir. Duygusal ton, beden dili ve kültürel nüanslar kaybolabilir.



PROFESYONEL HAYATTA BÜYÜK İHTİYAÇ

Pek çok çalışan profesyonel hayatta yabancı dil sayesinde önemli avantajlar kazanıyor. Bunun yerini yapay zeka hiç bir zaman alamayacak.

Ancak yapay zeka kullanmayı bilmek de çalışanlara önemli yetkinlikler kazandıracağını bilmek gerek.

Türk Telekom Akademi; beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, kariyerini ve işini yeni hedeflerle ilerletmek ve iletişim dünyasının geleceğinde yer almak isteyen tüm kullanıcılara ihtiyaç duydukları her konuda gelişimlerine yönelik eğitimler sunuyor.

Eğitim platformundaki kişisel ve mesleki gelişim için sunulan ücretsiz eğitimlerin üniversite iş birliğiyle hazırlanmış sertifika programları da bulunuyor.

Eğitimler; kişisel gelişimine önem veren herkes için "Kariyer ve Kariyer Plus Paketi"yle hobi, sağlık, bilişim teknolojileri, ofis programları, finans uzmanlığı, iletişim uzmanlığı gibi kategorilerde sunulmaktadır. Ayrıca platformda "Yabancı Dil Programı" altında ara yüzü Türkçeleştirilmiş 38 yabancı dili öğrenme fırsatı da bulunuyor. Sonuçta akademi pek çok alanda yetkinlikleri geliştirmede katkı sağlıyor.



BARSELONA'DA UYGULAMALARI KULLANMAK NASIL OLURDU?

Eğer bu deneyimi Barselona'da yaşasaydım, hem Katalanca hem de İspanyolca için benzer bir yaklaşım kullanabilirdim. ChatGPT'nin çok dilli yetenekleri, özellikle Katalanca gibi daha az yaygın dillerde pratik yapmak için kullanışlı olabilir. Örneğin restoranlarda: Katalanca veya İspanyolca yemek siparişi verme pratiği yapabilir, menüdeki öğelerin anlamlarını öğrenebilirdim. Otel rezervasyonu, yön sorma veya toplu taşıma kullanma gibi temel ifadeleri öğrenebilirdim. ChatGPT, Katalan kültürü ve gelenekleri hakkında bilgi verebilir, böylece yerel halkla daha iyi iletişim kurabilirdim. Ancak, Katalanca'nın İspanyolca'ya göre daha az kaynağa sahip olması, ChatGPT'nin bu dildeki performansını etkileyebilir. Ayrıca, Katalanca'nın benzersiz telaffuz ve dilbilgisi kuralları, AI'ın doğru bir şekilde öğretmesini zorlaştırabilir.



EN İYİ 10 ÇEVİRİ UYGULAMASI

Makine çevirisi, bir metnin veya konuşmanın bir dilden başka bir dile çevrilmesi için bilgisayar algoritmalarının kullanılmasını ifade ediyor. Bu süreç mutlaka gelişmiş yapay zeka tekniklerini içermek zorunda değil. Ayrıca kural tabanlı veya istatistiksel yöntemlere dayanabiliyor. Yapay zeka çeviri araçları ise, genellikle gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi tekniklerinden, özellikle sinir ağlarından yararlanan çeviri sistemlerini ifade ediyor. Bu araçlar, bağlamı anlamak, örneklerden öğrenmek ve daha doğal çeviriler sunmak için geliştirilmiş.

Her yapay zeka çeviri aracı bir tür makine çevirisidir, ancak her makine çeviri sistemi gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanmaz.

Makine çevirisinin en gelişmiş hali artık yapay zeka ve sinir ağlarını temel alıyor. Bu da daha doğru, akıcı ve güvenilir çeviriler sağlıyor.

Ancak, deyimler, argo ifadeler ve kültürel referanslar gibi unsurların doğru şekilde çevrilmesi ve metnin orijinal üslubunun korunması hâlâ zorluk oluşturuyor. Bu nedenle, kültürel bağlamı, duyguları veya nüansları anlamayı gerektiren durumlarda insan çevirmenler kritik bir rol oynamaya devam ediyor.

POPÜLER YAPAY ZEKA ÇEVİRİ ARAÇLARI VE SİSTEMLERİ

MachineTranslation.com

Google Translate

Microsoft Translator

DeepL

memoQ Translator Pro

Systran Translate Pro

Smartling

Crowdin

Amazon Translate

ChatGPT



MİNİK YOK 'DAHA UCUZ' İPHONE VAR

Apple iPhone'ların minik cüsseli SE serisinin sonunun geldiğine karar verdi. 4.7 inçlik iPhone SE yerine uygun fiyatlı 6.1 inç ekrana sahip iPhone 16e'yi ilk kez tanıttı. Mart ayında Türkiye'de 48 bin TL'den itibaren satışa sunulacak

Akıllı telefon pazarında telefonunu yenilemek isteyen tüketicilerin gözü uygun fiyatlı seçeneklerde. Apple tüm dünyada iPhone 16 serisini SE modeliyle değil, iPhone 16e ile tamamlıyor. 2025'in en güncel en uygun fiyatlı alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Face ID'nin kamera çentiğine entegre edildiği, tamamen ekran kaplı bir ön yüz ve OLED ekran paneli anlamına geliyor. Apple iPhone 16e Apple tasarımlı C1 modemleri ilk kez kullanıyor. Türk Telekom bayilerine çıktığında bu yıl ilk kez stadyumlarda test edilen 5G yeni iPhone için kullanılacak. Apple belki de modem için ilk testleri daha uygun fiyatlı seride denemek istedi.

MİNİ ARTIK VİTRİNDE OLMAYACAK

Mevcut iPhone 16 serisinin aksine, bu model Apple'ın Haritalar veya Uber gibi uygulamalardan canlı bilgiler gösteren Dinamik Ada (Dynamic Island) sistemine sahip değil. Buradaki kamera çentiği sadece statik bir boşluk olarak kalıyor. 6.1 inçlik ekran boyutu, iPhone 16 ile aynı ve üçüncü nesil iPhone SE'deki 4.7 inçlik ekranla kıyaslandığında büyük bir sıçrama. Bu artık küçük bir telefon değil; özellikle Apple'ın birkaç yıl önce iPhone Mini serisini sonlandırmasından sonra küçük iPhone bekleyenler için bu hayal kırıklığı yaratabilir. Aynı zamanda iPhone 14 de artık Apple'ın ürün yelpazesinden çıkarıldı. Böylece Apple'ın mevcut iPhone serisi iPhone 16E, iPhone 15 ve iPhone 16 modellerinden oluşuyor. Apple, bu yeni cihazı büyük bir etkinlik düzenlemeksizin internet üzerinden duyurdu.

EKRANDA YENİLEME HIZI ORTALAMA ALTI

Ancak sinir bozucu bir durum var: Bu iPhone hâlâ 60 Hz ekran yenileme hızında takılı kalıyor, oysa bu fiyat aralığındaki çoğu akıllı telefon 90 veya 120 Hz yenileme hızına sahip. Daha yüksek yenileme hızı, daha akıcı animasyonlar ve daha pürüzsüz bir kullanım deneyimi sunar. Apple bu özelliği "ProMotion" olarak adlandırıyor ve şimdilik yalnızca iPhone Pro serisinde mevcut. Ancak, bu özelliğin yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya çıkacak iPhone 17 ve iPhone 17 Plus modellerine ilk kez eklenmesi bekleniyor.