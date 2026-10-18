Çocuklar ekrana bakıyor şirketler kazanıyor

Çocukların sosyal medyada geçirdiği zaman ve bıraktığı bilgiler, platformların reklam gelirini artırıyor. Kişisel bilgilerin yanlış ellere geçmesi ise dolandırıcılık ve taciz riskini büyütüyor. Yaş sınırları çocukları korumayı amaçlarken ailelere ve şirketlere de sorumluluk düşüyor

Çocuklara yönelik sosyal medya kullanımında 15 yaş düzenlemesi, 15 ile 18 yaşa getirilen sınırlamalar toplumun yıllarca dijital halının altına süpürdüğü sorunları ortadan kaldırmak için atılan bir adım. Ancak sorunu anlamak için platform şirketlerinin yarattığı ekonomide her bildirime dokunan çocukların nasıl kullanıldığını görmek zorundayız. Sosyal medya uygulamaları ücretsizdir. Ama ücretsiz olmaları, karşılıkta bir şey almadıkları anlamına gelmez. Aldıkları şey, bizim zamanımız ve dikkatimizdir. Uygulama ne kadar uzun süre açık kalırsa, gösterilen reklam o kadar çok olur ve şirket o kadar çok kazanır. İşte bu ekonomide nasıl kazandıklarına yakından bakalım. Yaş sınırlarının amacı çocukları teknolojiden uzaklaştırmak değil. Amacı, teknolojinin çocuğun zamanını, hayal gücünü ve kişisel bilgilerini onun yerine başkalarının kazanç aracı haline getirmesini engellemek. Bunu üç basit soruyla özetleyebiliriz: Çocuk ne kadar zaman harcıyor? Bir şey üretiyor mu, yoksa sadece izliyor mu? Ve kimler, onun hakkında ne biliyor? Bu sorulara dürüst ve rahat cevap verilebiliyorsa, çocuk güvenli bir yoldadır.

HEDEFLİ REKLAMIN ÇOCUKLARI



Platform ekonomisi, bireyin gündelik davranışını ölçülebilir ve satılabilir bir değere çevirir. Bu düzenin gelir tarafı "hedefli reklam" gibi görece zararsız görünse de aynı veri ekosistemi kimlik bilgilerinin sızması ve birleştirilmesiyle ciddi güvenlik risklerine kapı aralar. Bireysel önlemler önemlidir; ancak veri minimizasyonu, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi konular yalnızca kullanıcının değil, düzenleyicilerin ve şirketlerin de sorumluluğundadır. Bilinçli kullanım, bu dengede bireyin elindeki en somut araçtır. Yetişkinler bu düzenin farkına varabilir.

Çocuklar ise henüz bunu fark edecek yaşta değildir. İşte bu yüzden dünyanın birçok yerinde "çocuklar sosyal medyaya hangi yaştan itibaren, hangi kurallarla girebilsin?" sorusu tartışılıyor. Pek çok ülke 15 veya 16 yaş civarında bir alt sınırı düşünüyor ya da uyguluyor, ardından 18 yaşa kadar daha hafif ama koruyucu kurallar öneriyor. Ayrıntılar ülkeden ülkeye değiştiği için bu yazıda özel bir yasayı değil, genel mantığı anlatıyoruz. Bunu bir bisiklet öğrenmeye benzetebiliriz: 15 yaşın altında yardımcı tekerlekli bisiklet. Ya hiç hesap açılmaz ya da yalnızca ebeveyn onayı ve gözetimiyle, çok kısıtlı bir sürüm olur. 15 ile 18 yaş arasında yardımcı tekerlekler çıktı ama kask zorunlu. Genç hesap açabilir, ancak uygulama otomatik olarak "güvenli mod"da başlar. 18 yaş ve üzerinde tam serbestlik var. Ama bu da kuralsız değil. Bu korumalar üç alanda iş görür: zaman, yaratıcılık ve kişisel bilgiler.

GÖRÜNMEYEN TEZGAHTAR



Bunu anlamak için akıllı telefonu görünmez bir defter tutan market görevlisi gibi düşünün. Siz rafları gezerken kim ne kadar durdu, neye baktı, neyi geri bıraktı yazıyor. Sonra bu deftere bakarak size en çok şey sattıracak reklamı hazırlıyor. Çocuk bu defteri tutanın farkında bile değildir. Telefon numarası, doğum tarihi, konum, hangi videoda kaç saniye durduğu, neye güldüğü gibi bilgiler bir araya geldiğinde çocuğun ilgi alanları, korkuları ve zayıf noktaları hakkında ayrıntılı bir profil oluşur. Bu profil reklam için kullanıldığı gibi, yanlış ellere geçerse dolandırıcılık, taciz ve kimlik hırsızlığı için de kullanılabilir. Buradaki ikilem açık: Çocuğu korumak için yaşını kanıtlamak gerekiyor, ama bu kanıt bir başka kişisel veri riski doğuruyor. İyi bir sistem, yaş bilgisini başka hiçbir şey vermeden, yalnızca "evet, çocuk 15'ten büyük" diye aktarabilmelidir.



KURALLARA BİRLİKTE KARAR VERİN

1 Birlikte karar verin.

Telefonu ve uygulama kurallarını yasak diye değil, ortak bir anlaşma olarak koyun.

2 Uyku saatini koruyun.

Telefonu geceleri yatak odası dışında şarj edin, bildirim sessizliğini açın.

3 Hesabı özel yapın, konumu kapatın.

Bunlar iki dakikalık ayardır ve en büyük farkı yaratır.

4 Üretmeyi teşvik edin. Çocuğa "ne izledin?" yerine "ne yaptın?" diye sorun.

5 Bilgi vermeyi öğretin. Telefon numarasını, adresini, okulunu ve kimlik bilgilerini yabancı biriyle paylaşmaması gerektiğini anlatın.

6 Yargılamadan dinleyin.

Çocuk kötü bir şey yaşadığında ceza korkusu yüzünden saklamıyorsa size gelir.



ÇOCUKLARI TRUVA ATINA DÖNÜŞTÜREN SALDIRILAR

Platformlara ve üçüncü taraflara bırakılan telefon numarası, ad, doğum tarihi veya kimlik numarası gibi bilgiler, tek başına yıkıcı olmasa da kimlik doğrulamanın ham maddesidir. Başka sızıntılarla birleştiğinde risk hızla artar. Çocuklar velinin telefonu ya da bilgisayarından erişilen truva atına dönüşür. Bunu ortadan kaldırmanın yolu sadece yasaklar değil, bilinçli kullanımdır. Platform şirketleri sorumluluktan kurtulamaz.

■ SIM swap (hat çalma): Saldırgan, operatöre kendini hat sahibi gibi tanıtarak numarayı kendi SIM kartına taşıtır. SMS ile gelen doğrulama kodlarını ele geçirip e-posta, banka ve sosyal medya hesaplarına erişebilir.

■ Kimlik hırsızlığı: Ad, doğum tarihi ve kimlik numarasıyla kişi adına hat, kredi veya hesap açılmaya çalışılabilir; müşteri hizmetleri kandırılabilir.

■ Hedefli dolandırıcılık: Adınızı ve bilgilerinizi bilen bir arayan, "banka", "savcı" veya "kargo" senaryolarını çok daha inandırıcı kılar (vishing, smishing, oltalama).

■ Hesap kurtarma saldırıları: "Şifremi unuttum" akışlarının büyük kısmı telefon numarasına dayanır; numarayı kontrol eden, hesabı da kontrol edebilir.

■ Veri birleştirme ve profilleme: Farklı sızıntılar numarayla eşleştirilerek adres, iş ve aile bilgisi çıkarılabilir. Bu, takip, taciz ve şantaj için zemin hazırlar.

■ Sürekli hedeflenme: Numara veri aracıları arasında dolaşır; spam ve dolandırıcılık listelerine girer.



VERİ NASIL PARAYA DÖNÜŞÜYOR?

Yaygın bir yanılgının aksine, bu şirketler çoğunlukla ham kişisel veriyi doğrudan satmaz. Sattıkları şey, doğru kişiye doğru anda ulaşma imkânı tanıyor. Şimdi gelir modellerine bakalım.

■ Hedefli reklam: Google ve Meta gelirinin büyük bölümü buradan gelir. Reklam verenler, belirli profildeki kişilere ulaşmak için ödeme yapar.

■ Ölçüm ve dönüşüm takibi: Reklamın gerçekten satışa yol açıp açmadığını göstermek, reklam verene değer katan ayrı bir hizmettir.

■ Ürün ve algoritma iyileştirme: Veri, kullanıcıyı platformda daha uzun tutacak öneri sistemlerini besler.

Daha uzun süre, daha fazla reklam gösterimi demektir.

■ Yapay zekâ eğitimi: İçerik ve etkileşim verileri, ayarlara bağlı olarak modellerin geliştirilmesinde kullanılabilir.

■ Abonelik ve ticari hizmetler: Bulut ve kurumsal ürünler ile bazı durumlarda veri aracıları üzerinden dolaylı paylaşım.



TÜRK TELEKOM'UN MİLLİ İNOVASYONU M-NEO'YA GARTNER'DAN AVRUPA BİRİNCİLİĞİ



Yapay zeka destekli enerji yönetim platformu, operatörler kategorisinde ödüle layık görüldü Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, yeni nesil ağ teknolojilerine yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi sürdürüyor. Şirketin tamamen milli kaynaklarla geliştirdiği M-NEO (Mobil Şebeke Enerji Yönetim Platformu), dünyanın önde gelen teknoloji araştırma ve danışmanlık şirketlerinden Gartner'ın her yıl düzenlediği "Gartner Eye on Innovation Awards" kapsamında operatörler kategorisinde Avrupa birincisi oldu. M-NEO, mobil baz istasyonlarında yapay zeka destekli, dinamik ve otomatik bir enerji yönetim sistemi sunuyor. Akü kullanımında 3 katın üzerinde tasarruf sağlayan platform, COP31'in Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olan Türk Telekom'un iklim değişikliğiyle mücadele vizyonuna da katkı veriyor.

"DÜNYADAKİ NADİR ÖRNEKLERDEN BİRİ"



Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:"Türk Telekom olarak güçlü fiber ve mobil ağımızla yeni nesil teknolojiler için güçlü bir dijital omurga sunarken, geleceğin teknoloji ihtiyaçlarına yanıt verecek milli yetkinlikler geliştirmeye odaklanıyoruz. Bilim temelli Ar-Ge gücümüz ve yenilikçi vizyonumuzla şebekelerimizi daha akıllı, daha otonom ve sürdürülebilir hale getirirken; yapay zekadan yeni nesil ağ teknolojilerine geniş bir alanda kendi mühendislik kabiliyetlerimizle çözümler üretiyoruz. Mobil şebekemizde erişim sürekliliği ve enerji yönetimine yapay zeka desteğiyle dinamik ve proaktif şekilde katkı sunan M-NEO projemiz dünyadaki nadir örneklerden biri. Türk mühendislerin geliştirdiği bu inovasyonlarla son üç yılda Avrupa'daki operatörler arasında iki kez birincilik elde ederek ülkemizin teknoloji ekosisteminin gücünü somut biçimde ortaya koyduk. Milli kaynaklarla yenilikçi çözümler üretmeye; güçlü, verimli, çevreci ve sürdürülebilir altyapımızla dijital geleceğin inşasına yön vermeye devam edeceğiz."