Sosyal medyada yaş kontrolü nasıl yapılacak?

Sosyal medyada 15 yaş sınırına ilişkin yönetmelik 10 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Türkiye’de YouTube, TikTok, Instagram, X, LinkedIn, Dailymotion, Pinterest, Facebook, VK ve Snapchat platformlarına yaş doğrulama olmadan girilemeyecek. 15 yaş altına kapı kapalı, 15 -18 yaşa kısıtlı erişim ve 18 yaş üstü ve turistler de her hesap için bir kez yaşı doğrulamak zorunda. Yaş kontrolünün nasıl yapılacağını adım adım anlattık

Sosyal medyada 15 yaş sınırına ilişkin yönetmelik 10 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştı ve 1 Kasım 2026'da yürürlüğe giriyor. Yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren Türkiye'deki IP adreslerinden uygulamalara girenleri bir ekran karşılıyor: Yaş kontrolü gerekiyor. Rehbere göre bu ekran, Türkiye IP'sinden giren ve daha önce yaşı doğrulanmamış her kullanıcıya gösteriliyor. YouTube, TikTok, Instagram, X, LinkedIn, Dailymotion, Pinterest, Facebook, VK ve Snapchat için platform kodları tanımlı. Her platform kendi kodunu belirteçte doğrulamak zorunda. Doğrulama, ES384 algoritmasıyla imzalanmış belirteçler üzerinden yapılıyor ve test ile gerçek ortamlara ait açık anahtarlar işletmecilerle ayrıca paylaşılacak.

Platform, her hesap için UUID formatında sabit ve tekil bir istek kodu üretiyor ve kullanıcının bunu kopyalamasını sağlıyor. Kullanıcı bu kodu e-Devlet Kapısı'ndaki ilgili hizmete yapıştırıyor. e-Devlet, yalnızca yaş durumunu içeren elektronik imzalı bir belirteç (JWT) üretiyor. Kullanıcı bu belirteci platformdaki alana yapıştırıyor. Platform imzayı ve içindeki bilgileri kontrol ediyor. Kodun kendi ürettiği kodla aynı olduğunu, belirtecin süresinin dolmadığını ve kendisine ait platform koduyla üretildiğini doğruluyor. Rehberdeki örnekte belirtecin geçerlilik süresi 30 dakika. Doğrulama başarılıysa kullanıcı içeri alınıyor, başarısızsa erişim reddediliyor. Siber Güvenlik Başkanlığı yetkilisine göre belgede yaş eşiği dışında hiçbir bilgi yer almıyor.

Simülasyondaki 14 yaşındaki Ece, 1 Kasım'da uygulamayı açtığında yaş kontrolü ekranıyla karşılaşıyor. Annesinin yardımıyla e-Devlet'e giriyor. Ancak rehbere göre e-Devlet üzerinden üretilen belirteç, vatandaşlar için yalnızca "16-18" ve "18+" değerlerini taşıyabiliyor. Ece için geçerli bir belirteç üretilemiyor. Yaşı 15'in altında olduğu belirlenen çocukların hesap açma talepleri reddediliyor. Mevcut hesaplar ise 31 Mart 2027'ye kadar doğrulama yapmayan ya da yaşı 15'in altında çıkan kullanıcılar için kalıcı olarak kapatılacak. Rehber, doğrulama başarısız olursa erişimin reddedileceğini söylüyor. Geçiş döneminde kullanıcıların girişi ertelemesine izin verilip verilmeyeceği ise platformların uygulamasına bağlı. Doğum günü kasım veya aralıkta olan gençler için ise takvim önemli. 1 Kasım'da 15 yaşını doldurmamış olanlar sınırlamaya tabi olacak, 15 yaşını doldurduğu gün şartı karşılayacak.

15-18 YAŞ ARASINA KISITLI DENEYİM

16 yaşındaki Kerem aynı adımları izliyor ve e-Devlet "16-18" değerini taşıyan belirteci üretiyor. Platform bu değere göre hesabı yaşa uygun biçimde yapılandırıyor. 15-17 yaş grubundaki kullanıcılar için çocuklara özgü, ayrıştırılmış bir hizmet sunulacak. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek, diğer kullanıcılar da çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini göremeyecek.

Platformların bugün sunduğu bazı araçlar da bu hesaplarda öne çıkabilir. Şirketlerin yanıtlarına göre YouTube'da 18 yaş altı hesaplarda otomatik oynatma varsayılan olarak kapalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar devre dışı. Ebeveynler Shorts akışına günlük süre sınırı koyabiliyor. TikTok'ta ise 13-17 yaş grubunda günlük ekran süresi varsayılan olarak 60 dakikayla sınırlı. Saat 22.00'den sonra "Uykuya Geçiş" hatırlatması çıkıyor ve 18 yaş altı kullanıcılar canlı yayın açamıyor, sanal hediye gönderemiyor. Şirketler, bunların Türkiye'deki düzenlemeye özel yeni adımlar olduğunu söylemiyor. İkisi de düzenlemeyi incelediğini ve kamu otoriteleriyle çalışmaya açık olduğunu belirtiyor.

TURİSTLERE DE DOĞRULAMA

Yetişkinler için tablo daha sade. 30 yaşındaki Selin hanım veya 70 yaşında Hüseyin bey de e-Devlet'ten "18+" değerini taşıyan belirteci alıp platforma yapıştırıyor ve doğrulama başarılı olunca yeniden girişte bu ekranla karşılaşmıyor. Mevcut hesapların 31 Mart 2027'ye kadar "en az bir kez" doğrulamadan geçmesi şart. Doğrulamayan yetişkinlerin hesapları da aynı tarihte kapatılacak. Bu süreyi beklemeden doğrulamak, sonradan yaşanabilecek yoğunluğu ve hesap kaybı riskini önlüyor.

e-Devlet kullanıcısı olamayan turistler ve yerleşik olmayan kullanıcılar için ayrı bir hizmet var. Bu kullanıcılar pasaportla muafiyet belirteci alıyor. Belirteç, yaş bilgisinin yanında kullanıcının yaş sınırından muaf olduğunu gösteren "exm: true" değerini taşıyor.

Not: Bu haber, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın "Yaş Doğrulama Süreci" rehberine ve yönetmelik hakkında yayımlanan haberlere dayanan bir simülasyondur. Kişiler ve ekran akışları kurgusaldır.

DÖRT PLATFORMA 10'AR SORU SORDUK

İKİSİ YANIT VERDİ, İKİSİ SESSİZ KALDI

Türkiye'de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme gündemdeyken TikTok, Google (YouTube), Meta ve X olmak üzere dört platforma 10'ar soru gönderdik. Sorularımız; yaş doğrulama sistemlerinden öneri algoritmalarına, ekran süresi araçlarından gençlere yönelik yatırım ve program planlarına uzanıyordu. Gelen yanıtların özetlerini okurlarımızla paylaşıyoruz.

GOOGLE / YOUTUBE'IN YANITLARI

Google 10 sorudan 3 tanesini yanıtladı. 10 Ekim Cumartesi günü yayımlanan ikincil mevzuatı incelediklerini ve teknik detayları anlayabilmek için düzenleyici kurumlarla yapıcı görüşmelerimizi sürdürdüklerini belirterek yaş doğrulama, genç hesaplarda kısıtlamalar ve ebebveyn denetimi konusunda açıklamalar şöyle:

■ Yaş doğrulama: Türkiye'ye özel bir sistem açıklanmadı. Şirket, 10 Ekim'de yayımlanan ikincil mevzuatı incelediğini ve düzenleyici kurumlarla görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

■ Genç hesaplarda kısıtlamalar: 18 yaş altı hesaplarda otomatik oynatma varsayılan olarak kapalı, kişiselleştirilmiş reklamlar devre dışı. Ebeveynler Shorts için günlük süre sınırı koyabiliyor veya Shorts'u tamamen kapatabiliyor. Gözetimli hesaplarda üç farklı içerik ayarı var. Küçük çocuklar için ayrı bir uygulama olan YouTube Kids ise yalnızca ebeveynin onayladığı içeriklerle sınırlanabiliyor.

■ Ebeveyn denetimi: Google Family Link (ekran süresi, filtreler, konum takibi, "okul vakti" modu) ve cihaza yerleşik, PIN korumalı Android Ebeveyn Denetimleri sunuluyor.

TİKTOK'UN YANITLARI

Son çeyrekte 23 milyon hesap 13 yaş altı olduğu için kaldırıldı. Tik Tok yetkilileri neredeyse tüm soruları yanıtlarken hizmetlerinden örnekler verdi. TikTok temsilcilerinin açıklaması şöyle: Türkiye'de 15 yaş altı için değerlendirilen düzenlemeleri yakından takip ediyoruz. Küresel asgari yaş sınırımız 13. Kamu otoriteleriyle uyumlu ve çocukların mahremiyetini koruyan yeni yaş güvencesi çözümleri üzerinde çalışmaya açığız. Çok katmanlı bir yaklaşım benimsiyoruz. 2025'in ikinci çeyreğinde dünya genelinde 25 milyondan fazla, üçüncü çeyreğinde 22 milyondan fazla, son çeyreğinde ise 23 milyon 875 bin 879 hesap 13 yaş altı oldukları gerekçesiyle kaldırıldı. "Aile Eşlemesi" ile ebeveynler çocuklarının deneyimini takip edip güvenlik ayarlarını yönetebiliyor.

■ "Sana Özel" akışı: Gençler için ek güvenlik kriterleri uygulanıyor. 13-15 yaş grubuna canlı yayınlar önerilmiyor. 18 yaş altı canlı yayın açamıyor, sanal hediye gönderemiyor.

■ Gece kullanımı ve ekran süresi: Gençlerde günlük süre varsayılan olarak 60 dakika. Saat 22.00'den sonra "Uykuya Geçiş" hatırlatması ve ikinci bir tam ekran uyarı çıkıyor. Ebeveynler "Aile Eşlemesi" ile süreyi yönetebiliyor.

■ Daha görünür sayaç: Yeni düzenlemelere uyum sağlanacağı belirtildi.

■ Spor, sahne ve geleneksel sanat girişimleri: TMOK iş birliği (#YüzmeninFaydasıÇok kampanyası 30 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştı), Boğaziçi Yüzme Yarışı, Bodrum'daki Music LIVE House etkinliği ve #BookTok gibi mevcut projeler örnek gösterildi. Kurumlarla iş birliğine "açık" olunduğu söylendi.

TÜRK TELEKOM'DAN 81 İLDE 5G İLE SINIRSIZ MOBİL İNTERNET

Türk Telekom, "Yeni Nesil Sınırsız Paket" ile müşterilerine kota takibi yapmadan sınırsız mobil internet imkânı sunuyor. Şirket, abone başına en yüksek 5G kapasite kullanım hakkına sahip olduğunu belirtiyor ve hizmeti Türkiye'nin 81 ilinde 5G ile erişilebilir kılıyor.

Paketle kullanıcılar, Türk Telekom 5G kalitesiyle sosyal medyada vakit geçirebiliyor, dizi izleyebiliyor, oyun oynayabiliyor ve canlı maçları takip edebiliyor. Bunun için GB hesabı yapmaları gerekmiyor.

5G PAZARINDA İLK OLDU

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 5G'nin sunduğu yüksek hız ve kapasiteyi müşterilerin hayatına sınırsız bir deneyim olarak taşıdıklarını söyledi. Özden, 5G döneminde pazarda bir ilk olarak sunulan sınırsız internetle müşterilerin 5G'nin olanaklarını kolaylıkla deneyimleyebildiğini belirtti. Şirketin 5G kapasitesine ve vizyonuna güvendiğini vurgulayan Özden, "Herkes için 5G" anlayışıyla yeni nesil teknolojilerin sunduğu fırsatları hayatın her alanına taşıdıklarını ifade etti. Müşterilerin dijital dünyanın imkânlarından sınırsız yararlanabilmesini önemsediklerini dile getiren Özden, yaşamı kolaylaştıran ve dijital deneyimi zenginleştiren ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Paketten Türk Telekom'un bireysel mobil faturalı müşterileri yararlanabiliyor. Taahhüt gerekmiyor. Müşteriler paketi Türk Telekom uygulaması veya SMS yoluyla satın alabiliyor ve istedikleri zaman kullanmayı bırakabiliyor. Paket, aylık 750 TL'den sunuluyor ve müşterinin tercihine bağlı olarak her ay otomatik yenileniyor.