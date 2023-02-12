Öyle çizilmez böyle çizilir!

Fransız Charlie Hebdo’nun, hadsizlikleri bitmiyor. İslam dünyasını ayağa kaldıran Hz.Muhammed karikatürü, İtalya depremi sonrası acılarla dalga geçen karikatüründen sonra, şimdi de Türkiye’deki depremi çirkince karikatürize etmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Dergiye dünyanın dört bir yanından tepki yağdı

Fransız Charlie Hebdo'nun, bu ilk vukuatı değil! İslam dünyasını ayağa kaldıran Hz.Muhammed karikatürü, İtalya depremi sonrası acılarla dalga geçen karikatüründen sonra, Türkiye'deki depremi çirkince karikatürize etmesi, büyük tepki gördü. Yıkım ve cesetleri resmeden ve 'Tank göndermeye bile gerek yok' eklemesi yapılan karikatür için, akademisyeninden, siyasetçisine tepkiler büyüdü.

Charlie Hebdo, Fransa'da haftalık olarak yayımlanan bir mizah dergisi. İlk olarak 1969 yılında yayımlanmaya başlayan dergi 1982'de kapanmıştı. Ardından 1992'de yeniden yayın hayatına başlangıç yapan derginin yeni sayıları Çarşamba günleri çıkıyor. Her konuda provokasyon yapmakla ünlü dergi, karikatürler yoluyla din, siyaset, doğal afetler gibi konularda da tepki çeken paylaşımlarda bulunuyor. Sözde mizah dergisi Charlie Hebdo, Türkiye'deki depremlere ilişkin yayınladığı karikatür dünyayı ayağa kaldırdı.







Cezayirli-Fransız gazeteci Khaled Sid Mohand ve Faslı-Fransız akademisyen doktor Yannis Mahil, Charlie Hebdo'nun "günün çizimi" notuyla servis ettiği Türkiye karikatürünü "faşist mizah" olarak değerlendirdi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından amacı ne olursa olsun böyle bir karikatürün servis edilmesini faşist bulduğunu belirten Mohand, "Bu sözde mizah aşırı sağın mizahıdır, faşist bir mizahtır. Müslümanların mizahıdır. Son 25 yılda Charlie Hebdo'nun takıntısı haline geldi."

Fransız akademisyen Yannis Mahil, "fanatizm ve alaycılık" ileri düzeye ulaştığında mizahın nefret söylemine dönüştüğünü kaydetti.

Doktor Yannis Mahil: "Fanatiklik ve alaycılık bu seviyeye ulaştığında, sunulan şey mizah değil nefret oluyor. Charlie Hebdo'nun hedefindeki mazlumlar, çoğunlukla Müslümanlar, göçmenler, Afrikalılar ve Asyalılar oluyor. Dergi kimi hedefe koyacağını ve bunu yaparken nefretini 'ifade özgürlüğü' ve 'mizah'ın arkasına nasıl gizleyeceğini iyi biliyor," diyor. Mahil, "Bu Charlie Hebdo'nun ilk vukuatı değil. 2 Eylül 2015'te kıyıya vuran cansız bedeniyle dünyayı derinden sarsan Aylan bebeğin ölümünün ardından dergi 'Ölmeseydi, büyüdüğünde tacizci olabilirdi' şeklinde aşağılık bir karikatür yayımlamıştı" diye ekledi.







Mahil, Charlie Hebdo'nun Türkiye'deki depremlere ilişkin karikatürünü ise, "İslamofobik" ve "Türkofobik" olarak niteleyerek "Kendilerini savunacak mekanizmalara sahip olmayan insanları hedef alırken 'aşırı' davranarak cesur görünmek istiyorlar. Depremzedelere hakaret etmenin neresi cesaret?" diyor.

Almanya'da Team Todenhöfer partisinin Genel Başkanı ve yazar Jürgen Todenhöfer de tepki gösterenler arasındaydı... Todenhöfer, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İnsanların acılarıyla dalga geçmeniz iğrenç" yazdı. Tödenhöfer Almanca yaptığı paylaşımını İngilizce, "Fuck you", yani "S...... sizi" yazarak sonlandırdı.

Charlie Hebdo'ya en iyi tepkilerden birini de, Grafik tasarımcı Abrar Sabbah, karşı bir karikatür ile verdi. Türkiye'nin, "Yeniden ayağa kalkacağız" sözleri ile karikatürü yorumlayan Sabbah, "Öyle çizilmez, böyle çizilir" dercesine, "Bu güçlü millet yeniden ayağa kalkacak" eklemesini yaptı.







Charlie Hebdo'nun bu ilk skandalı değil... İtalya'da 24 Ağustos 2016'da meydana gelen depremin ardından Charlie Hebdo, 2 Eylül'de yayımladığı "İtalyan usulü deprem" başlıklı karikatürde, kanlar içindeki bir depremzede çizimini "domates soslu penne", bir diğerini "penne graten", enkaz arasından görülen kanlı vücut parçalarını da "lazanya"ya benzetmişti. Karikatürün İtalya'da büyük tepki çekmesi üzerine Charlie Hebdo ikinci bir karikatürle cevap vermiş ve öfkeli İtalyanlara "Evlerinizi Charlie Hebdo değil mafya yaptı" diye seslenmişti. İlk karikatürün ardından deprem acısına duyarsızlıkla suçlanan Charlie Hebdo, bu ikinci karikatürün ardından da İtalya'yı mafya ve makarnadan ibaret görmekle itham edilmeye başlamıştı.