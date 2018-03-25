"Bin dokuz yüz seksen dört" denildiğinde aklınıza ne gelir önce, eğer siz ya da yakınlarınızdan biri o yıl doğmamışsa...

George Orwell'in kült eseri 1984. İngiliz yazarın 1949'da yayımlanan distopya türünün bir numarası olan 1984 alıp uzaklara götürür insanı.

Şimdi ayaklarımızı yere sağlam basalım ve geleceği anlatmak yerine 1984 yılına dönelim. O yıl doğan çocuklardan bazıları bir zaman sonra hayatımıza girdiler ve 20 yıl boyunca futbol sevgimizi yetenekleriyle şenlendirdiler.

Şimdi birçoğu için veda vakti. Aralarında kariyerlerinin sonbaharında ve hatta kışında yolu bizim memlekete düşenler de var. Gelin 1984'lüleri hatırlayalım.

Atletico Madrid altyapısından yetişen, Liverpool, Chelsea ve Milan formaları giydikten sonra kürkçü dükkanına dönen Fernando Torres.

O mahallenin çocuğuydu taraftar için, bugün de öyle.

Kırmızı beyazlı forma altında geri döndüğünden beri hiç birinci tercih olmadı ama onun bir dileği vardı.

Atletico Madrid'in yeni stadyumunda forma giymek, başardı da. Ona sorsanız bir sezon daha kalır ama teknik direktör Simeone, gelecek sezon için acı gerçeği açıkladı: "Torres seneye yok."

LOS GALACTICOS'UN YILDIZLARI

Madrid'den 600 km ötede bir başka 84'lü vedaya hazırlanıyor. 12 yaşında elini tuttuğu babasıyla Barça altyapısı La Masia'dan içeriye giren Iniesta, 22 yıl sonra yol ayrımında.

Milli takım için "Olmak için olmam" diyerek Dünya Kupası sonrasında bırakacağını söyleyen Iniesta büyük bir ihtimalle Camp Nou'ya, Barcelona taraftarına da veda edecek ve kariyerine Çin'de devam edecek.

Real Madrid'in ikinci Los Galacticos döneminin yıldızlarıydı onlar. Sneijder yıllar sonra Milano üzerinden İstanbul'un yolunu tutarken, Robben için belki de hâlâ öyle bir ihtimal var.

Bir sağlam bir sakat derken, Bayern Münih ile özdeşleşen Hollandalı da sahneden inmek üzere. Mascherano yaşıtları arasında ışığı söndürüp odadan ilk çıkan oldu belki de. Barcelona'nın şık vedası sonrası çok daha iyi bir emeklilik için Çin'in yolunu tuttu. vitrinde kalmak için geç 34 yaş futbolu bırakmak için günümüzde erken yaş ama vitrinde kalabilmek için de çok geç. Geçirdiği 10 ameliyatın ardından İspanyol Cazorla da kramponlarını çıkarmak üzere.

Carlos Tevez'in çok milyonlu az futbollu kariyeri sonrasında döndüğü Boca Juniors'da bir sezon daha kalacağı meçhul.

1984 doğumluların yaprak dökümünde yolu İstanbul'dan geçenlere gelelim.

Kaleci Kameni'nin gelecek sezon Fenerbahçe'de kalma ihtimali var mı sizce? Bence yok...

De Jong futbol oynamadan para kazandığı Galatasaray'dan ayrılıp Bundesliga'ya gitti ama o da yolun sonunda.

Beşiktaşlı Adriano da bir sezonu daha kaldırır çünkü takım içindeki rakibi Caner Erkin'den sahada daha genç duruyor.

FUTBOLUN EN AKILLISI

?Futbol tarihinin en akıllı yatırımcısı ve en zengin futbolcusu ne Messi, ne de Cristiano Ronaldo. Fransız Mathieu Flamini biyokimya alanına yaptığı yatırımla bugün milyarlarca euro değer biçilen bir şirketin iki ortağından biri. Keyif olsun diye oynuyor ve o da kramponlarını asacak.

İki büyük stoper Juventuslu Chiellini ve Thiago Silva da 1984 doğumlu. Vitrinden düşecekler mi yeni sezon başladığında göreceğiz.

Adı transfer haberlerinin manşetlerinden düşmeyen ama bir türlü bizim memlekete gelemeyenlerle 1984'lülere selam edelim: Lichtsteiner, Maxi Lopez, Pazzini ve Muntari... Evet Sabri Sarıoğlu da 1984 doğumlu, bırakır mı peki? Hiç sanmıyorum...