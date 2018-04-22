Ters köşeye vuran çocuk

İspanyol oyuncunun hayatı bir yerde Beşiktaş ve Galatasaray’ın eski hocalarıyla kesişti. İşte yeteneğin her şey olmadığını gören ve 29 yaşında milli forma giyen Parejo’nun hikayesi

Avrupa'da futbol altyapıları kuvvetli ülkeler arasında Fransa, federasyonun aklı ve şemsiyesi altında hareket ederken, Hollandalıların avantajı ufak coğrafya. Amsterdam-Rotterdam-Eindhoven üçgeninde yol üç saatten az olunca, oyuncu keşfetmenin de oyuncu yetiştirmenin de lojistik derdi az.

Altyapı üstadı bir başka ülke İspanya'da ise yeteneğin ne olursa olsun kaderini doğduğun kasaba ya da şehir belirliyor. Iniesta gibi Katalan olmayan bir İspanyol gencinin 12 yaşında Barcelona altyapısına gelmiş olması gibi istisna örnekler elbette var ama genç futbolcular ağır ağabeylerin ligine genelde doğdukları şehrin takımlarıyla adım atıyorlar.

Bu konuda Barselona, Madrid, San Sebastian ve Bilbao şehirleri bir adım önde. Hikayenin kahramanı da Madrid'e 12 kilometre uzaktaki 100 bin nüfuslı Coslada'da doğmuş Dani Parejo. Yüzde yirmisini göçmenlerin oluşturduğu Coslada'dan iki insan meşhur olmuş. Biri Real Madrid altyapısına giden Parejo diğeri de aktris Amaia Salamanca...



MARDİD'DEN GELEN TELEFON

14 yaşında Real Madrid Akademi'ye adım atan Parejo üç yıllık çabasının ardından A takım hocasının gözüne girmeyi başardı. İspanya'da Barcelona, Atletico Madrid ve Real Madrid'de forma giyecek kadar yetenekli bir Alman orta saha oyuncusuydu o teknik direktör. Beşiktaş'tan da yolu geçen Bernd Schuster. Yol basitti, Real Madrid B takımında piş, iyiysen Guti'nin de kariyerinin sonuna geldiği günlerde A takımda formayı kap. 19 yaşına geldiğinde zor olanı sundular Parejo'ya. Bir yıl İngiltere'de birinci ligde forma giyecek, tecrübe kazanacak ve geri dönecekti. Queens Park Rangers'da farklı bir futbol iklimine alışayım derken Madrid'den bir telefon geldi. Ada'da sadece yarım sezon kalabilen Parejo'yu Real Madrid acilen takıma çağrıyordu. Kaleci Iker Casillas da ağabeyi yaşındaki iki kaleci sakatlanınca okulda dersteyken telefonla çağrılmış takımla yurt dışı deplasmanına gitmişti bir zamanlar.

Real Madrid orta sahasında Ruben de la Red ve Diarra sakatlanınca zora düşen teknik kadro, Parejo'ya beş maçta şans tanıdı ve altyapıdan yetişen gencin Real Madrid kariyeri o sezon son buldu. Onu Madrid'e yakın bir yere Getafe'ye gönderdiler. Parejo için işler yolunda gitmiyordu, kim Real Madrid'den Getafe'ye gitmek ister ki! 43 kez İspanya yaş altı milli takımlarında forma giymişti, 21 yaşındaydı ve sıradan bir futbolcu olmaya niyeti yoktu. Canını dişine taktı, vasat takımıyla ligde kalmayı başarırken İspanya'da herkes Parejo'yu tanır oldu.



GİZLİ KAYIT KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bütün ülke sizi tanıyorsa telefonunuz transfer için çalar... Yolculuk sıcak, denizli ve güzel bir şehireydi. Valencia'da yaşamak da futbol oynamak da güzeldir İspanya'da. Ülkenin en muteber orta sahalarından biri olmayı başardı ama milli takım kapıları aşırı kaliteli kadro yüzünden ona kapalıydı. Schuster gibi yolu Türkiye'den geçen bir başka teknik adam kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu. Galatasaray'da hüsran yaşadıktan sonra gittiği Valencia'da Parejo ile yıldızı barışmayan teknik direktör Cesare Prandelli idi. Bir gece diskoda aşırı alkollü vaziyette hocasını eleştirirken, cep telefonu kamerasıyla kayıt yapıldığından habersizdi Parejo... Sadece o değil, babası da ekrana çıktı ve özür diledi.

Sonun başlangıcı olabilirdi ama Parejo futbola tutundu. Bu sezon küllerinden doğan Valencia'da kaptanlık pazubandını takan Parejo, sezonun en iyi orta saha oyuncularından biri. Basit oyunu seven yapısı, takımını ileriye taşıyan futbol aklı, serbest vuruş ve penaltılardaki ustalığıyla, en iyi zamanlarındaki Selçuk İnan'ın bir kopyası aslında. Geçen hafta 16 Nisan'da 29 yaşına giren Dani Parejo, ilk kez İspanyol Milli Takımı'na davet edildi ve hayali gerçek oldu. İspanya'nın Arjantin'i sürklase ettiği maçta oyuna sonradan da girse Parejo da artık A Milli Takım oyuncusuydu. Kariyerinde çok kaybettiği maç var ama o vazgeçmeyenlerden. Kimbilir belki de ileride çocuklarına anlatacak 2018 Dünya Kupası anıları da olur...