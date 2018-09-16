Hangi Dele Alli ?

Kabul edelim eğlenceli bir iddiaydı. Tottenham'ın yıldızı Dele Alli'nin baş ve işaret parmağını kapatıp, üç parmağını ve avuç içini alnına dayadığı jesti ilk seferde herkes yapamadı. "Nasıl yapılır?" diye grafikler hazırlandı, bütün dünya güldü, Dele Alli'yi de tanımayan kalmadı. Sonra Arjantin'de Nijerya asıllı bir futbolcu çıktı ve gerçeği anlattı, öğrenenlerin tadı kaçtı. Felix Orode, Dele Alli gibi Nijeryalı bir babanın oğluydu. İngiliz Milli Takımı'ndan Dele Alli ile özdeşleşen bu jestin Nijerya'daki bir trajedenin parçası olduğunu anlattı. "Ülkede askeri cunta, kadın, erkek çocuk herkese işkence yapar, gözlerini oyardı. O kamplardan sağlam çıkanlar bu jestle iyi olduklarını bekleyen yakınlarına uzaktan anlatırlardı." Bamidele Jermaine Alli daha 22 yaşında. Nijerya formasını da giyebilirdi ama o doğup büyüdüğü İngiliz Milli Takımı'nı seçti. Çocukluğu yoksulluk içinde geçen çok futbolcu var ama Dele Alli çok daha fazlasına göğüs germek zorunda kaldı. Babası o doğduğunda İngiltere'yi terk edip ABD'ye göç etti. Londra'nın 70 kilometre kuzeyinde Milton Keynes, 60'lı yılların sonunda ABD şehirleri model alınarak tasarlanmış bir şehirdi. Görenler oraya İngiliz şehri demezdi. Milton Keynes güzeldi ama Dele Alli'nin gerçek bir ailesi hiçbir zaman olmadı. Alkolik annesi dört evlilik yaptı ve Alli dahil dört çocuğunun yanında olmadı. Dokuz yıl sonra onu alıp Nijerya'ya götüren ve iki yıl birlikte kalan babasını da annesini de hatırlamak istemiyor. Tottenham'da hocası Mauricio Pochettino, zor şartlarda ve duygunun olmadığı ortamda büyüyen Dele Alli'nin müthiş yeteneğinin çocuk yaşlarda yara aldığını düşünüyor ve oyuncusuyla sürekli sohbet edip ona güvenli bir dünyada olduğunu anlatıyor. Kariyerinin henüz başında olan Dele Alli'nin bugün piyasa değeri 100 milyon Euro... Hayatta her şeyi olacak kadar da çok kazanıyor artık. Sokaklarında büyüdüğü Milton Keynes'e ise gitmek için sadece bir sebebi var: Onun himayesinde büyüyen üvey kardeşi ondan kendisine Tottenham forması ve eşofmanı getirmesini istiyor... Her hafta bir forma demek iki kardeşin sarılması demek..