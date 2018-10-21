Berlusconi ve Galliani’nin ikinci baharı

Bu akşam Milano derbisi var. San Siro tribünlerinde yine binlerce taraftar olacak. İtalyan futbol tarihinin bu iki köklü kulübünün patronları bir zamandır İtalyan değil. Inter, Uzakdoğu sermayesinin, Milan da ABD'li bir yatırım grubuna ait. Inter'in efsane patronu Massimo Moratti en büyük tutkusunu artık televizyondan takip ediyor. Milan'ı 1986'da dibe vurduğunda satın alan ve 30 yılda 29 kupa ile Avrupa'nın zirvesine taşıyan Silvio Berlusconi ise 82 yaşında bir başka kulübü satın alıp yeni heyecanlar peşinde koşuyor. İş dünyasında emeklilik günlerinde kendine bağ alan, çiftliklerde yaşayan, dünya turuna çıkan çok patron hikayesi vardır ama Berlusconi'yi hayatta hâlâ en çok heyecanlandıran futbol... Monza denildiğinde hepimizin aklına Formula 1'in efsane pisti gelir. 500 bin nüfuslu şehirde zaten futbol hiçbir zaman en popüler spor olmadı. Erkekler ve kadınlarda başarılı voleybol takımları, buz pateninde sekiz kez şampiyon olmuş takımları, turlar kazanmış bisikletçileri var ama 2 bin kombine satabilen Monza Futbol Takımı'na pek de sıcak bakan yoktu. Üçüncü ligdeki takımı, İtalyan futbolunun Süper Lig'i Serie A'ya çıkarmaya kararlı olan Silvio Berlusconi'nin yanında futbolseverler için tanıdık bir isim var: Adriano Galliani... Berlusconi'nin medya imparatorluğunda sağ kolu olan Galliani, Monza doğumlu. "Kendimi 31 yıl boyunca Milan'a kiraladım. Asıl büyük aşkım Milan'dı" diyen Galliani, İtalyan futbolunun en önemli figürlerinden biri. İkili, flaş ve pahalı transferlerle jet hızıyla Serie A'ya yükselmek yerine genç İtalyan futbolculara şans tanıyarak bunu başarmak istiyorlar. Berlusconi'nin kulübü satın alır almaz "Uzun saçlı ve sakallı futbolcu istemiyorum. Monza'da oynayacak olanların dövmesi de olmayacak" açıklaması günümüz futbolunda onları çok zorlayacak elbette! Dövmeleri olan takım kaptanı "Benim için farketmez. Sezon sonunda kontratım bitiyor" derken, Milan'ı 30 yıl Avrupa'nın zirvesinde tutan ikilinin de prensiplerinden geri adım atması beklenmiyor... Bir dönem Milan'ın pilot takımı olan Monza'ya her seferinde en işe yaramaz futbolcularını kiralık yolladığı için Berlusconi-Galliani ikilisine çok kızan da var ama bu efsane isimlerin şehirle adının anılıyor olması mobilya sektörünün bir numaralı adresinde "reklam, reklamdır" olarak kabul ediliyor... Bu projeyi iki türlü okuyabiliriz. Son çeyrek asırda İtalyan medyası, politikası ve futbolunda bir numaralı figür olan ama sahneden düşen Berlusconi ve Milan sonrasında 76 yaşında boşluğa düşen Adriano Galliani... Bardağın dolu tarafında ise hayatın bir başka gerçeği var. Ne kadar iyi beslenir ve spor yaparsanız yapın, yaşama sıkı sıkı tutunmanın yolu tutkulardan geçiyor. Onları genç hissettiren de futbola olan tutkuları. Yalnızlık iyidir ama insanın kendi içinde yalnız kalması ömrü tüketir... İçleri dolu adamlar, Monza'yı Serie A'ya taşıyacaklar mı, bilemeyiz ama en azından deniyorlar...