2018’in X raporu: Kim kazandı, kim kaybetti?

2018’e veda ederken futbolda X raporunu almanın vaktidir. İşte geride kalan yılın benim futbol gözlüğümde kazanan ve kaybedenleri...

Rapora yılın kazananlarıyla başlayalım.

Dünya Kupası'nda büyük favorisi yeni jenerasyonuyla kupayı kaldıran Fransa.

Şampiyonlar Ligi Kupası'nı iki kez arka arkaya kazanan ilk takım olduklarında üçleme için herkes "Buraya kadar" diyordu ama onlar kupa canavarıydı. Sergio Ramos ve Ronaldo'lu Real Madrid.

Genç takım çalıştırmak dışında tecrübesi olmayan adam bütün ezberleri bozdu. Üç Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve zirvede bırakan Zinedine Zidane

Messi ve Ronaldo'nun 10 yıldır ambargo koyduğu en iyi futbolcu ödülünü sonuna kadar hak etti. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanan ve kaptanı olduğu Hırvatistan ile Dünya Kupası finali oynayan Luka Modric.

İtalya'da yedi yıl arka arkaya şampiyon olan ve Cristiano Ronaldo transferiyle yıla damgasını vuran Juventus.

İtalya Serie A'da forma giymek için sadece yetenek yetmez. Gladyatör savunmacıların arasında sağlam kalmak istiyorsanız çok çalışmalısınız. Bunu başaran Roma formasıyla Cengiz Ünder.

Ele avuca sığmayan, kısa boylu, adam geçen, maç alan futbolcuyu bulmak kolay değil. İyi pişen ve pişmeye devam eden ise Abdülkadir Ömür.

G.Saray altyapısından yetişen ve sağlam fiziğe sahip bir genç bu yıl patlama yaptı: Ozan Kabak

Avrupa'da lokal kupa finallerinde sürpriz takım çok olur. Türkiye'de bunu başaran ufak bütçesiyle Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi Süper Kupa'da ise Galatasaray'ı deviren Akhisar oldu.

Sezon ortasında hoca değiştirip şampiyonluk beklemek her takıma mutlu sonu getirmez ama efsane hocası Fatih Terim ile nefes kesen final haftalarından sağlam çıkan takım Galatasaray oldu.



Şimdi de kaybedenler:

60 yıl sonra finallere gidemeyen ve ülkedeki milyonlarca futbolseveri ağlatan İtalyan Milli Takımı.

Rusya'daki finallere bir numaralı favori olarak gelirken, Mesut ve İlkay'a uyguladıkları haksız baskının bedelini ödeyip elenip giden Almanlar.

Kazandığı kupalarla "Evet özel biriymiş" dedirten ama son iki yılda kendini yenilemeyen futbol anlayışı, yaşlandıkça huysuzlaşan karakteriyle 'sıradan biri' haline gelen ve Manchester United'dan gönderilen Jose Mourinho.

Hocası Jardim'i yolladıktan sonra Fransa Ligi'nde bu sezon küme düşme hattında kalan Monaco.

Ligde ikincilik, finalde Akhisar'a kaybedilen Türkiye Kupası ve yeni sezonun ilk yarısını tarihinde ilk kez küme düşme hattında biten bir yıl... Tamam taraftarı kupalar için sevmedi ama 2018'de Fenerbahçe sevenlerini çok üzdü.

Çok daha iyisini yapabilirdi, yapmak da istedi ama ani öfkeleri kaç kadroyu dağıttı kaç taraftarı üzdü.... Kaybedenler biri de Fenerbahçe Başkanlığı'na veda eden Aziz Yıldırım'dı.

İşi gol atmaktı, taraftara ve hocası Ünal Karaman'a sözlü, jestli tepki vermek değil. Burak Yılmaz'ın çok kazandığı yıllar oldu ama 2018'de kaybedendi.