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BÜLENT TİMURLENK
19 Mayıs 2019, Pazar BÜLENT TİMURLENK

Feghouli mi Visca mı?

ve 'i bu akşam kim kazanırsa şampiyon olur noktasına getiren saha kenarında ve içinde çok isim var ama onlar kesinlikle sahadaki baş aktörler. Galatasaray'da Cezayirli Sofiane Feghouli ve Başakşehir'de Bosnalı . İkisi de sağ kanatta oynuyor ve takımlarının attıkları gollerde ya imzaları var ya da asistleri. Önce Türk Telekom'a konuk olacak Edin Visca'dan başlayalım. Savaşın korkusunu yüreğinde hissetmiş bir çocuktu Visca, iki yaşından beş yaşına kadar babası cephede olan, üstünden bomba dolu uçakların geçtiği bir çocukluk yaşadı. Yoksul bir aileden gelen eğitim hayatını sonuna kadar sürdüremeyeceğini daha ilkokuldan bilen ve çok futbolcunun hikayesinde olduğu gibi hayatını top sayesinde kurtaran bir genç Edin Visca. Türk futbolunda yabancı oyuncular gelir geçer ama Edin Visca, 2011 yılında geldiği Başakşehir'den yıllar içinde onca teklif gelmesine rağmen kopmadı. Onu tanıyanlar, para hırsının olmadığını ve iyi oynamaktan başka bir amacının olmadığını söylüyorlar. İlk maçını Galatasaray'a karşı oynayan, o sezonun ikinci yarısında ilk golünü yine Galatasaray'a atan Visca, her sezon üstüne koyarak geldiği bu sezonda ligde 'Messi etkisi' yarattı. Gol pozisyonunu hazırlayan da o, atan da, oyun sıkıştığında takım arkadaşlarının "Ver Visca'ya" dediği de... 2014 'nda da forma giydi. İdolü ise . Avrupa'da şampiyonluğa oynayan bir takımın kaderini elinde tutan futbolcuların değerinin 50 milyon euro'dan başladığı futbol dünyasında Visca'nın hayali bir zamanlar küme düştüğü formayla şampiyonluk yaşamak...

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22. şampiyonluk için sahaya çıkacak Galatasaray'ın en büyük kozu sezonun ikinci yarısında sazı eline alan ve eski Feghouli'nin ne olduğunu hatırlatan Cezayirli yetenek... Visca'dan bir yaş ufak ama kariyerinde oynadığı takımlarla futbol dünyasında çok daha fazla tanınan bir isim Feghouli. Paris'in banliyösünde doğan genç yaşta 'in kapısından dönen, Grenoble'da yıldızı parladıktan sonra dokuz yıl önce 'nın 20 yaşındayken kadrosuna kattığı Feghouli, Mata ve Vicente gibi yıldızlar satıldıktan sonra İspanyol kulübünün hücum hattındaki büyük kozu olmuştu. Rakip defans oyuncularına mide bulantısı geçirtecek kadar çalım yeteneği, hızı ve son pas beceresiyle 'da zirve yapan ama kontrat pazarlığı yüzünden bir sezonu heba eden Feghouli, Ada havası için West Ham'ın yolunu tutmuştu. Valencia'daki güneşe 'da hasret kalan Feghouli'yi kendine getiren Florya'nın havası oldu. Geçen yıl baş aktörlerinden biri değildi ama bu sezon Galatasaray'da en çok kazanan futbolcu olmanın hakkını fazlasıyla ödedi. Cezayir, bir zamanlar Zidane'ı Fransız 'na kaptırmıştı, derslerini almışlar ki gençlik yıllarında Fransız Milli Takımı'nda oynayan Feghouli'yi köklerinin olduğu ülkenin formasını giydirdiler. Edin Visca gibi Feghouli de 2014 Dünya Kupası'nda 'da sahnedeydi. 'ya penaltıdan attığı gol, Cezayir'in 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda attığı ilk goldü...
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Visca, efsane kanat oyuncularının giydiği 7 numaralı formayı giyiyor. Feghouli'nin ise sırtında doğum yılı olan 89 var. Visca takımın bütün lig maçlarında forma giydi ve 12 gol atıp 14 asist yaptı. Feghouli ise 26 maçta 8 gol, 6 asistle kariyerinin en verimli sezonunu yaşıyor. İkisinden biri bu akşam sevinecek ama top santra noktasına konmadan ikisine de bize izlettikleri için tüm futbolseverler adına şapka çıkartıyorum... Sağ olun beyler...

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