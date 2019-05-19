Feghouli mi Visca mı?

Galatasaray ve Başakşehir'i bu akşam kim kazanırsa şampiyon olur noktasına getiren saha kenarında ve içinde çok isim var ama onlar kesinlikle sahadaki baş aktörler. Galatasaray'da Cezayirli Sofiane Feghouli ve Başakşehir'de Bosnalı Edin Visca. İkisi de sağ kanatta oynuyor ve takımlarının attıkları gollerde ya imzaları var ya da asistleri. Önce Türk Telekom'a konuk olacak Edin Visca'dan başlayalım. Savaşın korkusunu yüreğinde hissetmiş bir çocuktu Visca, iki yaşından beş yaşına kadar babası cephede olan, üstünden bomba dolu uçakların geçtiği bir çocukluk yaşadı. Yoksul bir aileden gelen eğitim hayatını sonuna kadar sürdüremeyeceğini daha ilkokuldan bilen ve çok futbolcunun hikayesinde olduğu gibi hayatını top sayesinde kurtaran bir genç Edin Visca. Türk futbolunda yabancı oyuncular gelir geçer ama Edin Visca, 2011 yılında geldiği Başakşehir'den yıllar içinde onca teklif gelmesine rağmen kopmadı. Onu tanıyanlar, para hırsının olmadığını ve iyi futbol oynamaktan başka bir amacının olmadığını söylüyorlar. İlk maçını Galatasaray'a karşı oynayan, o sezonun ikinci yarısında ilk golünü yine Galatasaray'a atan Visca, her sezon üstüne koyarak geldiği bu sezonda ligde 'Messi etkisi' yarattı. Gol pozisyonunu hazırlayan da o, atan da, oyun sıkıştığında takım arkadaşlarının "Ver Visca'ya" dediği de... 2014 Dünya Kupası'nda da forma giydi. İdolü ise Zinedine Zidane. Avrupa'da şampiyonluğa oynayan bir takımın kaderini elinde tutan futbolcuların değerinin 50 milyon euro'dan başladığı futbol dünyasında Visca'nın hayali bir zamanlar küme düştüğü formayla şampiyonluk yaşamak...

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