Hayatın sakatladığı kariyerler

Avrupa futbolunun en iyi orta saha oyuncularından biri olmak yetmiyor bazen hayatta... Geçen sezon Roma'dan Inter'e 38 milyon euro karşılığında geldiğinde Milano'da bayram havası esiyordu. Radja Nainggolan bir yıl sonra şimdi kendine İtalya'da kulüp arıyor. Adı Galatasaray ile anıldı, Çin'den gelen astronomik tekliflere hayır dedi. Hayatın sakatladığı futbolcular vardır, onlardan biri bugünlerde Nainggolan. Eşi kansere yakalandığını açıkladı ve çift tedavi için İtalya'dan ayrılmamaya karar verdi. Büyük bir ihtimalle de havası, suyu güzel Cagliari'ye dönecekler, Nainggolan'ın İtalya'da ilk forma giydiği takıma... Dünyanın en iyi stoperlerinden biri Juventuslu Bonucci de ufak oğlunun tedavisi için İngiltere ve İspanya'dan gelen teklifleri geri çevirmişti. Öyleyse hayatın sakatladıklarını hatırlatmanın zamanıdır yüzlerce milyon bonservislerin, havuzlu villaların, bonusların, primlerin uçuştuğu futbol dünyasında...

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Carlos Alberto Parreira, Türkiye'ye 1994 Dünya Kupası'nı Brezilya'ya kazandıran teknik adam kartvizitiyle gelmişti. Bir sezon çalıştırdığı Fenerbahçe'ye şampiyonluk sevinci yaşattı ve eşinin rahatsızlığı nedeniyle görevi bıraktı. 2010 Dünya Kupası'nda ev sahibi Güney Afrika'yı çalıştıran Brezilyalı hoca, 2008 yılında da eşinin rahatsızlığını öne sürmüş, Güney Afrika'daki görevinden istifa etmişti.

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Cesare Prandelli, Manuela Caffi ile evlendiğinde 18 yaşındaydı. Çocukluk aşkıyla 1982 yılında nikâh masasına oturan Prandelli, 80'lerde Juventus orta sahasında oynadı. Teknik adamlık kariyerine 1990'da başladı ve tam 14 yıl boyunca büyük bir kulübün başına geçebilmek için çabaladı. Roma, onu 2004 yılında göreve çağırdı. Prandelli en sonunda kaliteli bir kadroyla şampiyonluk yarışı verecekti. Olmadı. Eşi göğüs kanseriydi ve Prandelli, Roma ile imzaladığı kontratı sezon başlamadan hiç düşünmeden yırttı attı. "Manuela'nın yanında olmak istiyorum," dedi kulüp yönetimine, Roma o sezon üç teknik adam değiştirmek zorunda kaldı. Manuela Caffi savaşı Kasım 2007'de kaybetti.

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Ulrich Stielike, Alman futboluna doğmuş en büyük yeteneklerden biriydi. Sekiz yıl da Real Madrid orta sahasında forma giyen Stielike, 20 yıllık teknik adamlık kariyerinde en prestijli teklifi 2006 yılında aldı. Fildişi Sahili Milli Takımı ona emanet edildi. Almanya'daki Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Afrika ülkesi, dört yıl sonra kendi kıtasındaki finallere Stielike önderliğinde gitme planları yapıyordu. Olmadı. Ocak 2008'de Alman teknik adam görevi bıraktığını açıkladı. Sebep, kaleye girmeyen top değildi. Oğlu Michael solunum yetmezliğiyle boğuşuyordu. Doktorlar "İmplantasyon şart," diyorlardı. Bir ay boyunca akciğer naklini bekleyen Michael, o yıl şubat ayında hayatını kaybetti.

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Preciado, İspanya'nın en başarılı teknik adamlarından biri değildi ama eti budu belli, bütçesi bir çantayı ancak dolduran Sporting Gijon'u 2006 yılında birinci lige taşımayı başarmıştı. 2004'te önce eşini kanserden kaybeden Preciado'nun telefonu 3 Temmuz 2004 akşamı acı acı çaldı. Oğlu Raul Preciado Sainz bir motor kazasında ağır yaralanmıştı. Preciado'ya acı haberi verdiler. Raul Preciado sadece 15 yaşındaydı! Preciado bir zaman sonra "Eşimi ve oğlumu kaybetmiştim. Ya o gün intihar edecektim ya da kendimi futbola verecektim," diyecekti... Kalbi iki sevdiğinin yokluğuna çok fazla dayanmadı, 2012 yılında geçirdiği kalp krizi hayatının üç noktasıydı...