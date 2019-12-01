2024 Olimpiyatları’na kaç mühendis göndeririz?

Geçen hafta sonunda üç gün boyunca 11 yaşındaki çocukların ileride sutopu milli takımında oynama hayallerine ortak oldum, onlardan biri de ufak oğlumdu. Bursa'da federasyonun düzenlediği ve 12 kulübün katıldığı 11 yaş Sutopu Festivali'nde sınıf arkadaşları bir hafta boyunca tatil yaparken, ağır idmanlarla bu turnuvaya hazırlanan ortaokul 2 ve 3. sınıf öğrencileri katıldı. Sutopu, fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönemde gerçekten büyük emek gerektiren, oynaması da izlemesi de harika ama aynı zamanda en zor spor dallarından biri. 11 yaşında bir çocuğun haftada beş gün okula gidip, altı gün de okul çıkışı iki saat idman yapmasını ben ayakta alkışlarım, turnuva boyunca da kazanan ve kaybedenler için tam da bunu yaptım. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Adana'dan gelen çocukların gerçekten de bir festival tadında geçen 72 saat içinde kazandıkları sporcu ruhunu görmek, kimin şampiyon olduğundan elbette çok daha önemliydi...

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Ben, sokakta arsada top oynayıp terleyince anasının sırtına tülbent koyulan yılların çocuğuyum. Devir değişti artık, bir spor dalında gerçekten de var olmak istiyorsanız antrenörlerin tedrisatından geçmek zorundasınız. Tenisten yüzmeye, basketboldan sutopuna, futboldan jimnastiğe artık hiçbir spor dalına 13-14 yaşında başlayamıyorsunuz. Sırtına tülbent konulan çocuklar tabii büyüdü, evlat sahibi oldular ve çocuklarının peşinden o turnuva senin bu turnuva benim koşturuyorlar, herkesin hayali çocuğunu bir gün milli forma altında görebilmek, başarılarını alkışlayabilmek. Bir taraftan da o bitmez tedirginlik: Ya çocuğumun eğitim hayatı bozulursa? Spor için okul aksatılır mı?

Ortaokulun son sınıfında sınava hazırlanmak için yıllarca emek verdikleri spor kariyerlerine erken veda eden çok çocuk var. Bu köşede yıllardır spor liseleri, özel lise ve üniversitelerin başarılı sporculara burs vermesi gerektiği yönünde ülke sınırları dışından örnekler vererek çok cümle kurdum. Başarılı bir sporcunun, eğitim hayatının masraflarını teriyle, emeğiyle ödemesinden daha güzel ne olabilir ki?

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Hafta içinde Türk spor tarihinin en önemli imzalarından biri atıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 28 vakıf üniversitesi ile tarihi bir anlaşma imzaladı. Uluslararası seviyede başarı kazanan Türk çocukları artık vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görebilecek. Mutabakat kapsamında 28 vakıf üniversitesi, bakanlık tarafından son dört yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, üniversitelerine yerleşmeleri halinde eğitim öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 oranında eğitim bursu verilmesini taahhüt ettiler. Bu anlaşmanın sonuçlarını bir-iki ve hatta dört-beş yıl içinde göremeyeceğiz, sabırlı olursak 18-22 yaş aralığında bireysel ve takım sporlarında bir taraftan lisans eğitimine devam ederken diğer tarafta madalyalar, kupalar kazanan Türk gençleri göreceğiz. Aktif sporculuk kariyerleri bittiğinde ise karşımıza akademik kariyerleri sağlam, meslek sahibi, mühendis, doktor, avukat bir kuşak çıkacak karşımıza. Bugüne kadar sadece "Metin-Ali-Feyyaz üniversite mezunuydu, Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman da lisans diploması sahibiydi" diyebilen kuşaklar için bu anlaşma haberi ne büyük mutluluktur...

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Sadece stadyum ve salonlarda spor karşılaşmalarını takip etmekle kalmayan, sporun ekonomisi ve altyapısıyla da ilgilenen, tesisleşme kadar sporcu yetiştirirken, ekonomisine, sosyolojisine ve psikolojisine de inanan, araştıran, geliştiren ve bunun için büyük mesai harcayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na "Okul mu, yoksa spora devam mı?" diye tereddüt içinde olan ama artık "İyi bir sporcu olursan tam burslu okursun" diSye çocuklarını yüreklendirecek ve arkalarında duracak aileler adına teşekkür

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE ANLAŞMA İMZALAYAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

Acıbadem Üniversitesi

Altınbaş Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Biruni Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Fenerbahçe Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

İstanbul Gedik Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

İstanbul Okan Üniversitesi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi

Lokman Hekim Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

TED Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Ufuk Üniversitesi