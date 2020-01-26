Yemek yedin mi oğlum?

İtalya'da Roma'nın son şampiyonluğunu kazandığı 2000-2001 sezonunda gol krallığı listesinin ilk sırasında ezeli rakibin Arjantinli golcüsü oturuyordu. Lazio forması giyen Hernan Crespo o sezon 26 gol atarken, Roma'yı şampiyonluğa taşıyan Batistuta 20 golde kalmıştı. Çocuk 11 yaşındaydı ve tüm bu kapışmayı bir zamanlar futbolcu olmayı hayal eden ama Avis'te satış elemanı olan babasıyla birlikte izliyordu. İtalya Serie A büyük golcülerin ligiydi, Van Basten'den Bierhoff'a, Shevchenko'dan Inzaghi'ye.... Çizme'de son sekiz sezonda şampiyonluğu kimseye bırakmayan ligin ağabeyi Juventus bu dönemde bir tek gol kralı bile çıkartamadı. Kulübün son gol kralı takımın efsanesi Alessandro Del Piero'ydu. 12 yıl önce 21 golle gol kralı olan Del Piero ertesi sezon 4-1 önde oldukları Bologna maçında 89. dakikada yerini genç bir futbolcuya bıraktı. İtalya'nın güneyinde Campania bölgesinde Ciro ismi çok yaygındı, dünya Napoli'de Savastano klanının hikayesini anlatan Gommorrah dizisiyle dolayısıyla Ciro di Marzio karakteriyle de tanışmamıştı. Gün gelecek bu dizi futbolcu Ciro'nun en favori dizisi olacaktı. Milan 11 yaşında keşfettiği Ciro'yu transfer etmek istemiş ama babası Milano'ya taşınmak için maddi durumunun yeterli olmadığını söylemişti, hem iki çocuğu da okumalıydı.

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O gün Del Piero'nun yerine oyuna giren çocuğa Juventus'ta iyi bakmadılar, her transfer döneminde adı kiralıklar listesindeydi oysa ki İtalyan futbolunda genç yeteneklerin adının yanında "Pazarlık bile yapılamaz, dokunulmaz" yazardı. Ciro o sezon okulu bıraktığını babasına bir SMS ile bildirdi. Siena, Grosseto, Pescara... Ciro, 20'li yaşlarının başını kiralık oynadığı takımlarda geçirdi, bir yere ait hissetmiyordu kendini, sonunda döneceği bir kulübü vardı ama ya bir sonraki sezon? 2013'te Juventus bugün dönüp yakın geçmişe bakıldığında tarihi bir hataya imza attı ve Ciro'yu ezeli rakibi Torino'ya kiraladı. Napoli yakınındaki sahil kasabasında doğan çocuk İtalya'nın kuzeyinde Alpler'in eteğinde o sezon attığı 22 golle gol kralı oldu. Juventus, 24 yaşına gelen Ciro'yu sanki İtalya'da başlarını daha fazla ağrıtmasın diye Almanya'ya sattı. Borussia Dortmund memnundu, 18 milyon euro'ya İtalya'nın gol kralını almışlardı. Bazı çiçekler bazı pencerelerde açmaz. Ciro da soldu Alman liginde... Sadece üç gol atabilmişti ve uçak korkusuyla sebebiyle tüm uzak deplasmanlarda yaşadığı stres yüzünden bir türlü düzlüğe çıkamıyordu. Almanlar sabretmedi, ertesi sezon Sevilla'ya kiraladılar ama Endülüs bölgesinde de çiçek açmadı. Dibe batmıştı...

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2016'nın Ocak ayında Torino yine kucak açtı ona. Juventus kabusuydu sanki, derbide sakatlanıp bahar aylarını evinde geçirdi. O yaz Lazio, Ciro'nun bonservisine sadece 9 milyon euro ödedi. Roma'ya gelmiş, kendine bir villa satın almıştı, artık iki çocuk babasıydı. O sezon Romalı Edin Dzeko 29 golle kral olurken, Ciro 23 atmıştı. Juventus da bir önceki sezon Napoli formasıyla 36 gol atıp 'fazla olan' Arjantinli Higuain'i kadrosuna katmıştı... Ertesi sezon 29 atıp ikinci gol krallığını kazandı. Bu sezon 23 golü var, bu hızla giderse 40 atacak... Bu akşam 20:00'de Roma-Lazio derbisi var. Edin Dzeko, Ciro'ya karşı... Ciro Immobile... 30 yaşında, üç çocuk babası, Lazio'nun santrforu, çocukken annesinin yemek yedirmekte zorlandığı iştahsız Ciro... Anneler hep aynı: "Çok değişti ama o benim için her zaman ufak oğlum Ciro. Artık WhatsApp kullanıyorum ve hâlâ ona her gün 'Yemek yedin mi?' diye soruyorum..."