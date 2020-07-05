Hakimi’yi satmanın dayanılmaz hafifliği!

Real Madrid-Barcelona rekabetinde kazanılan maçlar, müzeye konulan kupalar kadar iki kulübün altyapısının verimliliği de mühimdir. Guardiola'dan Xavi'ye, Puyol'dan Iniesta ve Messi'ye kadar onca yıldızı yetiştiren Barça altyapısı La Masia, Real Madrid altyapısı La Fabrica'dan daha mı başarılıdır diye sorulduğunda futbolseverlerin büyük bir çoğunluğu evet der. O zaman geride kalan haftada üzerinde çok soru olan bir transferin peşinden gidelim ve Achraf Hakimi'yi Inter'e satan Real Madrid altyapısına bakalım...

Figo'dan Zidane'a, Ronaldo'dan Bale'ye uzanan üç Los Galacticos dönemi Real Madrid'in transferin en hovarda takımı unvanına sahip olduğunu gösterebilir ama bir de buzdağının altına bakalım. Bu sezon Real Madrid A takımında altyapıdan yetişen futbolcu sayısı yedi. La Liga'da forma giyen 48 futbolcu da bu altyapıdan La Fabrica'dan mezun oldu. İspanya'da alt liglerde Real Madrid'den yetişen futbolcu sayısı ise 55. İspanya dışında futbol kariyerini sürdüren Real Madrid çıkışlı futbolcu sayısı ise 55 ki, bunlardan biri de Alanyaspor forması giyen Juanfran Moreno... Real Madrid'in ezeli rakibi Atletico Madrid'de beş futbolcu eğitimlerini La Fabrica'da aldı. Barcelona kadrosunda ise Real altyapısından oyuncu yok ama ligin kült takımlarından Valencia'nın kaptanı Parejo ve golcüsü de La Fabrica'dan çıktılar.

İspanya dışında oynayan ve Real altyapısından çıkan 55 futbolcudan biri de Hakimi idi. Üstelik 22 yaşındaki Faslı oyuncunun bonservisi de Real Madrid'deydi. Pişmek için gönderildiği B. Dortmund'daki performansıyla adını dünyadaki tüm futbolseverlere ezberleten Hakimi'yi Real Madrid 40 milyon euro karşılığında Inter'e sattı. Zidane delirmiş miydi? Real'in geleceğini mi satmışlardı, dünyanın en iyi sağ beklerinden birini en az 10 yıl oynatmak varken neden gönderdiler?







ÇOKTAN ÇOK GİDER!

Sorunun yanıtı basit aslında. Zidane'nın dediği gibi futbolun bir saha içinde oynanan kısmı, bir de ekonomisi var. Pandemi döneminde dünyanın en çok kazanan kulübü, doğal olarak en çok gelir kaybına uğrayan kulüplerinden biri oldu. Çoktan çok gider! Real Madrid'de yıllık ücretlerdeki indirime rağmen, sıcak paraya ihtiyaç var. Saha içindeki detay, Hakimi'nin üçlü defans oynayan takımların orta sahasının sağ kanadında uçtuğu... Real Madrid ise uzun yıllardır dörtlü defans oynuyor ve İspanya Milli Takımı'nın da sağ beki olan Carvajal, 30'larını geçmiş bir oyuncu değil. 28 yaşındaki Carvajal yıllardır Real Madrid 11'inin en zayıf halkası kabul edilse de bölgesinde dünyanın en iyilerinden ve en önemli ayrıntı Real Madrid altyapısından yetişme. Hakimi gibi o da pişmek üzere Almanya'ya gitmiş ve Leverkusen'de bir yıl oynadıktan sonra yuvaya dönmüştü. Uzun yıllardır yanında oynayan kaptan Sergio Ramos ile yakınlığını da bir satır alta yazarsanız Real Madrid'in neden Hakimi'den vazgeçtiğini daha rahat anlarız. Ya peki Carvajal sakatlanırsa, ki bu da yaşanmamış değil... Real Madrid iki yıl önce La Liga'nın en iyilerinen biri olan Real Sociedad'ın sağ beki Alvaro Odriozola için 35 milyon euro ödemişti. 25 yaşındaki Odriozola da kiralık gittiği Bayern Münih'ten döndü ve Real Madrid kadrosunda sağ bekte oynayabilecek bir isim daha var: Nacho...

Ezcümle, yetiştiren kazanıyor. Real Madrid, Hakimi'yi kulübede oturtmak yerine satıp 40 milyonu kasasına koydu. Hakimi ona yıllarca emek veren kulübe 40 milyon katkı yapıp, kariyerinin önünü açtı ve Conte gibi üçlü defans tutkunu bir teknik adamla çalışacak. Hikayenin sonunda herkes mutlu. Real de, Inter de, Hakimi de, Carvajal de...



12 YILDA 51 FUTBOLCU 970 MİLYON EURO

Son 12 yılda sadece Ronaldo-Bale-Hazard üçlüsü için 300 milyon euro bonservis ödeyen Real Madrid peki bu dönemde oyuncu satışından kaç parayı kasasına koydu. İspanyol devi, 12 yılda 51 futbolcu sattı ve 970 milyon euro gelir elde etti. 2008'de Robinho'nun Manchester City'e 43 milyona satılmasıyla başlayan bu dönemin en akılda kalan isimlerini sıralayalım. Robben'den 25, Mesut Özil'den 47, Angel di Maria'dan 75, Morata'dan 80, Ronaldo'dan 100 ve Kovacic'den 45 milyon euro bonservis geliri elde etti.