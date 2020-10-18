Dört yıl önce transferin son günü... Her yerde olduğu gibi Nice kulübünde de hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Lucien Favre, şampiyonluğun en büyük favorisi PSG'ye kulübe bir kuruş kazandırmadan giden Hatem Ben Arfa'nın yerine onu istiyor. Takım transferde en büyük parayı orta saha oyuncusu Cyprien'e yatırmış, 5 milyon euro ödemiş, futbolun haşarı çocuğu Balotelli bugün olduğu gibi o günlerde de boşta, Nice ona kucak açmış ve kıdemli bir stoper olan Brezilyalı Dante'yi almışlar. Nice'in tek şansı var, kontratının son iki sezonuna giren Belhanda'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak. Kiev'in soğuğundan sıkılan Belhanda için de Güney Fransa'da bir kulüpte oynamak elbette rüya gibi. "Kiev ile gelecek sezon bonservisi görüşürüz, hem bakalım bizde ne yapacak" deyip oyuncuyu kiralıyor Fransız kulübü. Belhanda'ya da L'Equipe gazetesinin arşivine göre 2.4 milyon euro brüt (yaklaşık 1.4 milyon net) vermeyi kabul ediyorlar...

***



2016-2017 sezonunda Fransa, PSG'nin şampiyonluk serisine son veren Monaco ile tanışıyor. Kolombiyalı usta santrfor Radamel Falcao, genç yetenekten ötesi Mbappe ligi sallıyorlar ama o sezon puan tablosunda üçüncü sıradaki takım da manşetlerden düşmüyor. Orta sahasında Seri'nin oynadığı, Belhandalı Nice harika bir sezon geçiriyor. Seri, Belhanda ve Falcao bir zaman sonra Galatasaray'da bir araya gelecekler ama duvarlarda daha 2017 takvimi asılı... Haziran 2017. Kiralık kontratı biten ve Dinamo Kiev'e dönmek zorunda olan Belhanda'yı Nice'in neden satın almadığını Radio Monte Carlo'da Jean Pierre Riviere'e soruyorlar. Nice'in patronu net konuşuyor: "Bizden 9 milyon euro istediler. Bu rakam serbest kalma bedeli ve biz bu rakamı ödeyemeyiz." Futbola stoperde başlayan, daha sonra defansın önünde kesici olarak 6 numara pozisyonunda oynayan Belhanda, Montpellier altyapısında yetiştikten sonra A takımda şampiyonluk sevinci yaşarken hücum hattına geçiyor. Onu yıllar sonra Nice'de olduğu gibi önce sol kanatta sağ ayaklı bir forvet oyuncusu olarak kullanıyorlar ve sonrasında forvet arkasında... Siz isterseniz 10 numara diyebilirsiniz... Dinamo Kiev, bonservisine zamanında 10 milyon euro ödediği, Nice ve Schalke 04'e kiraladığı Belhanda'yı 2017 yazında satamazsa ertesi sezon bedavaya gideceğinin farkında. Galatasaray çalıyor kapıyı, Kiev'de bir bayram havası. Serbest kalma bedeli 9 milyon Euro olan oyuncu için "çok parası olan" Galatasaray pazarlık bile yapmıyor pardon fazlasını yapıyor. Bonuslarla birlikte Dinamo Kiev'e 10 milyon Euro ödeyecek kontratı hazırlıyorlar. 9'a serbest kalan adama 10 milyon vermek futbol tarihine geçmiş olabilir ama bir de oyuncunun yıllık ücreti var tabii. Fransa ligini üçüncü bitiren takımda maksimum 1.5 milyon euro kazanan Belhanda'ya 3 milyon 350 bin euro net yıllık ücret vereceklerini söylediklerinde Belhanda'nın evinde de bayram havası... Yetmiyor, takımın kazandığı her puan için de 5 bin euro vereceklerini söylüyorlar, Belhanda havalara uçuyor, dur yetmez diyorlar üstüne her 25 puan topladığımızda da 100 bin euro vereceğiz diyorlar... "İş bilen, iş bitiren" Galatasaray yöneticisi kimsenin talip olmadığı Belhanda için bir de haber patlattırıyor: Sevilla da Belhanda'yı istiyor. Olay "biz kaptık"a gelecek ama Sevilla'nın bundan haberi yok elbette. İspanyol kulübünün başkanı Jose Castro "Ne Belhanda'sı kardeşim. Adı bile geçmedi bizde. Biz eski oyuncumuz Banega'yı alacağız" diyor... 10 numaralı formanın sahibi Sneijder daha takımdan ayrılmadan forma Belhanda'ya veriliyor ve Hollandalı için sosyal medyada ziyadesiyle profesyonel bir itibarsızlaştırma kampanyası için de düğmeye basılıyor...

***

İş bilen, iş bitiren Galatasaray yönetimi Belhanda'nın ardından bir tarihi transfere daha imza atıyor 2017 yazında. Osmanlıspor'un 2015 yazında 350 bin Euro'ya aldığı Badou Ndiaye'yi müthiş (!) pazarlıkların ardından 7.5 milyon euro'ya alıyorlar. Yetiyor mu, yetmiyor. İki sezonda 1.5 milyon da bonus ödemeyi kabul ediyorlar. Belhanda, Nice'de kazandığının 2.5 katını almış, Ndiaye'nin başı kel mi? Osmanlıspor'da 480 bin euro kazanan oyuncuya 2 milyon 750 bin euro yıllık ücret vereceklerini açıkladıklarında, Ndiaye'nin evinde bayram havası... "Dur az sevin" diyorlar: "Takımın kazandığı her puan için sana da 5 bin euro vereceğiz." Bulutların üstündeki Belhanda'ya "Az öteye çekil ben de sevineyim" diyor Ndiaye... O sezon Monaco'yu şampiyon yapan Falcao geçen yıl Galatasaray'a imza attı. Belhanda'nın Nice'ten takım arkadaşı Seri geçen sezon Galatasaray'da kiralık forma giydi. Ndiaye, İngiltere'ye 16 milyona satılıp sonra tekrar kiralandı, geçen sezonun ikinci yarısında da Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydi. Bugünlerde piyasa değeri 4 milyon euro... Belhanda'nın menajeri William D'Avila, Galatasaray'ın en sevdiği menajer oldu: İki sezon kiraladıkları Onyekuru, Sivas'tan bedelsiz aldıkları Emre Kılınç, geçen sezon "bir şans daha verilen" Emre Mor, orta sahaya adam lazım deyip apar topar getirilen Etebo, yetersiz diye federasyona ismi bile bildirilmeyen stoper Ozornwafor... Hepsi William D'Avila'nın portföyünde... Ne diyordu o garson Cem Yılmaz'a: "Ne vereyim abime..."