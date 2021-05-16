Seri sonu sevinçler ve hüzünler

Pandemi gölgesinde eylül ayında futbol sezonu açıldığında futbolseverin önünde acı bir gerçek ve iki farklı görüş vardı. Tıp adamları sıkıştırılmış yoğun fikstürde futbolcuların yeteri kadar dinlemeyecekleri için çok sakatlık yaşayabileceklerini söylediler, haklı da çıktılar. Koronavirüse yakalandıkları takdirde kalıcı hasar alabileceklerini söyleyenler de çıktı. Karantinaya giren oyuncuların büyük bir bölümü idman yapamadığından güçsüz kaldı, bu da yeni sakatlıklar doğurdu. Teknik adamlar da ideal 11 yerine eldeki sağlam 11 ile yola devam ettiler. İki farklı görüşe gelince: Bir tarafta kadrosu geniş olan ve şampiyonluklara ambargo koymuş takımların zirveyi bırakmayacağını savunanlar, diğer tarafta boş tribünler önünde üç günde bir maça çıkacak takımların sürpriz yapabilecekleri ve arka arkaya şampiyon olanların bu sezon havlu atacağını iddia edenler...

Birinci grubu haklı çıkartan elbette yine Bayern Münih oldu. Bundesliga'nın büyük ağabeyi 8 kez arka arkaya kazandığı şampiyonluğu yine kimselere kaptırmadı ama Şampiyonlar Ligi'nin son sahibi olarak bu kupada yarı final bile göremeyip, Almanya Kupası'nda da finale uzak kaldılar. Avrupa'nın üst düzey liglerinde 10 ve üzeri sezonda arka arkaya şampiyon olan takım yok tarihte. Buna da ilk aday Bayern Münih. Letonya'da Skonto Riga'nın 14, Norveç'te Rosenborg'un 13, Belarus'ta Bate Borisov'un 13, Hırvatistan'da Dinamo Zagreb 11 kez arka arkaya şampiyon olup futbol tarihine adlarını yazdırdılar ancak üst düzey liglerde bu rekorun kıyısından dönen kulüp bu sezon Juventus oldu. 9 şampiyonluğu arka arkaya kazanan Juventus bu sezon Inter'e şampiyonluğu kaptırırken, Ronaldo'lu kadro Şampiyonlar Ligi'ne bile gidememe tehlikesiyle sezon finalini oynuyor. İskoçya'da Celtic'in iki ayrı seride 9'ar, G. Rangers'ın da aynı sayıda arka arkaya şampiyonluğu var ama onları üst düzey klasmanında gören yok elbette...







İngiltere'de son şampiyon Liverpool, Juventus gibi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için son kurşunlarını sıkarken, İngiltere'de Man. United dışında Premier Lig tarihinde 3 kez arka arkaya şampiyon olan bir takım yok. Geçen sezon bu fırsatı şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran Manchester City ise son 4 sezonda 3 şampiyonluk ve bu sezon Şampiyonlar Ligi finalisti ünvanıyla geniş kadronun hakkını veren takım oldu.

İspanya'da son 15 yılda Real Madrid-Barcelona arasındaki büyük kapışmayı bozabilen tek takım Atletico Madrid olmuştu. 2014 yılında 19 yıl aradan sonra şampiyon olan Atletico Madrid sezon içinde çift haneye çıkardığı puan farkını bahar aylarında cepten yiyince ülke nefis bir sezon finaline sahne oldu. Barça yarışa havlu atarken Atletico Madrid şampiyonluğa yakın bu da Real-Barça hegomanyasına 7 yıl sonra vurulan darbe olacak.

Fransa Ligi'nde tek bir şampiyonluğu yokken milenyumla birlikte rakiplerinin kabusu olan ve 7 yıl arka arkaya şampiyon olan Olympique Lyon'dan geride kalan 10 yılda bayrağı teslim alan Paris Saint Germain'e kafa tutan ve serisini bozan tek takım Radamel Falcao ve o Mpabbe'li kadrosuyla Monaco olmuştu. Bu sezon ise sahnede son şampiyonluğunu 10 yıl önce kazanan ve Burak, Yusuf ve Zeki'li "Türk gibi güçlü" kadrosuyla Lille var. Paris Saint Germain için de seri sonu yakın...

Portekiz'de son şampiyonluğunu Jardel'li kadrosuyla 2001-2002 sezonunda kazanan Sporting bu sezon uzun hasretini dindirirken, ülkenin futbol tarihinde en uzun seri 5 şampiyonlukla Porto'ya ait... Bir ufak tura daha çıkalım. Hollanda'da bu sezon da zirveyi bırakmayan Ajax'ın ve PSV'nin (2) dörtlemesi var. Belçika'da Anderlecht'in 5 kez arka arkaya kazandığı şampiyonluk kupaları müzesinde. İsviçre'de Basel sekiz kez, Avusturya'da ise Salzburg 7 arka arkaya şampiyonlukla ülkelerinin bir numaraları. Rusya'da rekor 6 şampiyonlukla Spartak Moskova'ya ait. Yunanistan'da ise iki farklı seride Olympiakos 7 kez arka arkaya şampiyon oldu. Sırbistan'da ise en uzun seri 6 şampiyonlukla Partizan'ın.

Yol döner dolaşır memlekete çıkar. Türkiye Süper Ligi'nde en uzun seri 96-2000 yılları arasında 4 şampiyonlukla Galatasaray'a ait. Son 21 yılda hiçbir takım üç şampiyonluğu arka arkaya yaşamazken, önce Fenerbahçe, ardından Galatasaray ve Beşiktaş ve son olarak yine Galatasaray arka arkaya iki şampiyonluk kazanmış ancak bunların üç ve fazlası bir seri olması rakiplerinin engeline takılmıştı... (Bu sezonun şampiyonunun kim olduğunu ben bu satırları yazarken bilmiyorum ama siz bu satırları okurken öğrenmiş olacaksınız.)