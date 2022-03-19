AHMET ALEMDAR

İnsansız hava aracı sistemlerinde dünyada ilk sıralarda gösterilen Türk savunma sanayii, yeni jet motorlu İHA sistemleriyle zirveye oynuyor. Hâlihazırda Bayraktar TB2 ve AKINCI, ANKA ve AKSUNGUR gibi yüksek teknoloji çözümler ile güvenlik güçlerini teçhiz ederken dünya pazarını domine etme yolunda ilerleyen Türk firmalar, geliştirmeye ve üretmeye devam ediyor. T.C. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, iki firmanın; Baykar ve TUSAŞ'ın jet motorlu insansız hava araçları üzerinde çalıştığını açıklamıştı. TUSAŞ'ın hangi nitelikte bir jet motorlu insansız hava aracı üzerinde çalıştığı konusunda henüz kamuoyuna yansımış resmi bir açıklama yok.

İnsansız Savaş Uçağı Dönemi: KIZILELMA

Baykar Teknoloji'nin öz kaynakları ile üzerinde çalıştığı insansız savaş uçağında ise önemli bir aşama geride bırakılarak yeni bir döneme girildi. Milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağının adının Bayraktar KIZILELMA olduğu açıklandı. Beraberinde ise ilk prototipinin üretim geliştirme modelinin entegrasyon hattına girdiği bildirildi. Mevcut durumun tam olarak anlaşılması açısından şu an KIZILELMA'nın mock-up olarak ifade edilen tam boy ölçekli bir modeli inşa ediliyor. Tüm bu süreçleri, çok uzak olmayan tarihlerde, Bayraktar AKINCI TİHA için yaşamıştık ve şu anda AKINCI TİHA hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet ediyor hem de iki ülkeyle ihracatı için sözleşme imzalandı.

Baykar'ın önceki projelerinden aşina olduğumuz vizyoner yaklaşım, çok rollü ve modüler bir savaş uçağının nihayetinde hedeflendiğini gösteriyor. KIZILELMA'nın görev faydalı yükünün hızlıca değiştirilebildiği modüler burun mimarisine de sahip olması beklenebilir. KIZILELMA'nın ilk konfigürasyonları Ukrayna'dan tedarik edilmesi planlanan motorla ses hızına yakın seyir süratiyle görev yapacak. Sonraki süreçte ise KIZILELMA'nın ses hızının üstüne çıkarak süpersonik kabiliyette olması hedefleniyor. KIZILELMA savaş uçağı bir buçuk ton faydalı yük kapasitesi ile hava-hava, hava-yer görevlerini icra edebileceği yerli akıllı mühimmatları taşıyabilecek. Radar görünürlüğünün az olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek olan KIZILELMA radar görünmezliğinin ön planda olmadığı görevlerde mühimmatlarını kanat altında da taşıyabilecek.

"Semalarda ve Uzayda Hak Ettiği Yere"

Yeni nesil savaş uçaklarının geliştirilmesinde ve modernizasyon projelerinde düşük radar kesitine sahip olma kriteri KIZILELMA'nın tasarımında da öncelikli olarak tespit edildi. KIZILELMA tasarımı itibariyle dünyadaki diğer insansız savaş uçaklarından farklılaşıyor. Hava aracı dikey kuyrukların yanı sıra ön kısımda bulunan kanard yani yatay kontrol yüzeylerine sahip olacak. Böylelikle KIZILELMA önleme ve kaçınma gibi rollerde de agresif manevralar gerçekleştirebilecek. Yüksek manevra kabiliyeti mevcut koşullarla hızlı bir etkileşime ve reaksiyona sahip olunmasını gerektiriyor. KIZILELMA sahip olacağı yapay zekâ bilgisayarları sayesinde otonom olarak süreci yönetebilecek. Bu sayede insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan KIZILELMA yine yerli hava-hava mühimmatlarını kullanabilecek. KIZILELMA gövde içinde veya kanat altında TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Türkiye'nin ilk milli hava-hava füzeleri olan GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ı taşıyabilecek. Hâlihazırda TÜBİTAK SAGE'nin geliştirme faaliyetlerine devam ettiği ramjet motorlu GÖKHAN hava-hava füzesinin yine KIZILELMA'nın önemli bir vurucu gücü olması bekleniyor.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, KIZILELMA ile ilgili olarak "Asırlardır hür yaşayan milletimizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yüksek teknoloji geliştirerek semalarda ve uzayda hak ettiği yeri almasını istiyoruz." demişti. KIZILELMA'nın muharip bir insansız savaş uçağı olmaktan öte bir vizyonla geliştirildiğini ve hatta uzay vurgusunun es geçilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hâlihazırda dünyada jet motorlu otonom insansız hava aracı ile alçak dünya yörüngesine faydalı yük taşınmasının hedeflendiği projeler de yürütülüyor. KIZILELMA'nın süreç içerisinde olgunlaştırılıp veyahut edinilen birikim ile yeni otonom bir uydu fırlatma sisteminin geliştirilmesi mümkündür. Böylesine bir sistem ile Türkiye'nin uzay misyonu kapsamında alçak dünya yörüngesine faydalı yük taşımak mümkün olabileceği gibi ticarileştirilip dünya pazarından yer edinilebilir.

İnsansız Hava Araçlarıyla Uçak Gemisi Formuna

KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çeşitli rollerde hizmet etmesi bekleniyor. Hava Kuvvetleri'nde insanlı savaş uçaklarıyla birlikte hava-yer ve hava-hava görevleri icra edebilecek. Pilotlarımızın hava-hava muharebe eğitimlerinde ya da hava savunma birimlerimizin eğitimlerinde "düşman" uçağını taklit edebilecek. Tüm bunların yanı sıra Türk Donanması'nın kısa pistli platformlarına konuşlandırılması öne çıkıyor. LHD ANADOLU, insansız sistemlerle emsalsiz bir konseptle önemli bir güç çarpanına dönüştürülmeye çalışılıyor. Türkiye, dünyada bir ilk niteliğinde olarak SİHA'ları deniz platformlarında konuşlandırıp, uçak gemisi formatında işletmek istiyor. LHD ANADOLU gibi kısa pistli platformlarımıza konuşlandırılabilecek Bayraktar TB3 SİHA ve KIZILELMA hem insanlı platformlarla müşterek çalışarak onların etkinliğini arttırabilecek hem de tekil operasyon icra edebilecek. KIZILELMA konuşlanacağı deniz platformlarında 900+ km görev yarı çapı ile denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek ve Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif görev alacak.

Sonuç Yerine

Dünya çapında marka haline gelen Bayraktar S/İHA'lardan elde edilen birikim ile KIZILELMA çok rollü bir yapıda tasarlanmaktadır. Yerlilik oranın yüksek olması, süreç içerisinde de artırılması planlanan proje kapsamında, ilk etapta, imkân ve kabiliyetler ile bir öncü prototipin 2023 yılında gökyüzüyle buluşturulması amaçlanıyor. Sürecin devamında her prototipte / konfigürasyonda daha çok kabiliyetli olarak sistemin geliştirilmesine devam edilecektir. Dolayısıyla mevcut iddialı hedeflerin ilk prototiplerde yer almasının beklenmemesi ve sabırlı bir biçimde projenin takip edilmesi gerekmektedir. KIZILELMA ile Türkiye jet motorlu muharip insansız savaş uçağı tasarlayıp, üretebilen sayılı ülkelerden biri olarak çeşitli kabiliyetlere ve altyapılara sahip olacak. Günümüzde dünya genelinde geliştirilen KIZILELMA benzeri sistemler ile bu platformların asıl potansiyelinin tespiti yapılmaya çalışılıyor. Baykar'ın ortaya koyacağı vizyonla ve Türk Donanmasının geliştireceği konseptlerle Türkiye yine öncü işlere imza atabilir.