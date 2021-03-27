AHMET BAYKAL

Türkiye siyasetinin son dönemdeki yüksek tansiyonu nedeniyle gözler AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne çevrilmişti. Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar merak ediliyordu. Erdoğan ise yaklaşık 2 saat süren konuşmasında bu beklentilere de cevap verecek şekilde hem Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu hem de eğitimden adalete, ekonomiden sağlığa, güvenlikten çevreye kadar birçok alanda AK Parti döneminde yapılan icraatları anlattı.

Konuşmasının hemen başında Cumhur İttifakı'na değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye şükranlarını sunması ve Türkiye'nin 2023 ve 2053 hedeflerine Cumhur İttifakı ile yürüyeceğini ifade ederek ittifakın geleceğine ilişkin kararlı tavrını yinelemesi dikkat çekiciydi. Özellikle MHP liderinin partisinin kurultayında Cumhur İttifakı'na yönelik değerlendirmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da benzer açıklamalarda bulunması önümüzdeki dönemde de Cumhur İttifakı'nın yola sorunsuz bir şekilde devam edeceğini gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu konuşmada özellikle kongrelerin hem dünün bir muhasebesi hem de yarınlara dair vizyon ve hedeflerin belirlenmesi noktasında son derece önemli olduğunun altını çizdi. Tam bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongrede geçmişteki önemli icraatlerden bahsederken aksayan politika alanlarına değinmesi de oldukça önemliydi.Yeni dönemde özellikle adalet, eğitim, istihdam, aile ve kültür gibi alanlara ilişkin meseleleri önceleyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "yeni", "sivil", "millet mahreçli" ve "katılımcı" bir anayasa hazırlanmasına ilişkin çalışmaların da artarak devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 yıllık AK Parti iktidarı süresince sürdürdüğü reformcu ve icraatçı siyaset tarzının Türkiye'ye kazandırdıkları elbette yadsınamaz. Ancak kongredeki konuşmasında kendisinin de özellikle vurguladığı alanlarda daha kararlı ve büyük adımların atılması gerektiği de ortada. Özellikle eğitim ve istihdam konularında ivedilikle gerçekleştirilecek atılımlara ihtiyaç var. Diğer taraftan uzun yıllardır Türkiye gündemini meşgul eden anayasa meselesinin netliğe kavuşturulması gerekiyor. Ancak yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle vurguladığı gibi anayasa yapım sürecinin katılımcı ilkelerle sürdürülmesi Türkiye siyasetinin ve toplumun geleceği açısından son derece önemli.

Kongreleri geçmişin muhasebesini yapmak ve geleceğe yön vermek adına bir fırsat olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu noktada odaklandığı önemli konulardan biri de partinin yönetici kadrosu. Geçmişten bugüne dek hemen her kongrede parti MYK ve MKYK üyelerinin belirlenme süreçlerinde yenilik ve çeşitlilik kadar vefa duygusunun da ön plana çıktığını gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kongrede de "süreklilik içinde değişim" prensibini göz önünde tutmuş gibi görünüyor. Açıklanan listelerdeyeni isimlerle birlikte geçmişte partide farklı düzeylerde görev almış isimlere de yer verilmiş durumda. Ayrıca listelerin toplumun farklı kesimlerini yansıtacak şekilde hazırlanmış olması da yine AK Parti kongre geleneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Tüm bu değerlendirmelerden yola çıkarak 2023 seçimlerine gidilen süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve Türkiye siyasetinin gündemi son derece yoğun olacak gibi görünüyor. Masada çözüm bekleyen birçok konu var. Elbette burada Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar yol arkadaşlarına da büyük iş düşüyor. Bu noktada 19 yılın vermiş olduğu birikimi atalete değil sorunların çözümü için fırsata dönüştürmek önem arz ediyor. Bununla birlikte kongrenin sağlamış olduğu sinerjiyi yenilik ve değişimlerle birleştirmek gelecek açısından oldukça elzem. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı gibi geçmişin muhasebesi yapılır ve geleceğe dair vizyon planları başarılı bir şekilde hayata geçirilirse sorunların da çözüme kavuşturulması olası görünüyor.