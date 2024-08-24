CEM DURAN UZUN

AK Parti geçtiğimiz hafta 23. kuruluş yıldönümünü kutladı. Kutlamada "Umut, İcraat ve Gelecek" sloganlarının kullanıldığı ve "Umudun, İcraatın ve Geleceğin Adı: AK Parti" vurgusunun yapıldığı görüldü. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kuruluşundan kısa bir süre sonra iktidara gelen AK Partinin 23 yıllık serüvenini ve mücadelesini anlattığı konuşmasında, partinin muhafazakâr demokrat kimliğini tekrar hatırlattı ve AK Parti'nin yeni dönemin ruhunu ıskalama şansının olmadığını belirtti.

Erdoğan konuşmasında ayrıca AK Parti'nin "kökü mazide, gözü atide bir hareket" olduğunu, bu nedenle toplumsal ve siyasal gelişmelere yabancı kalmayacağını vurgulayarak değişim ve yenilenme mesajı verdi. "Türkiye Yüzyılı"nın inşasına destek olacak herkesle "ortak değerler ve prensipler" etrafında buluşma çağrısını yinelemesi özellikle dikkat çekti.

Cumhurbaşkanının bu konuşması ile birlikte bazı AK Partili yöneticilerin ve bakanların son günlerdeki açıklamaları dikkate alındığında önümüzdeki sonbaharda yeni anayasa ve reformlar konusunda yoğun bir gündem olacak gibi görünüyor.

Ekim ayında TBMM'nin açılmasının ardından Ankara'nın ve siyasetin gündemi tekrar hareketlenecek. Meclis'in gündeminde çok sayıda önemli kanun teklifi var. Yasama yılı bitmeden tamamlanmaya çalışılan ama yetişmeyen ve dokuzuncu yargı paketi olarak anılan yasa teklifi de bunlardan birisi. Ancak asıl gündem yeni anayasa ile ilgili atılacak somut adımlar olacaktır.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da geçen yasama döneminde bütün siyasi partileri genel başkan seviyesinde ziyaret ederek yeni anayasa konusunda uzlaşma arayışı içerisinde olduğunu söylemişti. Yapılan açıklamalara göre Meclis'in açılmasıyla bu konuda daha somut girişimler hayata geçirilecek. Söz konusu süreçten temek beklenti ise ilk etapta partilerin ortak bir masaya oturması ve çalışacak etkin bir yöntem belirlemek.

Ayrıca AK Parti'de de yeni anayasa konusunda birtakım girişimlerin yapılacağı anlaşılıyor. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ekim ayında yeni anayasa çalıştaylarına başlayacaklarını ve ilk yapılacak çalıştayda "yeni anayasada yöntem" konusunu ele alacaklarını açıkladı. Görüldüğü kadarıyla önümüzdeki aylarda yeni anayasa süreci TBMM, AK Parti Genel Merkezi ve Külliye'de ortak bir gündem haline gelecek.

Yeni anayasa sürecinin yanında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son açıklamalarına göre yeni "yargı reformu strateji belgesi" ve "insan hakları eylem planı" konusundaki hazırlıklar büyük oranda tamamlandı ve önümüzdeki aylarda kamuoyuna açıklanacak. Yargı ve adalet reformları, iktidarının ilk yıllarından itibaren AK Parti'nin en önemli gündem maddelerinden birisi oldu. Yargı reformlarının belli bir strateji ve takvim içerisinde hayata geçirilmesi amacıyla 2009 ve 2015 yıllarında birinci ve ikinci yargı reformu strateji belgeleri kamuoyuna açıklanmıştı.

En son halen uygulanmakta olan üçüncü Strateji Belgesi "Güven Veren ve Erişilebilir Bir Adalet Sistemi" vizyonuyla bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Mayıs 2019 tarihinde duyurulmuştu. Benzer şekilde "İnsan Hakları Eylem Planı" ise 2 Mart 2021 günü kamuoyuna açıklanmıştı. Her iki belge için de belirlenen süreler sona erdi ve yenilerinin hazırlık çalışmaları uzun süredir devam ediyor.

Görüldüğü üzere önümüzdeki sonbaharda yoğun bir reform ve yeni anayasa gündemi bizleri bekliyor. Yeni anayasa, yargı reformu ve insan hakları eylem planı yanında somut birtakım yargı paketleri de TBMM'nin gündemine gelecektir.