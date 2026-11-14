CENAY BABAOĞLU

Yapay zekâ teknolojilerinin iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri, fırsatları ve riskleriyle bu hafta daha fazla gündemde. Antalya'da düzenlenen COP31'de yeşil sanayileşme ve 2035 elektrifikasyon hedefleri de bu gündemle doğrudan ilişkili. Çünkü enerji sistemlerinin optimizasyonu, afet erken uyarı mekanizmaları ve kaynak verimliliği gibi alanlarda olumlu katkılar üretebilen yeni nesil teknolojiler, aynı zamanda artan enerji ihtiyacı nedeniyle yeni çevresel yükler yaratmaktadır. Bu durum, teknolojinin sürdürülebilirlik hedefleriyle otomatik olarak uyumlu olduğu varsayımını zayıflatmaktadır. Özellikle dünyanın farklı bölgelerinde veri merkezi deneyimleri, elektrifikasyonun hızlandırılması ile çevresel sınırlar arasındaki gerilimi somutlaştıran örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yapay Zekâ, Veri Merkezleri ve Çevresel Etkiler

Söz konusu teknolojik gelişmeler, masum görüntülerinin ardında aslında son derece somut ve devasa bir ekolojik bedel doğurmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, küresel veri merkezlerinin elektrik tüketimi 485 terawatt-saate (TWh) ulaşmış durumda—bu rakam, Almanya gibi büyük bir sanayi ülkesinin yıllık toplam elektrik tüketimine denk geliyor. Üstelik bu büyümenin baş aktörü, geleneksel bulut depolama veya video akış servisleri de değil, doğrudan yapay zekâ iş yükleri. YZ odaklı veri merkezlerinin elektrik kullanımı tek bir yılda yüzde 50 oranında artış gösterirken, bu talebin 2030 yılına kadar yaklaşık 950 TWh seviyesine çıkarak katlanması bekleniyor.[1] Artan bu enerji maliyetlerle birlikte soğutma sistemleri için gerekli su kaynakları düşünüldüğünde ciddi bir çevresel maliyet ortaya çıkıyor. Bu doğrudan maliyetlerin yanında küresel ısınmaya etkiler ile doğal kaynaklar ya da diğer canlılar üzerindeki dolaylı etkiler de dikkate alındığında fatura büyüyor ve çevresel tepkiler artıyor.

Örneğin ABD'de veri merkezi genişlemesi, elektrik ve su kaynakları üzerindeki baskı nedeniyle yerel düzeyde dirençle karşılaşmaktadır. Bir ulusal araştırmaya göre ABD genelindeki veri merkezleri 2024 yılında yaklaşık 192 teravat-saat elektrik tüketmiştir. Bu miktar ise ülkenin toplam elektrik kullanımının yüzde 4,7'sine tekabül etmiştir. Olası senaryolara göre bu oranın 2030 yılına kadar yüzde 11 civarına yükselebilecektir. Su kullanımı açısından ise büyük ölçekli tesislerin günde milyonlarca m3 su tükettiği belirtilmektedir. Su stresi yaşayan bölgelerde faaliyet gösteren tesisler ise riskleri arttırmaktadır. Bazı eyaletlerde projelerin yerel otoritelerce reddedilmesi veya referandumlar yoluyla getirilen kısıtlamalar, teknolojik yatırımların toplumsal kabulünün yalnızca ekonomik vaatlerle sağlanamayacağını, vatandaş taleplerinin bir yönetim gereği olduğunu göstermektedir. Almanya'da ise Enerji Verimliliği Kanunu (EnEfG), veri merkezleri için güç kullanım sınırları, yenilenebilir elektrik kullanımı ve atık ısının yeniden değerlendirilmesi gibi yükümlülükler getirmiştir. Ancak yapay zekâ yatırımlarını çekme kaygıları, bu kuralların yumuşatılması yönünde adımlar atılmasına neden olmuştur. Almanya örneği, teknolojik ilerleme ve çevre hassasiyeti noktasındaki en vurucu örneklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Her iki ülke deneyimi, elektrifikasyon hedefleri ile veri merkezi genişlemesi arasındaki gerilimi açık biçimde göstermektedir. Küresel ölçekte elektrifikasyon, iklim hedeflerinin temel araçlarından biri olarak konumlandırılmaktadır. Ulaşım, sanayi ve ısıtma sektörlerinde fosil yakıtların yerini elektrik alması, yenilenebilir kaynakların payının artırılmasıyla birlikte düşünülmektedir. Ancak veri merkezlerinin hızla artan elektrik talebi, şebeke kapasitesini, yenilenebilir entegrasyonunu ve bölgesel kaynak yönetimini zorlamaktadır. Bu talep, elektrifikasyonun getireceği net emisyon azaltımını sınırlandırabilir veya geciktirebilir. Özellikle su stresi yaşayan bölgelerde ve karbon yoğun şebekelerde konumlanan tesisler, elektrifikasyonun çevresel kazanımlarını aşındırma riski barındırmaktadır.

COP31 ve Yeni Adımlar, Yeni Atılımlar

COP31 süreci, bu gerilimin uluslararası düzeyde ele alınması açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı konferansta, dijital dönüşüm ile iklim hedefleri arasındaki ilişki, elektrifikasyon stratejileri ve veri merkezi yönetimi de tartışma başlıklarındandır. Sıfır atık ve döngüsel ekonomi gibi Türkiye'nin öne çıkardığı alanların yanı sıra, dijital altyapının enerji ve su ayak izi de diğer önemli hususlardan. Bu kapsamda Antalya Yapay Zekâ Taahhüdü önemli bir adım. Tabi ana temanın ruhuna uygun olarak COP sonrası uygulama adımları önem kazanıyor. Özellikle veri merkezlerinin yenilenebilir enerjiye erişimi, atık ısı kullanımı, su yönetimi ve şeffaf raporlama standartları, elektrifikasyon hedefleriyle uyumlu bir dijital dönüşüm için kritik unsurlar olarak değerlendirilebilir.

Diğer taraftan yapay zekânın çevresel sürdürülebilirliğe katkı potansiyeli de göz ardı edilemez. Enerji şebekelerinde talep tahmini, yenilenebilir kaynak entegrasyonu ve kaynak verimliliği alanlarında ölçülebilir faydalar üretilebilmektedir. Daha küçük ve verimli modellerin eğitim aşamasındaki ayak izinin büyük modellere kıyasla belirgin şekilde düşük olması, tasarım tercihlerinin sonuçları etkilediğini göstermektedir. Asıl mesele, bu potansiyelin elektrifikasyon hedefleri ve iklim taahhütleriyle uyumlu biçimde yönetilmesidir. Bu çerçevede, ölçülebilir ve şeffaf raporlama standartlarının oluşturulması, yerleşim kararlarında su stresi ve yenilenebilir enerji erişiminin zorunlu kriterler arasında yer alması, kamu satın alma süreçlerinde sürdürülebilirlik şartlarının tanımlanması ve bağımsız denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi önem taşımaktadır. COP31 sürecinde bu tür standartların uluslararası düzeyde tartışılması, elektrifikasyonun çevresel kazanımlarının korunmasına katkı sağlayabilir.

Öte yandan her ekolojik krizi yeni bir teknolojik hamleyle bertaraf edebileceğimiz iddiası tutarsızdır. Doğaya verilen yapısal tahribatı, yine aynı fiziksel kaynakları kullanan araçlarla onarılabileceği inancı bir yanılgıdır. Dolayısıyla yapay zekâ etiği yalnızca algoritmik önyargıları önlemek, veri gizliliğini güvenceye almak veya telif haklarını düzenlemekle sınırlı olmamalıdır. Aynı zamanda bu teknolojinin ekosistem üzerinde yarattığı ağır fiziksel faturayı ve kaynak adaletsizliğini dikkate almak gerekmektedir.

Sonuç olarak yapay zekâ ve veri merkezi genişlemesi, elektrifikasyon hedefleriyle çelişmek zorunda değildir. Lakin bu uyum, kendiliğinden gerçekleşmeyecektir. Bu açıdan yeşil yapay zekâ çabaları ya da Antalya YZ Taahhüdü, Türkiye evsahipliğindeki konferansın önemli çıktıları olacaktır. Tasarım tercihleri, yerleşim kararları, enerji kaynağı ve insanların taleplerini dikkate alan adımlar geleceği şekillendirecektir. COP31, bu meselelerin küresel iklim gündeminde daha görünür kılınması için uygun bir zemin sunmaktadır.