Antalya'da 9 Kasım'da başlayan COP31 müzakereleri, öngörülen takvimi iki gün aşarak 22 Kasım akşamı sona ermiştir. İlk haftada müzakere gündemleri kabul edilmiş, Liderler Zirvesi düzenlenmiş ve teknik müzakerelerin büyük bölümünü yürüten yardımcı organlar oturumlarını kapatmıştır. İkinci haftada ise siyasi nitelikteki başlıklar bakanlar düzeyinde ele alınmış, Başkanlık da kapanışta kabul edilmesi hedeflenen Çerçeve Karar'ın iki taslağını yayımlamıştır. Kapanışta taraflar gündemdeki başlıkların bir bölümünde karar almış, Çerçeve Karar üzerinde ise uzlaşı sağlanamamıştır. Konferansın başkanlığını Türkiye, müzakerelerin yönetimini ise Avustralya yürütmüştür.

Bir iklim konferansının sonucu üç aşamada izlenebilmektedir. İlk aşama gündemin kabulü, ikincisi yardımcı organların çalışmalarını tamamlaması, üçüncüsü ise kapanışta kabul edilen kararlardır. Antalya'da ilk iki aşama tamamlanmış, yardımcı organların sonuçlandıramadığı başlıkların bir bölümü de üçüncü aşamaya devredilmiştir. Üçüncü aşama ise planlanandan uzun sürmüş ve kısmen sonuç vermiştir. Türkiye'nin başkanlığı konferans boyunca uzlaşıyı önceleyen bir yaklaşım izlemiş, varılan sonucu ise tarafların bu uzlaşıya ne ölçüde katıldığı belirlemiştir.

Gündemden Liderler Zirvesi'ne

Müzakereleri yöneten Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen'ın 14 Kasım'da belirttiği üzere tarafların Antalya'daki gündeminde 160 madde ve esasa ilişkin 60 müzakere görevi yer almıştır. Gündeme ilişkin görüş ayrılıkları açılıştan önceki istişarelerde ele alınmış ve bu istişareler açılış gününün ilk saatlerine kadar sürmüştür. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum varılan mutabakatı açılış oturumunda taraflara aktarmış, gündemler de aynı gün kabul edilmiştir. Önerilen ek maddelerden uyum finansmanının üç katına çıkarılması ile ticaret ve iklim değişikliği diyaloğu gündeme alınmamış, Bakan Kurum bu iki konunun diğer gündem maddeleri altında dile getirilmesine engel bulunmadığını belirtmiştir. Bu düzenleme gündem tartışmasının müzakere günlerine taşınmasını önlemişse de görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmamıştır. Nitekim finansman kapanışa kadar bu ayrılıkların başlıca kaynaklarından biri olmuştur.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 11 ve 12 Kasım'da toplanan Liderler Zirvesi'nde resmî açıklamaya göre 95 ülkenin lideri ile 7 uluslararası kuruluşun başkanını ağırlamıştır. Zirvede düzenlenen liderler oturumlarının ilki elektrifikasyona ayrılmıştır. Başkanlığın duyurduğu 35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü, elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarmayı hedeflemektedir. Gönüllü olan bu taahhüt, hükümetler ile diğer paydaşları uygulamaya dönük çözümler etrafında bir araya getiren Aksiyon Ajandası kapsamında duyurulmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 12 Kasım'daki açıklamasında bütün tarafları süren müzakerelerde Liderler Zirvesi'nin yapıcı ruhunu sürdürmeye teşvik etmiştir.

Teknik Aşamanın Kapanışı

Yardımcı organlar oturumlarını 15 Kasım'ın ilk saatlerinde kapatmıştır. Bu aşamada bir dizi başlıkta sonuç metni kabul edilmiş, küresel uyum hedefi, adil geçiş çalışma programı, azaltım çalışma programı ve Uyum Fonu gibi başlıklar ise görüşmelerin sürdürülmesi için konferansın karar organlarına aktarılmıştır. Bakan Kurum yardımcı organların kapanışının ardından ikinci haftanın çalışma düzenini taraflara duyurmuştur. Bu düzende teknik müzakereler sürerken siyasi karar gerektiren başlıklar bakanlar düzeyindeki istişarelere bırakılmıştır. Azaltım, finansman, uyum, adil geçiş ve okyanus başlıklarının her birinde iki ayrı ülkeden bakan veya üst düzey yetkili istişareleri kolaylaştırmakla görevlendirilmiştir.

Çerçeve Karar Müzakereleri

Üçüncü aşamanın öne çıkan metni, Başkanlığın öncülüğünde hazırlanan Çerçeve Karar olmuştur. Başkanlık ilk istişarelerde dile getirilen görüşlerin özetini 13 Kasım'da yayımlamış, ardından taraflardan yazılı görüş istemiştir. Bakan Bowen'ın aktardığına göre 160'tan fazla ülke adına 45 yazılı görüş sunulmuş, ilk taslak da 16 Kasım'da yayımlanmıştır.

On sekiz sayfalık ilk taslak elektrifikasyon hedefine, uyum finansmanının üç katına çıkarılmasına, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya, 1,5 derece sınırının aşılmasına verilecek yanıta, dağlara ve okyanuslara ilişkin önerilere yer vermiştir. Başkanlık taslağa eşlik eden notta ilk metinde kapsayıcı bir yaklaşım izlediğini, metnin uzlaşıyı yansıtma amacı taşımadığını ve nihai sonucun tarafların uzlaşısına dayanması gerektiğini belirtmiştir. Nitekim taslak 16 Kasım'daki istişarelerde farklı yönlerden eleştirilmiştir. Benzer Görüşlü Gelişmekte Olan Ülkeler Grubu elektrifikasyon hedefinin de aralarında bulunduğu bazı unsurları kabul edemeyeceğini bildirmiş, Arap Grubu ile Rusya Federasyonu ise taslağı reddetmiştir. En Az Gelişmiş Ülkeler kararın 1,5 derece sınırının aşılmasına kapsamlı bir yanıt vermesini ve uyum finansmanının üç katına çıkarılması dâhil finansman açığını giderecek yolları belirlemesini istemiştir.

Başkanlık 18 Kasım'daki mesajında kararın bütün unsurlarıyla ancak uzlaşıyla kabul edilebileceğini yinelemiş, tarafların geri bildirimlerini aldıktan sonra ikinci taslağı 19 Kasım'da yayımlamıştır. Dokuz sayfaya inen yeni metin elektrifikasyon hedefini ve uyum finansmanının 2035'e kadar en az üç katına çıkarılması çağrısını korumuş, uyum finansmanı için Antalya'dan Addis Ababa'ya Yol Haritası'nı ve dağlar için bir çalışma programını öngörmüş, fosil yakıtlara ilişkin ifadelere ise yer vermemiştir.

Bakan Kurum, hafta sonu da süren istişarelerin ardından 22 Kasım'da Çerçeve Karar'ın Antalya Paktı adını taşıyan son hâlini genel kurula sunmuştur. Müzakereleri yerinde izleyen Earth Negotiations Bulletin'e göre aralarında Avrupa Birliği (AB), Panama, Vanuatu, Belize, Marshall Adaları ve Norveç'in bulunduğu bir grup taraf metnin kabulüne karşı çıkmıştır. İtiraz eden taraflar metnin iklim bilimine yeterince yanıt vermediğini ve fosil yakıtlara yer vermediğini öne sürmüş, Panama metnin karbon yakalama teknolojilerine dayandığını da söylemiştir. Aralarında Afrika Grubu, Arap Grubu ve Çin'in bulunduğu başka bir grup taraf ise metnin bazı unsurlarından memnun olmadığını belirtmekle birlikte kabule hazır olduğunu açıklamıştır. Bu taraflardan Afrika Grubu ile Arap Grubu finansmana ilişkin hükümleri yetersiz bulduğunu dile getirmiştir. Karşı çıkan tarafların itirazlarını sürdürmesi üzerine uzlaşı sağlanamamış ve Çerçeve Karar kabul edilmemiştir.

Alınan Kararlar ve Addis Ababa

Çerçeve Karar'ın kabul edilmemesi konferansın sonuçsuz kaldığı anlamına gelmemektedir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryasının yayımladığı listede Antalya'da kabul edilen 46 karar yer almaktadır. Bu kararlarla Uyum Fonu'nun Paris Anlaşması'na geçişi düzenlenmiş, en az gelişmiş ülkelerin ulusal uyum planlarını uygulamak için finansmana erişimini destekleyecek bir platform kurulmuş, Kayıp ve Zarar Fonu'na da rehberlik verilmiştir. Taraflar adil geçiş çalışma programını üç yıl daha sürdürmeye, küresel uyum hedefinin göstergeleri için de bir teknik görev gücü kurmaya karar vermiştir. Sekretarya 23 Kasım'daki açıklamasında konferansın hem müzakerelerde hem Aksiyon Ajandası'nda önemli ilerleme sağladığını kaydetmiştir.

Bununla birlikte bazı kararlar konuyu sonuçlandırmamış, bir takvim belirleyerek sonraki oturumlara bırakmıştır. Adil geçiş mekanizmasının işleyişine ilişkin çalışmalar Haziran 2027'deki ara oturumda sürecek, uyum göstergelerine ilişkin teknik görev gücü çıktılarını Addis Ababa'dan önce sunacak, iklim finansmanı çalışma programı da 2027 ve 2028'de yürütülecektir. Azaltım çalışma programının devamına ise karar verilememiştir. Uyum finansmanı için yol haritası, dağlar için çalışma programı ve okyanus diyaloğu için çok yıllı plan gibi yeni adımlar da yalnızca Çerçeve Karar taslağında yer aldığından kabul edilememiştir. COP32, 8 ile 19 Kasım 2027 tarihleri arasında Addis Ababa'da toplanacaktır. Ev sahibi Etiyopya kapanış genel kurulunda iklim finansmanının öncelikli alanlardan biri olacağını açıklamıştır.

Türkiye'nin Rolü

Türkiye'nin uzlaşıya dönük çabasının ikinci haftadaki örneği, Bakan Kurum'un 18 Kasım'da bakanları, Divan adını verdiği ayrı bir oturumda bir araya getirmesidir. Başkanlık Divan'ı bütün taraflara açık olan ve Türkiye'nin ortak istişare geleneğine dayanan gayriresmî bir bakanlar buluşması olarak tanımlamıştır. Anadolu Ajansı'na göre yüzden fazla ülkenin bakanı toplantıya katılmıştır. Bakan Kurum ülkelerden hangi adımı atabileceklerini, bu adım için neye ihtiyaç duyduklarını ve başka bir heyetin hangi önerisini destekleyebileceklerini paylaşmalarını istemiştir.

Divan, Başkanlığın konferansın başından beri izlediği yaklaşımın devamı niteliğindedir. Bakan Kurum açılış konuşmasında Başkanlığın temel aldığı üç kavramı diyalog, uzlaşı ve aksiyon olarak sıralamış, Türkiye'nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ortak zemin bulunması için sorumluluk almaya hazır olduğunu dile getirmiştir. Açılış gününde Çerçeve Karar'ın nasıl kabul edileceğine ilişkin bir soru üzerine de Başkanlığın taraflara hiçbir kararı dayatmayacağı güvencesini vermiştir. Türkiye bu yaklaşımı liderler diplomasisiyle de desteklemiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Kasım'daki açıklamasında ülkelerin Antalya'ya farklı deneyimler, öncelikler ve ulusal koşullarla geldiğini, fakat bu farklılıkların ortak bir zemin kurulmasına engel olmadığını ifade etmiştir.

COP'ta kararların kabulü tarafların uzlaşısına bağlıdır. Türkiye'nin başkanlığı gündemin ilk gün kabulünden Divan'a kadar bu uzlaşının koşullarını hazırlamaya çalışmıştır. Bakan Kurum kapanış konuşmasında Türkiye'nin Antalya'da uzlaşının bütün imkânlarını zorladığını, Aksiyon Ajandası'nın, geliştirilen iş birliklerinin ve kurulan uluslararası ortaklıkların bu emeğin kalıcı kazanımları olduğunu söylemiştir. Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı değerlendirmede ise AB'nin müzakerelerde diğer ülkelerin ihtiyaçlarını dikkate almayan bir tutum izlediğini belirtmiştir.

Türkiye'nin Antalya'da başlattığı çalışmalar konferansın kapanışıyla sona ermemiştir. Elektrifikasyon hedefi müzakere edilmiş bir karara girmemiş, ancak Aksiyon Ajandası'nda gönüllü bir taahhüt olarak sürmektedir. Bakan Kurum kapanış konuşmasında yaklaşık 80 ülkenin bu hedefe destek verdiğini açıklamış, Sekretarya da hedefe destek veren ülkelerin küresel ekonominin yaklaşık yarısını temsil ettiğini bildirmiştir. Bakan Kurum aynı konuşmada Türkiye'nin COP31 Başkanlığı boyunca Antalya'da üstlendiği sorumluluğun takipçisi olacağını ve duyurulan girişimlerin ortaklarla birlikte izleneceğini söylemiştir. Önümüzdeki dönem Türkiye'ye diyalog, uzlaşı ve aksiyon kavramlarına dayanan yaklaşımını Antalya'da alınan kararların uygulanmasında ve karara bağlanamayan başlıklarda ortak zemin arayışında sürdürme imkânı vermektedir.