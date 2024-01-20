METİN ÖZKAN

31 Mart'ta gerçekleştirilecek 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday belirleme süreçlerinde sona yaklaşılıyor. Siyasal partiler büyük oranda adaylarını açıklamış durumda. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği seçim takvimi 1 Ocak itibariyle işlemeye başlamıştı. Temayül yoklamaları, kamuoyu araştırmaları ve parti içi görüşmelerin akabinde AK Parti de adaylarını açıklamaya devam ediyor. Bu kapsamda 7 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 26 ilde AK Parti'nin adayları açıklanmıştı.

AK Parti kadroları yerelde eser siyaseti ile hizmet belediyeciliği konularında kendini kanıtlamış ve halk nezdinde takdir görmüş bir gerçekliğe sahip. Haliyle 2024 yerel seçimleri yaklaşırken AK Parti adaylarının kamuoyunda hararetle tartışılması şaşırtıcı değildi. Bu anlamda kamuoyunun beklentileri ilk olarak Haliç Kongre Merkezi'ndeki aday tanıtım toplantısında karşılık buldu. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, "muradına" işaret ederek hem Türkiye Yüzyılı için yerel yönetimler perspektifini ortaya koydu hem de başta İstanbul olmak üzere AK Parti adaylarını sahaya davet etti.

AK Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kullanacağı ilk sloganlar da Haliç Kongre Merkezi'nde paylaşıldı: "Yeniden AK Parti, Yeniden İstanbul!". Şüphesiz bu ilk aday tanıtım toplantısında merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayının ilan edilmiş olması ilgili sloganın şekillenmesinde etkili bir faktördü. Ek olarak Sayın Erdoğan'ın siyaseten İstanbul'a yüklediği anlam malûm. Nitekim konuşmasında, İstanbul'un son 5 yılını "Fetret Devri" şeklinde tanımlaması bu bağlamda son derece dikkat değer. Dolayısıyla Murat Kurum'un yerel seçim maratonunda kritik bir sorumluluk üstlendiği kolaylıkla ifade edilebilir.

"Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir" mottosuyla sahaya inen AK Parti'de ikinci aday tanıtım toplantısı için belirlenen tarih 15 Ocak'tı. Ancak Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada verilen şehitlerin yasını tutmak amacıyla bu toplantı ertelendi. Ertelenen toplantı geçtiğimiz Perşembe günü icra edildi. Böylece ATO Congresium'da düzenlenen tanıtım toplantısında AK Parti'nin 17'si büyükşehir olmak üzere toplam 48 ildeki belediye başkan adayları tanıtıldı. 16 ilde mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilirken 32 ilde ise yeni isimlerin adaylığı açıklandı.

AK Parti'de 2024 yerel seçimleri için kampanya çalışmaları 28 Mayıs akşamı başlamıştı. Özellikle İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir ve 6 Şubat Depremleri'nde büyük hasar gören şehirlerin adaylarını belirleme hususunda yoğun mesai harcandı. Her iki aday tanıtım toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "kentini düşünen; bahane değil, hizmet üreten" aday profiline vurgu yaptı. Bu bağlamda Ankara'daki tanıtım toplantısında paylaşılan "Hazırız, Kararlıyız" sloganı manidardı. AK Parti 6 Şubat Depremleri'nin en fazla hasara yol açtığı illerde yeni isimlerle seçime girecek. Merakla beklenen Ankara ve İzmir adayları da kamuoyuyla paylaşıldı: Turgut Altınok ve Hamza Dağ.

AK Parti, 7 Ocak ve 18 Ocak tarihlerinde düzenlenen aday tanıtım toplantılarıyla 7 il hariç tüm illerde adaylarını açıklamış oldu. Tanıtım programlarında AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak belediye başkan adaylarıyla birlikte, illerin milletvekilleri ve parti yöneticileri de kürsüye çıkarak poz verdiler. Öte yandan yerel seçimlere yönelik hazırlanan Cumhur İttifakı protokolü çerçevesinde Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye'de MHP adaylarına destek istendi. Ayrıca hem İstanbul hem de Ankara'da yapılan tanıtım toplantıları Türkiye siyasetinin ana gündem maddelerini de içeriyordu.

Tanıtım programlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994 yerel seçimlerinden hareketle AK Parti kadrolarının belediyecilik hizmetleriyle rüştünü ispat ettiğini ve iktidara yürüdüğünü belirtti. Konuşmalarda üzerinde durulan bir diğer konu, CHP'nin başını çektiği muhalefetin Türkiye siyasetine katkı sunmayan ajandasıydı. Özellikle ülkece maruz kalınan beşinci kol faaliyetine kapı aralayan CHP-DEM Parti ittifakı Erdoğan tarafından yüksek sesle eleştirildi.

Aday tanıtım toplantılarında Türkiye siyasetini merkeze alan dikkat çekici konular arasında terörle mücadele vardı. "Teröristan" vurgusuyla Erdoğan, bölücü örgütlerin ve beşinci kol unsurlarının karşısında bütün siyasal partileri halkın çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda hizalanmaya davet etti. Bu talep 14-28 Mayıs seçimlerinden bugüne istikrarlı bir görüntü çizdi. Zira CHP'de genel başkanlık değişikliğinin yaşandığı kurultayda, Özgür Özel teşekkür konuşmasını yaparken Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın isimlerini açıkça zikretmişti. Ek olarak son bir ayda CHP-DEM "örtük" ittifakı, İYİ Parti'de de rahatsızlık uyandırmıştı. Bu eksende PKK terör örgütünün saldırılarını kınamak üzere TBMM'de İYİ Parti tarafından hazırlanan bildiriye CHP'nin DEM'le birlikte imza atmaması şaşırtıcı olmadı.

Son tahlilde yerelden genele terörle mücadele, hizmet/eser siyaseti, modern demokratik ilkeler ve nihayetinde yüksek profilli "marka" kentler AK Parti'nin aday tanıtım toplantılarındaki esaslı gündem maddeleri olarak dikkat çekiyor. Kuruluşundan bu yana AK Parti tabir-i caizse bir siyaset okulu haline geldi. Projeleri ve hedefleriyle Türkiye siyasetindeki konumunu güçlendirerek korudu. Vesayet odaklarına taviz vermeyen ve ilkeli siyaset üreten lider profilli siyasetçiler yetiştirdi. Bugün gelinen noktada ise "Türkiye Yüzyılı Şehirleri"ni inşa etmek için AK Parti adayları salondan sahaya inmiş durumda.

Bir "erdemliler hareketi" olarak kurulan AK Parti'nin, 2002'den bu yana girdiği bütün seçimlerde sahayı domine ettiği açık. Sayın Erdoğan liderliğinde AK Parti kadroları seçimlerin sandıktan önce sahada kazanıldığının bilincinde. Dolayısıyla AK Parti adaylarının sahada gönüllere dokunmayı hedeflediğini öngörmek zor değil. Ek olarak saha dominasyonunun yanında vizyon farkı da AK Parti'nin yaklaşan seçimlerde elini güçlendiren kritik bir unsur. Bu vizyon ise 30 Ocak'ta paylaşılması beklenen seçim beyannamesi ile halkın takdirine sunulacak.