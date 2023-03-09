Program kapsamında, Hepsiburada'nın teknoloji, lojistik ve pazarlama imkânları, iki yıl boyunca bölgedeki 10 bin KOBİ ve esnafın yanı sıra, 5 bin girişimci kadın ve kadın kooperatifi için seferber edilecek.

Türkiye tarihinin en büyük felaketi olarak gösterilen ve 11 ili sarsan Maraş depremleri için özel sektör de harekete geçti. Bu şirketlerden biri olan Hepsiburada, bölgedeki üretici ve satıcıların yaralarını sarmak ve bölgede kalıcı istihdamın sağlanmasına katkı için hayata geçirdiği "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programı başlattı. 1 Ocak 2023'te Hepsiburada'nın CEO'luk görevini üstlenen Nilhan Onal Gökçetekin programın detaylarını paylaştı. Program kapsamında, Hepsiburada'nın teknoloji, lojistik ve pazarlama imkânları, iki yıl boyunca bölgedeki 10 bin KOBİ ve esnafın yanı sıra, 5 bin girişimci kadın ve kadın kooperatifi için seferber edilecek.



3 E-TİCARET İHTİSAS MERKEZİ KURULUYOR

Deprem bölgesindeki üç şehirde kurulacak "E-ticaret İhtisas Merkezleri"yle de işletmelerin ofis, stok, lojistik, pazarlama ve müşteri hizmetleri ile eğitim ihtiyaçlarına cevap verilecek. "Hepsiburada Sözü"yle altı çizilen kalkınma projesiyle, deprem bölgesinde kalıcı refahın tesis edilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor. Program ile Hepsiburada, 120 bin kişinin istihdamına ve 500 bin kişinin geçimine katkı sağlayacak. 9 Mart'ta Hepsiburada'nın genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında Nilhan Onal Gökçetekin'in yanı sıra Hepsiburada yönetim ekibi de hazır bulunarak programın detaylarını aktardı.



DEPREM BÖLGESİNDE KALICI REFAHA KATKIDA BULUNACAĞIZ

Toplantıda konuşan Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin "Sahip olduğumuz lojistik, ticari ve teknoloji gücüyle iki yıl içinde, deprem bölgesinden Türkiye'ye ve dünyaya toplam 10 milyar TL'lik satış hacmi yaratmayı hedefliyoruz. Bölgede e-ticaret altyapısını geliştirebilmek için 'E-ticaret İhtisas Merkezleri' kurma çalışmalarımıza başladık. Bölgede e-ticarete başlamak isteyen tüm esnaf ve KOBİ'ler bize bir telefonla ulaşabilir. Onlara özel hazırladığımız eğitim programları ile e-ticaret öğrenme yolculuklarını başlatıyoruz." dedi. 11 ilimizin ticari kalkınmasının yanı sıra, çocukları, gençleri ve ailelere sosyal destekleri de önceliklendirdiklerini anlatan Onal, "Programımızda çocuklar, gençler ve aileler için eğitim ve sosyal destekler de yer alıyor. Depremin ilk gününde başlattığımız yardım çalışmalarını sürdürürken, sonraki aşamaya geçerek bölgede refahın kalıcı hale gelmesi için 'Hep Buradayız!' diyoruz ve bölge ekonomisine uzun vadeli destek sözü veriyoruz." dedi.



GİRİŞİMCİ KADINLARA VE KADIN KOOPERATİFLERİNE DESTEK ÖNCELİĞİ VERİYORUZ

Hepsiburada'nın 2017'den itibaren sürdürdüğü Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı kapsamında, deprem bölgesindeki 5 bin girişimci kadına destek vereceklerini vurgulayan Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, "Girişimci bir kadın olan Sayın Hanzade Doğan tarafından kurulan Hepsiburada'nın kadın CEO'su olarak, şirketimin bu konudaki duyarlılığından ötürü çok gururluyum. 5 yıldır 38 binin üzerinde girişimci kadına ve kadın kooperatiflerine verdiğimiz desteği bölgede artırarak sürdüreceğiz.



"Hepsiburada'nın desteğiyle kısa sürede satışa başladık"

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da yaşayan Hepsiburada girişimci kadınlarından, Neşeli Mutfak'ın kurucusu Dilek Tecirli, basın toplantısına canlı bağlanarak bölgede yaşananları ve Hepsiburada'nın kadın girişimcilere sunduğu destekleri anlattı. Yaşanan felaketin boyutunu 6 Şubat sabahı gün ağardığında anladıklarını aktaran Dilek Tecirli, şunları söyledi: "Depremin ilk gününden itibaren Hepsiburada'nın ilgi ve desteğini gördük. İnsani yardımlarının yanı sıra, Hepsiburada iş ortağı olduğum için işimi çok hızlı ayağa kaldırdık. Sağladıkları teknolojik ve fiziksel imkanlar sayesinde kısa sürede tekrar sipariş almaya ve işimi yapabilmeye başladım. Tekrar çalışmanın ne kadar iyi geldiğini size anlatamam. Biliyorum ki bu şekilde dayanışmayla ve üreterek zaman içerisinde iyileşeceğiz, düzeleceğiz. " Hepsiburada "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" Programı ● Bölgedeki 10 bin KOBİ ve esnaf iki yıl boyunca, Hepsiburada'nın teknoloji, ticaret, lojistik ve pazarlama imkânlarıyla desteklenecek.

● 5 bin girişimci kadın ve kadın kooperatifleri için özel destekler verilecek.

● Hepsiburada bölgedeki üç şehirde 'E-ticaret İhtisas Merkezi' kuracak.

● Program kapsamında Hepsiburada, 120 bin kişinin istihdamına; 500 bin kişinin geçimine katkı sağlayacak.

● İki yıl içinde bölgeden tüm Türkiye'ye ve dünyaya toplam 10 milyar TL'lik satış hacmi yaratılacak.

● Programda ayrıca çocuklar, gençler ve aileler için eğitim ve sosyal destekler de yer alıyor.