Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 19 Kasım 2026 tarihli Gambiya v. Myanmar kararında Rohingya halkına yönelik eylemleri soykırım olarak nitelendirmesi, uluslararası hukukun evrensellik iddiası bakımından önemli bir eşik oluşturmaktadır. Divan, 2017 yılında Rakhine (Arakan) eyaletinde gerçekleştirilen askerî operasyonların 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmederek soykırım yasağının devletin uluslararası sorumluluğunu da doğurduğunu ortaya koymaktadır. Bu tarihi karar, kitlesel şiddetin hukuki nitelendirilmesinin ötesinde, onur ilkesi temelinde insan topluluklarının kolektif varlığının korunmasına ilişkin 'önleme, cezalandırma ve giderim' yükümlülüklerini gündeme taşımaktadır. Bu yönüyle karar, soykırım yasağını, insanlığın ortak varoluşunu korumaya yönelik hukuki ve etik-politik bir sorumluluk rejimi olarak konumlandırmaktadır.

Gambiya'nın 11 Kasım 2019'da Soykırım Sözleşmesi'nin IX. maddesine dayanarak başlattığı dava, soykırım yasağının koruyucu ve önleyici işlevinin uluslararası yargı düzlemindeki görünümü açısından önem taşımaktadır. UAD, 23 Ocak 2020 tarihli geçici tedbir kararıyla Rohingya halkının korunmasına yönelik yükümlülükler belirlemiş, 22 Temmuz 2022'de ise yargı yetkisini ve başvurunun kabul edilebilirliğini teyit etmiştir. Bu yaklaşım, soykırımı doğrudan fiziksel imhanın ötesinde, bir topluluğun biyolojik sürekliliğini ve kolektif varoluşunu hedef alan sistematik şiddet biçimlerini de kapsayan bir suç olarak kavramsallaştırmaktadır.

Soykırım suçunun ayırt edici manevi unsurunu, belirli bir ulusal, etnik, ırksal veya dinsel grubu tamamen ya da kısmen yok etmeye yönelik özel kast (dolus specialis) oluşturmaktadır. Bu kastın belirlenmesi, tekil fiillerin ötesinde, bunları bütünleştiren şiddet örüntüsünün ve ardındaki imha iradesinin çözümlenmesini gerektirmektedir. Rohingya halkına yönelik 'tarihsel ayrımcılık, nefret söylemi, cinsel şiddet, çocukların hedef alınması, zorla yerinden edilme ve askerî operasyonlar', bu bütüncül örüntünün birbirini tamamlayan unsurlarını oluşturmaktadır. Doğrudan delilin bulunmadığı durumlarda özel kastın, olgular bütününden çıkarılabilecek tek makul sonuç olması gerekmektedir. Böylece hukuki inceleme, şiddetin yaygınlığı ve ağırlığının ötesinde, ilgili eylemlerin bir topluluğun fiziksel varlığını ortadan kaldırma amacına yönelip yönelmediğine odaklanmaktadır. Bu ölçüt, soykırım yasağının normatif sınırlarını ve uluslararası hukukun kitlesel şiddeti nitelendirme kapasitesini belirlemektedir.

Soykırım yasağı, devlete yalnızca bu suçu işlememe değil, soykırım riskini önleme, failleri cezalandırma ve ihlalleri giderme yönünde pozitif yükümlülükler içermektedir. Devletin tehlikeyi bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde gerekli tedbirleri almaması, failleri etkili biçimde soruşturmaması ya da cezalandırmaması, koruma sorumluluğunun ihlalini doğurmaktadır. Bu sorumluluk, güvenlik güçlerinin ve bunlarla birlikte hareket eden sivillerin eylemlerini önlemek için mevcut imkânların kullanılmasını ve Sözleşme'nin uygulanmasını sağlayacak iç hukuk düzenlemelerinin oluşturulmasını da kapsamaktadır. Etkili soruşturma ve kovuşturma, tekrar etmeme güvenceleri, iade ve tazminat ise giderim yükümlülüğünün temel unsurlarını oluşturmaktadır. Rohingya halkının 'güvenli, gönüllü ve onurlu' geri dönüşü de kolektif varoluşun, insan onurunun ve hak öznesi olma statüsünün yeniden tesisinin bir gereğidir. Bu yönüyle Soykırım Sözleşmesi, devlet sorumluluğunu müdahale etmeme sınırlarından çıkararak toplulukların varoluşsal bütünlüğünü koruma ve cezasızlığı önleme ödevine dönüştürmektedir.

Myanmar örneğinin İsrail'in savaş suçları ve soykırım eylemleri açısından önemi, soykırım yasağının farklı bağlamlarda evrensel uygulanabilirliğini sınamasında yatmaktadır. Güney Afrika'nın 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de açtığı dava üzerine Divan, 26 Ocak 2024'te Filistinlilerin Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki korunabilir haklarının makuliyetini ve telafisi imkânsız zarar riskini kabul ederek geçici tedbirlere hükmetmiş; 28 Mart ve 24 Mayıs 2024 tarihli kararlarıyla bu korumayı genişletmiştir. Bu tedbir kararları, askerî operasyonların bir grubun fiziksel varlığını tehdit eden yaşam koşulları yaratma riskini önleme yükümlülüğünü vurgulamıştır. İsrail'in soykırım eylemlerinin tespiti niteliğindeki bu kararlar, gerçekleşen toplu imhaların yanında topluluğun varlığını tehdit eden koşulların önlenmesini de kapsayan koruyucu niteliğini ortaya koymaktadır. Böylece Gazze, uluslararası hukukun evrensellik iddiası ile uygulanmasının siyasal ve kurumsal sınırları arasındaki meşruiyet geriliminin sınandığı bir alana dönüşmektedir.

Güney Afrika v. İsrail davasında henüz esasa ilişkin hüküm verilmemiş olsa da Myanmar kararı, soykırım yasağının yorumlanması ve uygulanması açısından Gazze sürecine karşılaştırmalı bir hukuki emsal ve değerlendirme zemini sunmaktadır. Myanmar kararı; Gazze'deki kitlesel öldürme, zorla yerinden edilme, yaşam koşullarının ortadan kaldırılması, insani yardıma erişimin engellenmesi ve çocuklara yönelik şiddet gibi olguların Soykırım Sözleşmesi'nin II. maddesi kapsamında değerlendirilmesine emsal teşkil etmektedir. İsrail'in soykırım eylemlerine ilişkin maddi bulgular, Filistin halkının tamamen veya kısmen fiziksel ya da biyolojik olarak yok edilmesine yönelik 'özel kastın' varlığının değerlendirilmesi bakımından güçlü bir delil oluşturmaktadır. Bu doğrultuda hukuki nitelendirme, şiddetin ölçeği ve sistematik niteliğinin yanı sıra, Filistinlilerin fiziksel veya biyolojik varlığını ortadan kaldırma amacına işaret eden deliller üzerinden yapılmalıdır. Soykırım suçunun tespiti, maddi fiiller ile bu fiilleri soykırıma dönüştüren 'özel kastın' birlikte ve bütüncül biçimde değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

İsrail, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım eylemleriyle uluslararası insancıl hukukun 'ayrım gözetme, orantılılık ve ihtiyati tedbir' ilkelerini ihlal etmektedir. Sivil nüfusu ve sivil altyapıları hedef alan saldırıları ile askerî gücü kullanma biçimi, bu ilkelerin öngördüğü hukuki koruma sınırlarını ihlal etmektedir. Bu kapsamda UCM Ön Yargılama Dairesi, 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emirleri çıkararak bireysel ceza sorumluluğuna ilişkin yargısal süreci başlatmıştır. Daire, açlığın savaş yöntemi olarak kullanılmasının savaş suçu; öldürme, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerin ise insanlığa karşı suç oluşturduğuna ilişkin makul gerekçelerin bulunduğuna hükmetmiştir. Tutuklama emirleri, söz konusu fiiller bakımından bireysel ceza sorumluluğunun yargısal düzlemde incelenmesinin önünü açmaktadır. Bu gelişme, uluslararası hukukun sorumluluk rejiminin devlet sorumluluğunun yanı sıra siyasal iktidar sahiplerinin bireysel ceza sorumluluğunu da içerdiğini göstermektedir.

Soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar arasındaki ayrım, uluslararası ceza hukukunun kavramsal ve normatif tutarlılığının temel koşulunu oluşturmaktadır. Savaş suçları silahlı çatışma hukukunun ağır ihlallerini, insanlığa karşı suçlar sivil nüfusa yönelik yaygın veya sistematik saldırıları, soykırım ise korunan bir grubu tamamen ya da kısmen yok etmeye yönelik 'özel kastı' ifade etmektedir. Aynı fiil örüntüsü, unsurlarının gerçekleşmesi hâlinde birden fazla suç kategorisi kapsamında değerlendirilebilir. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği eylemlerin savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil etmesi, aynı fiillerin soykırım suçunun maddi unsurlarını ve 'özel kastını' da oluşturabileceği yönündeki hukuki değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır.

Sonuç olarak Myanmar kararının normatif önemi, soykırım yasağını insanlığın ortak varoluşunu korumaya yönelik evrensel bir sorumluluk ilkesi olarak konumlandırmasında yatmaktadır. Bu noktada Gazze, uluslararası hukukun evrensellik iddiası ile küresel güç ilişkilerinin gerçekliği arasındaki onto-politik, etik ve normatif gerilimi açığa çıkarmaktadır. Zira hukuksal meşruiyet, normların ihlaller karşısında ayrım gözetmeksizin uygulanmasından doğmaktadır. İşgal güçlerinin savaş ve soykırım şiddetine maruz kalan Filistin halkının korunmasına yönelik hukuki süreçlerin aynı normatif kararlılıkla yürütülmesi, evrensellik ilkesinin zorunlu ahlaki sonucudur. Uluslararası adaletin seçici uygulanması, insan haklarının evrenselliğini ve hukukun normatif otoritesini aşındırarak meşruiyet krizini derinleştirmektedir. Nihayetinde Gazze'de sınanan, hem uluslararası hukukun normatif geçerliliği hem de insanlığın ortak varoluşunu güç ilişkilerinden bağımsız biçimde koruyabilme iradesi ve iddiasıdır.