TUNÇ DEMİRTAŞ

Türkiye, 2016 yılındaki hain darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile özellikle yurt dışında etkin bir şekilde mücadele ediyor. Bu mücadelenin Afrika'daki yansımaları da oldukça önemli. Türkiye'nin Afrika politikasında ise Maarif Vakfı, FETÖ ile mücadelede kritik bir rol oynuyor. Bu süreçte uygulanan stratejiler ve Afrika ülkeleri ile yapılan iş birlikleri, dikkate değer gelişmeler arasında.

FETÖ Terör Örgütü ile Mücadelede Afrika'daki Girişimler

15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin ardından Türkiye, FETÖ'nün yurtdışındaki faaliyetlerine karşı geniş kapsamlı bir mücadele başlattı. Bu kapsamda Afrika'da da girişimlerde bulunuldu. Nitekim Türkiye, Afrika'da FETÖ bağlantılı okulların kapatılması veya devredilmesi için diplomatik temaslarını yoğunlaştırdı. Afrika'da birçok ülke ile yapılan ikili anlaşmalar ve diplomatik görüşmeler sonucunda FETÖ'nün kontrolündeki birçok eğitim kurumu Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi. Dolayısıyla Maarif Vakfı, bu süreçte Afrika'da önemli bir rol oynayarak 25 ülkede 199 okul, 15 yurt ve 4 eğitim merkezi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Söz konusu faaliyetler anaokulu seviyesinden başlayarak üniversite seviyesine kadar olan kademelerde devam ediyor. Bu kapsamda sadece Afrika'da 21 binden fazla öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir.

Türkiye'nin Afrika Politikasında Maarif Vakfı'nın Yeri ve Önemi

Maarif Vakfı, Türkiye'nin yurt dışı eğitim faaliyetlerinin merkezinde yer alıyor. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli coğrafyalara yönelik olduğu gibi Afrika politikasında ve Afrika'da FETÖ ile mücadelede stratejik bir araç olarak kullanılıyor. Maarif Vakfı, FETÖ'nün eğitim kurumlarını devralarak, bu okullarda nitelikli eğitim vermekte ve Türkiye'nin kültür ve eğitim diplomasisini güçlendirme konusunda önemli ve müspet katkılar sağlamakta.

Ayrıca Maarif Vakfı sadece eğitim kurumları açmakla kalmıyor. Aynı zamanda Afrika ülkelerindeki yerel eğitim programları ile uyumlu müfredatlar geliştirerek ev sahibi ülkelerin eğitim sistemine de katkı sağlıyor. Bu kapsamda yüzyıllar boyunca eğitim sistemleri sömürgeci güçler tarafından bozulan ve günümüzdeki az gelişmişliğin en önemli sebeplerinden biri olan eğitim sürecinin düzeltilmesine yönelik katkı sağlıyor. Dolayısıyla Maarif Vakfı'nın Afrika'daki faaliyetleri, Türkiye'nin Afrika politikası ile uyumlu bir şekilde ilerlemekte, Türkiye'nin kıtadaki etkisini artırmakta ve Afrika'nın en önemli potansiyeli olan genç nesillerin Türkiye'yi daha yakından tanımasına olanak tanımaktadır.

FETÖ ile Mücadele ve Afrika'da Terör ile Mücadele Kapsamında Türkiye'nin İş Birlikleri

Tarihsel süreçte ve günümüzde terörle mücadelede karşılaştığı engellemeler konusunda büyük tecrübe sahibi olan Türkiye, başından beri Afrika'ya kıtadaki diğer küresel ve bölgesel aktörlerden farklı bir perspektiften yaklaştığını özellikle eylemleriyle gösteriyor. Türkiye, güvenlik ve eğitim dahil olmak üzere tüm diğer boyutlarda Afrika'daki ülkelerin bütünlüğü ve istikrarı için meşru hükümetlerin yanında yer alıyor. Uzun yıllar boyunca ASALA, PKK, FETÖ ve YPG/PYD gibi terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye'nin, tecrübelerini terörizm ve iç savaş gibi çeşitli sorunlarla mücadele eden Afrika ülkelerine aktarması, ikili diplomatik ilişkilerin gelişmesinde ve iş birliğin güçlenmesinde önemli rol oynuyor.

Türkiye, FETÖ ile mücadele kapsamında Afrika ülkeleri ile çeşitli iş birliklerine imza atmış durumda. Bu iş birlikleri, terörle mücadele ve güvenlik konularında da önemli gelişmelere yol açıyor. Türkiye, Afrika ülkelerine askeri eğitim ve teçhizat desteği sağlayarak, savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarında iş birlikleri yaparak kıta ülkelerinin terörle mücadele kapasitelerini artırmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile yaptığı savunma ve güvenlik iş birliği anlaşmaları, bölgedeki istikrarı ve güvenliği sağlamada kritik bir role sahip.

Türkiye'nin Afrika politikasında diplomatik kanallar ve kıta ülkeleri ile iletişim süreci oldukça önemli. Zira Türkiye'nin Afrika ülkelerini anlayabilmesi kadar kendisini Afrika ülkelerine doğru bir şekilde anlatabilmesi de önem taşıyor. Bu kapsamda terörle mücadele, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki en önemli iş birliği alanlarından birisi. Dolayısıyla Türkiye, Afrika ülkelerindeki FETÖ bağlantılı yapıların ortadan kaldırılması ve yerine Maarif Vakfı okullarının açılması sürecinde diplomatik kanalları olabildiğince etkin bir şekilde kullanmıştır. Bu sayede, birçok Afrika ülkesi, FETÖ'nün terörist faaliyetlerine karşı Türkiye'nin yanında yer almış ve bu yapının faaliyetlerine son vermiştir. Nitekim bu durum Afrika ülkeleri ile ilişkilerin terörle mücadele başta olmak üzere karşılıklı fayda ve anlayış çerçevesinde sürdüğünün bir göstergesi olarak bulunuyor.

Türkiye'nin Afrika'da Eğitim Diplomasisi ve FETÖ ile Mücadele

Türkiye'nin Afrika'da FETÖ ile mücadelesi, kıtadaki diplomatik ve stratejik ilişkilerini güçlendiriyor. FETÖ'nün geçmişte Afrika ülkeleri üzerindeki yapılanmasında eğitim faaliyetlerinin önemli bir yer tuttuğu biliniyor. Maarif Vakfı'nın Afrika'daki faaliyetleri, Türkiye'nin eğitim diplomasisi aracılığıyla bölgedeki varlığını pekiştirmekte ve olumlu bir imaj oluşturmasına katkı sağlıyor. FETÖ bağlantılı okulların Maarif Vakfı'na devredilmesi, sadece terörle mücadele açısından değil, aynı zamanda eğitim kalitesinin artırılması ve kültürel bağların güçlendirilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin sahip olduğu diplomatik yetenekleri ve esnekliği, Afrika'daki başarısının anahtarı niteliğinde. Kısacası Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinin Afrika'daki yansımaları, kıtadaki stratejik ve diplomatik ilişkileri derinleştiren önemli bir unsur olarak bulunuyor. Maarif Vakfı'nın eğitim faaliyetleri ve FETÖ ile mücadele kapsamında yapılan iş birlikleri, Türkiye'nin Afrika politikasında kritik bir rol oynuyor. Bu süreçte Türkiye'nin FETÖ ile mücadelede etkin ve kararlı tutumu, Afrika'daki etkisini artırmaya devam edecektir.