Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in 25 Kasım'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi, Türkiye-Libya ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Ziyaret, Ankara'nın son yıllarda izlediği Libya politikasındaki dönüşümün önemli bir aşamasını temsil ediyor. Türkiye, 2019-2020 döneminde Trablus'taki meşru hükûmete verdiği destekle sahadaki güç dengesini değiştirmişti. Sonraki süreçte ise ülkenin doğusundaki aktörlerle doğrudan temas kurarak Libya'nın siyasi ve askerî bölünmüşlüğünü aşmaya yönelik diplomatik bir alan oluşturdu. Hafter'in Ankara'da dışişleri ve savunma bakanlarının yanı sıra üst düzey güvenlik yetkilileriyle de görüşmesi, bu temasın sembolik bir nezaket ziyaretinden ibaret olmadığını gösteriyor.

Ziyaretin zamanlaması da dikkat çekici. Libya Temsilciler Meclisi, 20 Ekim'de Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nı oy birliğiyle onayladı. Aynı kararla 2020'de Türkiye ile siyasi ilişkilerin kesilmesini öngören kararlar da yürürlükten kaldırıldı. Böylece Ankara'nın daha önce yalnızca Trablus yönetimi üzerinden yürüttüğü deniz yetki alanları iş birliği, Libya'nın doğusunda da siyasi destek kazanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8-9 Aralık'ta Trablus'ta düzenlenecek 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Libya'yı ziyaret etmesinin beklendiği bir dönemde Hafter'in Ankara'ya gelmesi, Türkiye'nin Libya'nın iki kanadıyla ilişkilerini ortak bir stratejik çerçevede ilerletme arayışını güçlendiriyor.

Türkiye'nin Libya Politikasında Yeni Aşama

Türkiye açısından Libya, Kuzey Afrika'da istikrarın ötesinde stratejik bir anlam taşıyor. Libya, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları tartışmalarının, enerji kaynaklarına erişimin ve Avrupa ile Afrika arasındaki güvenlik ve ticaret hatlarının kesiştiği bir konumda bulunuyor. Ankara'nın temel önceliklerinden biri, Libya'nın toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini korurken iki ülke arasındaki mevcut anlaşmaları uygulanabilir bir iş birliğine dönüştürmek. Enerji arama faaliyetleri, altyapı yatırımları, yeniden imar ve güvenlik alanları bu ilişkinin somut başlıklarını oluşturuyor.

Hafter ile kurulan temas, Türkiye'nin bu hedefe ulaşmak için diplomatik seçeneklerini genişletiyor. Ankara'nın Trablus yönetimiyle ilişkilerini korurken Bingazi'deki aktörlerle de doğrudan konuşabilmesi, Libya'daki siyasi uzlaşı sürecinde etkili olmasını sağlayabilir. Libya'da ortak siyasi kurumların güçlendirilmesi, seçim sürecinin ilerletilmesi ve askerî yapıların birleştirilmesi, Türkiye'nin uzun vadeli uzlaştırıcı rolü açısından da belirleyici olacak.

Doğu Akdeniz'de Türkiye Lehine Değişen Denge

Hafter'in Ankara ziyaretiyle birlikte öne çıkan en önemli stratejik başlıklardan biri Doğu Akdeniz. Libya Temsilciler Meclisinin 2019 mutabakatını onaylaması, Türkiye açısından önemli bir siyasi ve diplomatik kazanım ihtimali doğuruyor. Anlaşmanın imzalandığı dönemde Libya'nın doğusundaki siyasi aktörler mutabakata karşı çıkmıştı. Doğu Libya'daki parlamentonun karar değiştirmesiyle mutabakat, ülkenin hem doğusunda hem batısında destek bulmuş oldu. Bu gelişme, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezlerini Libya'daki siyasi bölünmüşlükten kaynaklanan itirazlara karşı daha güçlü bir zemine taşıyor.

Yunanistan'ın gelişmeye gösterdiği tepki de meselenin bölgesel önemini ortaya koyuyor. Atina, mutabakatın Girit başta olmak üzere Ege adalarının deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini iddia ediyor ve Libya Temsilciler Meclisinin onayını kendince geçersiz kabul ediyor. Yunanistan, ayrıca konuyu müttefikleriyle paylaşacağını ve egemenlik haklarını korumak için gerekli adımları atacağını açıkladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de anlaşmaya karşı çıkıyor. Bu itirazların arkasında, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerinin güçlenmesini kabullenilememesi bulunuyor.

Türkiye açısından asıl fırsat, mutabakatın Libya içinde daha geniş bir siyasi meşruiyet kazanmasıdır. Libya'da ortak bir siyasi otoritenin oluşması, deniz yetki alanları konusunda ortak tutum geliştirilmesi ve Türkiye ile iş birliğinin kurumsallaşması, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki diplomatik hareket alanını genişletebilir. Bu gelişme, Yunanistan'ın iddialarını savunma imkânını da daraltıyor.

Libya'dan Sahel'e Uzanan Güvenlik Denklemi

Libya'daki güç mücadelesinin bir diğer boyutu Rusya'nın askerî ve lojistik varlığı. Suriye'de Esed rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Moskova'nın Doğu Akdeniz'deki askerî konumunun geleceği tartışılırken Libya, Rusya'nın Sahel ve Afrika'daki faaliyetleri bakımından daha önemli bir lojistik merkez haline geldi. Rusya'nın ülkedeki varlığı, Hafter ile kurduğu ilişkilerin yanı sıra askerî üsler ve lojistik hatlar üzerinden daha geniş bir bölgesel stratejiye dayanıyor. Bu nedenle Hafter'in Türkiye ile yakınlaşması, Rusya'nın Libya'daki kapasitesinin kısa vadede sona ereceği anlamına gelmiyor. Ancak doğu Libya ile gelişen ilişkiler, yabancı askerî varlığın geleceği konusunda Ankara'ya yeni diplomatik alanlar açabilir. Türkiye'nin hedefi Libya'da birleşik ve egemen bir siyasi otoritenin kurulmasına katkı sağlamaktır.

Sonuç olarak Hafter'in Ankara ziyareti Türkiye'ye hem Libya'nın doğusu ve batısıyla ilişkilerini geliştirme hem de Doğu Akdeniz'deki stratejik konumunu güçlendirme fırsatı sunuyor. Ankara'nın başarısı, farklı aktörlerle kurduğu temasları siyasi uzlaşıya, kurumsal bütünleşmeye ve kalıcı iş birliğine dönüştürme çabalarıyla ilişkili. Aralık ayında Trablus'ta düzenlenecek Türkiye-Afrika Zirvesi de bu açıdan önemli bir diplomatik zemin oluşturabilir.