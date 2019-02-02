YUSUF ÖZKIR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin seçim manifestosunu 31 Ocak'ta kamuoyuyla paylaştı. On bir maddelik manifestoyla birlikte seçim startı verilmiş oldu. AK Parti'nin kampanya stratejisinin ana hatları büyük ölçüde şekillendi. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda daha önce iller bazında yapılan belediye başkan adaylarının tanıtımı bu kez toplu olarak gerçekleştirildi. 81 ilden bin 297 belediye başkan adayı tanıtıldı. Bu yüzden manifestonun açıklandığı salon ve çevresi Türkiye'nin bir özeti niteliğindeydi. Farklı illerden gelen vatandaşlar kendi adaylarını yalnız bırakmamak için salonda veya dışarıda yerini almıştı. Renkli görüntülerin yaşanması AK Parti dinamiklerinin toplumun kahir ekseriyetindeki varlığının diri olduğunu göstermesi bakımından önemliydi.

AK Parti seçim süreçlerini sağlıklı bir şekilde yönetebilme yeteneğiyle biliniyor. Hem kamuoyunun nabzını ayarında tutabilmek hem de seçmenin beklentilerini canlı tutabilme konusunda planlı bir ajandanın takip edildiği başından bu yana görülüyor. 31 Mart öncesindeki tablonun bu sürekliliği yansıttığını söylemek gerekir. Siyasal iletişim kampanyasının yürütülmesinde belirli bir reklam ajansıyla anlaşılması, adayların ilan edilme süreçlerinin belirli bir takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesi, sloganın kamuoyuyla paylaşılması ve nihayetinde manifestonun ilan edilmesiyle parti ile seçmen arasındaki sözleşmenin yapılması peşi sıra devam eden süreçler. Yerel seçimlere doğru benzer bir yol haritası takip ediliyor.

Memleket işi, gönül işi

Fakat halihazırda kampanyanın ipuçları görülmeye başlanmış olsa da esas kampanyanın 18 Şubat'tan sonra ivmesini artırarak devam edeceği önceki seçim süreçlerine bakılarak öngörülebilir. AK Parti Temmuz 2018'den bu yana kampanya sürecinde "gönül belediyeciliği" kavramından hareketle içerik üretileceğini açıklamıştı. Manifestonun okunduğu salonun çeşitli yerlerine "Gönülden yaparsan gönüller kazanır", "Değer üreten şehirler", "Türkiye'nin geleceği-gönül belediyeciliği", "Önce millet, önce memleket" ve "Memleket işi, gönül işi" sloganlarının yazılı olduğu afişlerin asılması bu sloganların kesinleştiğini gösteriyor. Geniş bir slogan havuzu oluşturulmuşsa da Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal temel sloganın "Memleket işi, gönül işi" olduğunu belirtiyor.

Kampanyanın değişmeyen bir diğer parçası ise seçim müzikleridir. Seçmenin duygularına dokunmayı başarabilen müziğin hem parti tabanında motivasyonu sağlaması hem de kararsız seçmenin ilgisini çekerek oy verme davranışında değişikliğe yol açabilmesi ihtimalinden dolayı sadece AK Parti değil bütün partiler 1970'lerden bu yana müzik kullanımına önem verir. Bazı seçimlerde şarkının etkisinden dolayı AK Parti'nin birkaç puan fazla aldığı kamuoyu araştırmacıları tarafından dile getirilmiştir. Bu yüzden AK Parti'nin ihmal etmediği ve çok önemsediği bir alan. Profesyonel bir ekiple alanında iyi olan müzisyenlerden destek alınarak hazırlanıyor parçalar. 31 Mart seçimleri için de tam 16 farklı şarkı kamuoyuyla paylaşıldı. AK Parti'nin siyasi söylemi ve Başkan Erdoğan'ın yoğun şekilde vurguladığı ifadeler şarkılarda ön planda. Muhtemelen bu şarkılardan hangisi daha etkileyici olursa AK Parti o şarkıyı daha fazla kullanacak. Kuşkusuz içerikler önemli fakat geçmiş tecrübe gösterdi ki daha önemli ve belirleyici olan Başkan Erdoğan'ın seçmenle kurduğu samimi ve güvene dayalı ilişkidir. AK Parti'nin kampanya sürecindeki en büyük şansı yine Erdoğan'ın liderliğinin toplum tarafından benimsenmiş olmasıdır.

Belediyeciliğin yeni kodları

Manifestonun on bir maddesine bakılınca AK Parti'nin geçmişle gelecek arasına bir köprü kurma çabasında olduğu görülüyor. Geleneksel belediyeciliğin temel mottoları göz ardı edilmeden çeşitlenen beklentilere cevap üretebilme çabası görülüyor. Bu bağlamda "Şehir planları", "Altyapı ve Ulaşım", "Kentsel Dönüşüm", "Benzersiz Şehirler", "Akıllı Şehirler", "Çevreye Saygılı Şehirler", "Sosyal Belediyecilik", "Yatay Şehirleşme", "Halkla Birlikte Yönetim", "Tasarruf ve Şeffaflık", "Değer Üreten Şehirler" on bir madde olarak sıralanıyor. Bu maddeler hakkında detaylı bilgiler de paylaşılmış fakat önümüzdeki süreçte somut vaatlerle birlikte adaylar tarafından paylaşıldığında seçmen açısından daha net bir tablo ortaya çıkacaktır.

Yeni bilgiler, eleştiriler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan eklemeler ise AK Parti'nin iddialı yönünü oluşturuyor.