Yemekten sonra ne zaman, ne kadar yürümeli?

Yemek sonrası yürüyüş için pratik hedef, sofradan kalktıktan sonraki ilk 15 dakika içinde başlayıp 10–15 dakika yürümektir. Kendinizi rahat hissediyorsanız hemen başlayabilirsiniz; hafif yürüyüş için bir saat beklemek gerekmez. Midenizde dolgunluk varsa yavaş başlayın.

Başlangıçta beş dakika bile değerlidir. Zamanla süreyi 10–15 dakikaya, rahat geliyorsa 20 dakikaya çıkarabilirsiniz. Önemli olan bunu sürdürülebilir bir alışkanlığa dönüştürmektir.



Temponuz hafif veya orta düzeyde olsun. Nefes nefese kalmadan, tam cümlelerle konuşabilmelisiniz. Koşmak, yokuş zorlamak veya ter içinde kalmak şart değildir. Evin içinde ya da koridorda yürümek de olur.

Sabah mı, akşam mı? Her ana öğünün ardından yürümek yararlı olabilir. Yalnız bir öğün seçebiliyorsanız en büyük, karbonhidratı en fazla öğünün sonrasına öncelik verin. Bu, birçok kişide akşam yemeğidir; ancak herkes için akşamın mutlaka daha üstün olduğu söylenemez.

Tip 2 diyabetli kişilerde yapılan bir araştırmada, her ana öğünden sonra 10'ar dakika yürümek, zamanı belirtilmeyen günlük tek bir 30 dakikalık yürüyüşten yemek sonrası şeker kontrolü açısından daha etkili bulundu.

Mekanizma basit: Çalışan kaslar kandaki glukozu kullanır, yemek sonrası şeker yükselişini sınırlamaya yardımcı olur.

İnsülin veya hipoglisemi yapabilen diyabet ilaçları kullanıyorsanız şekerinizi izleyin; yanınızda hızlı etkili karbonhidrat bulundurun.