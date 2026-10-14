PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU

Beynimizin de sofrada tercihleri var! Yeşilliklere, balığa, zeytinyağına biraz daha yakın; tatlı tepsisine, kızartma paketlerine biraz daha mesafeli duruyor. Anlaşılan mesele yalnızca karnımızı doyurmak değil, yıllar geçerken beynimizi de koruyabilmek.



ADI TEKNİK, SOFRASI TANIDIK

Yeni bir araştırma, MIND beslenmesine daha fazla uyan kişilerde beyin dokusu kaybının daha yavaş ilerlediğini gösteriyor. MIND, Akdeniz beslenmesiyle tansiyon kontrolü için geliştirilen DASH yaklaşımını birleştiriyor. Adı biraz teknik, sofrası ise oldukça tanıdık!



12 YILLIK TAKİP, DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Araştırmada, başlangıçta yaş ortalaması 60 olan 1.647 kişi, ortalama 12 yıl boyunca beyin MR'larıyla izlendi. Bu beslenme biçimine uyum puanındaki her üç puanlık artış, gri madde kaybının yaklaşık yüzde 20 daha yavaş olmasıyla ilişkili bulundu. Araştırmacılar bu farkı, yaklaşık 2,5 yıllık beyin yaşlanması gecikmesine eşdeğer olarak değerlendirdi.

Elbette bu, "Bu sofraya oturun, beyniniz kesinlikle 2,5 yıl gençleşsin" demek değil. Araştırma bir ilişki gösteriyor; tek başına neden-sonuç kanıtlamıyor.



BEYNİN SEVDİĞİ SOFRADA NELER VAR?

Yeşil yapraklı sebzeler, diğer sebzeler, orman meyveleri, kuruyemişler, baklagiller, balık, zeytinyağı, tam tahıllar ve kümes hayvanları… Tatlılarla kızartılmış hazır yiyeceklerin ise sofradaki saltanatı sona eriyor!

Çalışmada orman meyveleri ve kümes hayvanları daha olumlu beyin değişiklikleriyle ilişkilendirildi. Tatlılar ve kızartılmış hazır yiyecekler ise hafızada önemli görevleri olan hipokampusta daha fazla küçülmeyle bağlantılıydı.



PEYNİRE ALKIŞ, TAM TAHILA VEDA MI?

Sürprizler de vardı: Peynir tüketimi olumlu, tam tahıl tüketimi bazı olumsuz yapısal değişikliklerle ilişkili bulundu. Ancak bu sonuçlardan "Peyniri sınırsız yiyin, tam tahılı sofradan kaldırın" hükmü çıkarmak için çok erken.

İKİNCİ ELLİDE HAFIZAYA SOFRADAN DESTEK

İkinci elli yolcuları, beyninizin geleceğini düşünürken tabağınıza da bakın. Hafızaya yatırım bazen bir avuç cevizle, bazen bir tabak yeşillikle başlar. Beynin her istediği tatlı değildir; bazen sadece iyi bir sofra ister!