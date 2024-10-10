İyi huylu prostat büyümesi (BPH), 50'li yaşlardan sonra sonra erkekleri etkilemeye başlayan, 80 yaşındakilerin neredeyse hepsinde görülen önemli bir ürolojik problemdir. Hastalarımızda; idrara başlamada gecikme, idrar yaparken zorlanma, idrarı tam boşaltamama, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, idrarda yanma gibi hayat kalitesini bozan şikâyetler görülür. Tedavisi geciktirilirse ciddi problemlere yol açabilir.

İyi huylu prostat büyümesi nasıl tedavi edilir ?

İlaç ve ameliyat yöntemleri tedavide kullanılır. Semptomları şiddetli olmayan hastalarımıza ilaç tedavileri öneriyoruz. Hastalarımızın bilmesi gereken, ilaçların sadece semptomları azalttığı, prostat büyümesini engellemediğidir. Gerekli olduğu zaman, geciktirmeden cerrahi tedavi yapılmalıdır.

Prostat ameliyatı geciktirilirse ne olur?

Prostat dokusu büyüdükçe, idrar yolunu daha fazla daraltır. İdrar torbası önündeki direnci aşmak için daha fazla kasılır. Bir aşamadan sonra, kasılma yeteneği bozulur, içindeki idrarı tam olarak boşaltamaz. Sonuçta idrar yolu taşları, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek yetmezliği gelişebilir. İdrar yapamamaya bağlı sonda takılması gerekebilir. Bu aşamadan sonra yapılan cerrahi tedavilerin başarısı istenildiği kadar olmayabilir.

Hastalar cerrahi müdaheleden neden korkuyor ?

Bazı hastalarımızda prostat ameliyatlarıyla ilgili gereksiz bir korku ve ön yargı var. Bu durum yanlış bilgilerden veya prostat ameliyatı olup iyi sonuç alamayan başka hastaların yorumlarından kaynaklanıyor.

İyi huylu büyüme ameliyatları, kanser ameliyatlarıyla karıştırılmamalıdır. İyi huylu büyüme nedeniyle yapılan ameliyatlar, kanser ameliyatlarına göre daha kolay, daha az yan etkisi olan yöntemlerdir.

Ayrıca, son yıllarda kullanıma giren tedaviler sayesinde ameliyatlar daha yüksek başarı ve çok düşük komplikasyon oranıyla yapılabiliyor. Özellikle lazer yöntemleri, diğer yöntemlere olan üstünlükleri nedeniyle tüm dünyada popüler hale geldi. Prostat büyümesi tedavisinde altın standart yöntem olarak kabul edilmeye başlandı.

Lazer prostat ameliyatı nedir?

Yeni teknoloji lazer cihazları (holmium lazer, thulium lazer, thulium fiber lazer) vasıtasıyla gerçekleştirilen endoskopik (kapalı) prostat ameliyatıdır.

En çok bilinen ve kullanılan yöntem HoLEP ameliyatıdır. "Holmium Laser Enucleation of Prostate" teriminin kısaltılmış hali olup, olup, diğer yöntemler ThuLEP ve ThuFLEP' olarak bilinir. Bütün teknikler benzerdir. Sadece kullanılan lazerin özelliklerinde küçük farklar vardır.



HoLEP ameliyatı nasıl yapılır?

İdrar yolundan kameralı özel aletlerle girilerek görüntü monitöre aktarılır. Cerrah, monitöre bakarak işlemi gerçekleştirir. Büyümüş iyi huylu prostat dokusu, lazer enerjisi kullanılarak kapsülden ayrılarak mesaneye atılır. Bu yapılan işleme prostat enüklasyonu denir. Daha sonra mesane içerisine gönderilen prostat parçası ya da parçaları morselatör denilen cihaz yardımı ile küçük dokulara ayrılır ve özel vakum sistemi ile dışarı alınarak patolojik incelemeye yönlendirilir.

Lazer prostat ameliyatı ne kadar sürer?

Holep ameliyatının süresi, prostat hacmine göre değişebilir. Genellikle 30 dakika ile 2 saat arasında işlem bitirilir.

HoLEP ameliyatı kimlere yapılır?

Prostat büyümesi nedeniyle ameliyat olması gereken her hastaya uygulanabilir. Diğer endoskopik yöntemler prostat boyutu büyük olan hastalar için uygun değilken, HoLEP için böyle bir sınırlama yoktur.

Mesanedeki taşları ve idrar yolu darlıklarının tedavisi HoLEP ile aynı seansta yapılabilir.

Kalp-damar hastalıkları olan, kalp damarında stenti olan, by-pass geçirmiş olan, damar tıkanıklığı nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda da, diğer tekniklere göre daha güvenli bir şekilde uygulanabilir.

HoLEP ameliyatının avantajları nelerdir?

Her büyüklükteki prostata güvenle uygulanabilir.

Tekrar ameliyat olma ihtimali yok denecek kadar azdır.

Cinsel işlevleri etkilemez.

Kanama riski çok azdır ve ameliyatta kan nakli ihtiyacı olmaz.

Zorunlu hallerde, kan sulandırıcı ilaç kullananlarda bile işlem yapılabilir.

Hastanede kalış süresi çok kısadır (1-2 gün).

HoLEP ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmesi gerekir?

Endoskopik yöntemle uygulandığı için iyileşme çok hızlıdır. Bu süreçte özellikle ilk birkaç hafta dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır.

Sert zeminlere oturulmamalıdır. Ikınmamaya, kabız kalmamaya dikkat edilmelidir. Bol sıvı alınmalı; acılı, baharatlı, alkollü ve kafeinli gıdalardan kaçınılmalıdır. Soğuktan mümkün olduğunca korunulmalıdır. Cinsel aktiviteden uzak durulmalıdır. Ağır sporlardan, bisiklet sürmekten, ata binmekten uzak durulmalıdır.



HoLEP sonrası çıkarılan prostat dokusu patoloji tarafından incelenir mi?

Bazı lazer ameliyatlarında doku buharlaştırıldığı için patolojik inceleme yapmak mümkün değildir. Bu tekniğin avantajlarından biri de çıkartılan dokunun patolojiye gönderilebilmesidir. Prostat dokusunun incelenmesiyle kanser hücrelerinin varlığı veya yokluğu kesin olarak belirlenir.



Prostat kanseri tedavisinde HoLEP yöntemi kullanılır mı?

HoLEP ameliyatı iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan bir ameliyat tekniğidir. Prostat kanseri ameliyatı değildir. Ancak kanser nedeniyle ameliyatı uygun olmayan, başka tedaviler uygulanan hastalarda, idrar yapma sıkıntıları varsa bu şikayetlerden kurtulmak için uygulanabilir.