Sen Erdoğan'a "muhalefet" ediyorsun;***
Erdoğan ırkçı Siyonistlere, tiranlara, yeryüzü egemenlerine...
Sen...
FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpasını arkalayarak Türkiye'yi terörü destekleyen ülke olarak damgalamak isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyorsun.
Erdoğan...
Terör örgütlerine binlerce TIR silah veren ABD'ye karşı çıkarak ülkesine sahip çıkıyor.
Uzun lafın kısası, "manzara- ı umumiye" şundan ibaret güzel kardeşim:
Müstevliler, Erdoğan'a hesap soracaklar diye senin eteklerin zil çalarken, Erdoğan müstevlilere boyun eğmiyor.
Sen "muhalifim" ayağına "tuluat" yaparken, Erdoğan siyaset arenasında "sanat" yapıyor.
Kendinin farkında bile değilken bir de kalkmış "asrın liderimiz" diyerek Erdoğan'la dalga geçiyorsun.
Neden peki?
Kırk yıllık gladyoyu (FETÖ) tasfiye ettiği, taşeronlarını kırıp müstevlilerin eline verdiği için mi?
Yoksa, Trump'ın "Kudüs kararına" karşı yeryüzünün vicdanı olduğu için mi?
Yani, zulme boyun eğmediği için mi?
"Asrın liderimiz
" diye dalga geçtiğin Cumhurbaşkanımız Erdoğan...
O faşist "Kudüs kararının" BM
'de mahkûm edilmesine ön ayak olmakla Trump'a ne yapmış oldu farkında mısın?
Ah şimdi Karagümrüklü (adı bende saklı) o ağır abimiz Trump'ı konuşturacaktı da görecektin.
Bir ara fakire Churchill
'i konuşturmuştu da ordan biliyorum...
Karşıma geçip "dan" diye sormuştu: "Tophaneli Hakkı'yı tanır mısın hafız?
"
"Yok, tanımam
..."
Cehaletimi yüzüme vurmak istercesine kollarını iki yana açarak ayağa kalkmış, "Hafız sen nasıl yazarsın, harbiden Tophaneli Hakkı'yı tanımıyor musun
?" diye sormuştu, büyük bir taaccüple.
"Hele otur.
Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp: Kim bu Tophaneli Hakkı?
"
demiştim.
Yatışacağına hepten zıvanadan çıkmıştı: "Ne demek ayıp değil? Ayıp, hem de büyük ayıp
!.."
İyice uzattın, tadını kaçırdın, demeye kalmadı, "Churchill, 'benim anamı (...) Tophaneli Hakkı,' demiş!
" diyerek kendince ipucu vermişti. (Parantez içini sen "ağlatan" olarak oku Asuman.)
"Hö?!
"
"Churchill, benim anamı
..."
Meğer Nusret Mayın Gemisi'nin kaptanı Yüzbaşı Hakkı Bey
'den bahsediyormuş...
Sedd-ül Bahir
ve Kumkale
'yi zapturapt altında tutan düşman gemilerine rağmen Karanlık Liman
'a gizlice sokulup, 26 adet mayını
yüzer metre aralıklarla kıyıya paralel şekilde döşeyen Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey
'den.
***
Sen şimdi "asrın liderimiz
" diye aklın sıra dalga geçiyorsun ya güzel kardeşim...
Karagümrüklü o ağır abimiz olsaydı kuvvetle muhtemel şöyle derdi: "Trump, benim (...) Recep Tayyip Erdoğan, demiş!
"