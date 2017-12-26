Sen Erdoğan'a "muhalefet" ediyorsun;

Erdoğan ırkçı Siyonistlere, tiranlara, yeryüzü egemenlerine...

Sen...

FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpasını arkalayarak Türkiye'yi terörü destekleyen ülke olarak damgalamak isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyorsun.

Erdoğan...

Terör örgütlerine binlerce TIR silah veren ABD'ye karşı çıkarak ülkesine sahip çıkıyor.

Uzun lafın kısası, "manzara- ı umumiye" şundan ibaret güzel kardeşim:

Müstevliler, Erdoğan'a hesap soracaklar diye senin eteklerin zil çalarken, Erdoğan müstevlilere boyun eğmiyor.

Sen "muhalifim" ayağına "tuluat" yaparken, Erdoğan siyaset arenasında "sanat" yapıyor.

Kendinin farkında bile değilken bir de kalkmış "asrın liderimiz" diyerek Erdoğan'la dalga geçiyorsun.

Neden peki?

Kırk yıllık gladyoyu (FETÖ) tasfiye ettiği, taşeronlarını kırıp müstevlilerin eline verdiği için mi?

Yoksa, Trump'ın "Kudüs kararına" karşı yeryüzünün vicdanı olduğu için mi?

Yani, zulme boyun eğmediği için mi?

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