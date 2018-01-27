Kafa koparan boğaz kesen DEAŞ kısa süre öncesine kadar hem Irak'ta hem de Suriye'de önemli bir alanı kontrol ediyordu.

DEAŞ demek, dehşet demekti.

Barıştan, adaletten, özgürlükten yana olan herkes bu örgüte karşı mücadele etmek zorundaydı.

Öyle de oldu.

Peki, DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonlara "savaşa hayır" diyerek karşı çıkan aklı başında biri çıktı mı?

Bir akademisyen, bir yazar, bir sanatçı, bir bilmem ne odası, ila ahir...

Kimsecikler karşı çıkmadı değil mi?

Hatta...

Kimi "emperyal devletlerin" DEAŞ'ı hem İslamofobinin yakıtı hem de bölgeye "çökmenin" gerekçesi olarak kullandığı bilindiği halde.

Neden mi karşı çıkan olmadı?

Çünkü DEAŞ'a operasyon yapılırken "savaşa hayır" kampanyaları düzenlemek nerden bakarsanız bakın, "DEAŞ'ı arkalamak anlamına gelirdi de ondan.

İtirazın var mı bay akademisyen ve sayın bozguncu yazar ve pabucumun odası ve Erdoğan takıntılı meczup Hasan?

Pardon, duyamadım?!

E ne oldu şimdi?

Ne oldu da, kırk bin insanını teröre kurban veren Türkiye'nin, sınırlarına yerleştirilmek istenen terör örgütüne karşı gerçekleştirdiği AFRİN BARIŞ OPERASYONUNA "savaşa hayır" diyerek lagaluga ediyorsunuz?

Terör örgütleri arasında ayrım mı yapıyorsunuz yoksa?

Hadi diyelim böyle fantezileriniz var. Ama bu da bir yere kadar değil mi?

Yani, ne olursa olsun hiçbir terör örgütüne gerekçe üretmek olmaz.

Öyle olsa, her örgüt kendini gerekçelendirir. DEAŞ bile.

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