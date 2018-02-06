Birisi bir gün, "sizi bir türlü anlayamıyorum," diye hayretle sormuş Gandi'ye, "geçen hafta söylediğinizin tam tersini söylüyorsunuz..."

"Ah!" demiş Gandi, "geçen haftadan beri o kadar çok şey öğrendim ki."

Malumumuz, özellikle yazarçizer makulesi "benbenlik" etmek için fikirlerinin hiç değişmediğini söyler.

Kimileri de "dün ne dediysem bugün de o" dercesine kaç yıl önce yazdıklarına vurgu yapmaya bayılır.

Şimdiye değin "vaktiyle şunu demiştim ama felaket yanılmışım" diyene pek rastlamadım.

Hele ki şu muhalif şebelekler...

Her konuda isabetliler, öyle ki hiç yanılmıyorlar. (Ne diyeyim, Allah daha beter etsin.)

CHP'liler de öyle.

Yanılgı nedir bilmiyorlar ama tuhaftır, hiçbir seçimi de kazanamıyorlar.

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Girdiği tüm seçimleri kazandığı halde yanıldığını itiraf eden bir tekoldu.hakkında, "bunları vaktiyle cemaat sanmakla yanılmışız" demişti ya, onu diyorum.Muhalif şebelekler de "dikkat edin yine kandırılmayın" yollu az ironi denemelerinde bulunmadılar. (Hâlâ aptallığa doymayıp bunu sürdürenler var.)Kendileri hiç kandırılmıyor ya!Kaset kumpasıyla başlarına genel başkan "atanması" hariç tabii.Bir de, o genel başkanlarınıngibilerle kapalı kapılar ardındagörüşüp nasıl ağız değiştirdiği hariç.Bir de, "" diye kandırılıp'e nasıl asker yazıldıkları...Bir de... neyse uzatmayalım... Sonuç itibariyle, millet de kendisini kandırmaya çalışanlara kanmıyor.Bu sefer de "" diye bizzat kendilerinikandırmaya çalışıyorlar.Ne kadar hazin!"The Cemaat" hakkında hiç yanılmadık, ne mal olduklarını vaktiyle bilip karşı çıkmıştık, diyorlar.Gelgelelim...Dün adına "Cemaat" denilen o ihanet yapılanmasının bugün FETÖ olduğu tüm belgeleriyle ortaya çıkınca adeta yanında duruyorlar.Efendim, durmuyoruz.Daha nasıl duracaksınız?diyorlar Lahey diyorsunuz; "tiyatro" diyorlar "" diyorsunuz.Tüm "muhalefet" malzemeleriniz de (17- 25 Atalık'tan MİT TIR'larına kadar) FETÖ'nün kumpas çıktılarından ibaret.Şimdi dekarşı çıkıyorlar, siz de TTB'nin o bildirisinidesteklemekle aynı şeyi yapıyorsunuz.bir konuda fikrinin değişmesini, bir haftada öğrendiği şeylere bağlamıştı.Sizin de fikriniz değişiyor ama yeni şeyler öğrendiğinizden değil, bildiklerinizi de "unutmanızdan."Yoksa...Dün şiddetle karşı çıktığınız FETÖ'nün bugün siyasi ayağı mesabesinde fonksiyon icra etmezdiniz.Soru şudur: Bildiklerinizi unutmaya sizi kim icbar ediyor?Özgür insan sorar, sorgular, kendini bir düşünceye kapatmaz, kritik aklı hep devrede tutar.Sormazsanız, sorgulamazsanız...Kurultayınızda 1081 delegenin imzasını alansadece 740 oy alırken, 165 delegenin imzasını alan'nin 447 oy almasını anlayamazsınız.Anlayamayınca da......" demeye mahkûmsunuz.