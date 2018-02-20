"Satranç Dersleri" şairi rahmetli İlhami Çiçek'in "yürümenin dışında bütün eylemlerin adı / kaçış kaçış kaçıştır" mısraını anıştıran o uzun yürüyüşler...***
Yağmurda, karda izde; Ankara'nın caddelerinde, kimi zaman gece kimi zaman gündüz...
Kimi zaman 8 saat hiç konuşmadan o toplanmalar, meydanları caddeleri tutan o bağlılıklar, bağlılıktan bağımsız olmayan o ayrılıklar, Hacı Bayram'a verilen o tekmiller...
Değerli öykücümüz Hüseyin Su (İbrahim Çelik abimiz) "Takvim Yırtıkları"nda Nuri Pakdil ustamızla yaşanmışlıklarını öyle anlatıyor ki onunla birlikte o yıllara gidiyorsunuz.
Ankara'nın sokaklarını arşınlıyor, o kitapları okuyor, o filmleri izliyor, Nuri Pakdil'in kurduğu o sofralara oturuyor (e tabii maydanoz, roka, marul falandan ibaret o sofralardan aç kalkıyorsunuz) kimi zaman da Nuri Pakdil'i günlerce arıyor, bir köşeden çıkıp geldiğine tanık olunca da havalara uçuyorsunuz.
Hepsinden öte...
Sömürüye, sömürgecilere, mülkiyetçiliğe, kara siyasaya karşı klas duruşa, biteviye direnişe tanık oluyorsunuz.
Nuri Pakdil...
Hiçbir ayartıcının iğvasına zerre miskali kapılmadan ayaklarının üzerinde sürgit durmayı başaran sıkı bir entelektüel...
Ahir zaman mürşidi...
Tavizsiz bir devrimci...
"Yeryüzünün Lanetlileri
" adlı bir dönem ellerden düşmeyen Frantz Fanon
'un bir kitabı vardı. Hüseyin Su
, 29 Ocak 1991 tarihli günlüğünde
bu kitabı Nuri Pakdil
'in kitapevinden
satın alırken yaptığı
'pazarlığı' şöyle anlatıyor: "Yeryüzünün Lanetlileri'ni görevliye gösterdi; 'Beyefendi kaç kuruş vereceğiz bu kitaba?' dedi.
Kuruş sözcüğünü duyan görevli önce güldü, sonra da canınız sağ olsun efendim, hiç vermeseniz de olur, dedi. Nuri Pakdil bana döndü, 'Görüyorsunuz değil mi Sayın Su, kredimizi!' dedi.
Üçümüz de güldük. 6.500 TL sözünü duyunca, 'Olmaz beyefendi, biz yabancı değiliz biliyorsunuz, biraz indirim yapın,' diye şaka yaptı. 5.000 TL olsun efendim, dedi görevli. Nuri Pakdil sıkı bir pazarlığa girişti: 'Hayır beyefendi, 4.000'den fazla vermeyiz. Bakın misafirimiz de var yanımızda. Sarın şimdi bu kitabı,' diye uzattı. Misafiri bendim tabii ki.
Görevli kitabı sarıp getirdi.
Nuri Pakdil, 'işlenmiş' bir 10.000 TL uzattı; üstünü getirmeyin beyefendi, sadece fiş istiyoruz, dedi. Dayanamadım ve 'Efendim onca pazarlık ne oldu peki?' dedim. 'Beyefendi, pazarlık yapmak sünnettir, siz daha iyi bilirsiniz bu konuları,' dedi. 'Biz de pazarlığımızı yaptık...'
(Hüseyin Su
, Takvim
Yırtıkları, 3. Cilt, Sayfa 94)