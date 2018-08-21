Allah kelamına muttali olunduğunda "İşittik ve iman ettik" demek, müminlerin biricik vasfıdır.

Modernist telakkinin tam aksine...

Müminler önce iman / itaat ederler, sonra, neye iman ettikleri üzerinde tefekkür ve amel...

Tefekkür mü?

Resül -i Ekrem'den, "Bir saat tefekkürün / düşünmenin bin yıllık nafile ibadetten hayırlı olduğu" rivayet edilir.

Lakin...

İman edilen hakkında (Rabbin nimetleri /hikmeti üzerinde mesela) düşünmek ile iman etmek için düşünmek farklı şeylerdir.

Bu meyanda, Hz. İbrahim'in önce Ay'a sonra Güneş'e rabbim dedikten sonra "batanları sevmem ben" diyerek vazgeçmesi kendi deneyimi / içsel tecrübesi değil, kavmine akletmeyi / akıllarını çalıştırmayı önermesinin "temsilidir."

Yoksa, Hazreti İbrahim bidayetinden beri muvahhid (Allah'a şirk koşmayan / birleyen) idi.

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