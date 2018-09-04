Adı bende saklı ünlü bir sosyoloğumuzun evine gelen misafiri tıka basa kitaplarla dolu kütüphanesinin rafları arasında Kitab-ı Mubîn'e rastlayınca dehşet içinde sorar:

"Bu ne?!"

Sosyoloğumuz gayet doğalıkla "Kur'an" der.

Misafiri korkunç bir hayal kırıklığıyla, "Ayol senden hiç beklemezdim!.." karşılığını verir.

"Mahalle baskısı" vesilesiyle daha önce anlatmıştım bunu.

Fakat...

Şerif Mardin'in kimden kendisine Kur'an okumasını istediğini ve Kur'an'dan ayetler dinleyerek nasıl sükûnet bulduğunu hiç anlatmadım.

Neden mi?

Hocaya küfür yobazları tarafından "mahalle baskısı" uygulanacağından endişe ettiğim için...

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