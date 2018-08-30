Kumda oynamayı bırak arkadaş, "kurguya yakından bak" ve hatırla: Menderes ne zaman ki Sovyet Rusya'ya yakınlaştı, bedelini 27 Mayıs 1960'ta idamla ödedi.

Unutma...

Demirel, 1967'de Sovyet Rusya finansman ve katkısıyla İskenderun Demir Çelik Fabrikası, Seydişehir Alüminyum Tesisleri, İzmir Aliağa Rafinerisi dahil birçok hizmeti gerçekleştirmesinin bedelini 12 Mart 1971 muhtırasıyla ödedi.

İkisi de "sağcı" liderlerdi.

Mahir Kaynak (mealen) "Türk solunu Moskova değil, Amerika / NATO yönlendiriyordu" demişti.

Yönlendiremedikleri, 6. Filo'ya karşı çıkan o "yurtsever solcular" ve onların izinden gidenlerdi.

12 Eylül faşizminin hedefi oldular...

Onların hatırasına saygı duyuyorsan ABD'ye "yandaşlık" yapanları itibarsızlaştıracaksın, karşı çıkanları değil...

Bunun için de her şeyden evvel FETÖ üretimi "Erdoğan nefretinin" nakliyeciliğini bırakacaksın.

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