Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasından son derece rahatsız oldukları herkesin malumu.***
Bunu da saklamıyorlar zaten.
Daha dün ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, S- 400 hava savunma sistemini Rusya'dan alacak olmamızı "endişe verici" bulduğunu dile getirdi. Bununla da yetinmedi...
"Türkiye gibi bir NATO müttefikinin S-400 sistemini kullanması bizim politikamıza ters..." dedi.
Demek öyle! Demek, Türkiye'nin proje ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarına ambargo koymak NATO müttefikliğine ters değil ama Rusya'dan hava savunma sistemi almak ters!
Demek, 15 Temmuz işgal girişiminde bulunmak veya Hrant Dink ve 250 vatandaşımızın katili FETÖ elebaşına yardım / yataklık yapmak NATO müttefikliğine ters değil.
Demek, PKK'nın Suriye koluna onca TIR silah vermek veya Mehmetçiğe kurşun sıkan teröristlere "kara ordumuz" demek ve Türkiye'yi ekonomik ablukaya almak NATO müttefikliğine ters değil...
Peki ABD'nin bu tavrına şaşıyor muyuz?
Hayır. Nihayetinde "demokrasi götürüyoruz" diyerek ülkeler işgal eden bir "devletten" söz ediyoruz.
Zaten neden şaşıralım ki, Johnson Mektubu'nda olduğu gibi dün de çok farklı değildiler.
Gelgelelim, hem kendini "Atatürkçü
" addeden hem de Rusya ile yakınlaşmamızdan en az ABD kadar rahatsız olan eşhasa şaşırıyoruz.
Bunların bir kısmı FETÖ'cü tabii. Son günlerde "Atatürkçü" kamuflajı altında "hizmete" devam ediyorlar.
Bir kısmı da Atatürkçülüğü "Batıcılık" zannediyor. Yani, Mustafa Kemal'in, "Türkiye bir maymun değildir. Hiçbir milleti taklit etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanlaşacak, ne Batılılaşacaktır. O, sadece özleşecektir
" sözünden habersiz maymunluk yapıyorlar.
Bunlara, Gazi'nin 6 Mart 1922'de TBMM'de, "Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleri ile, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir...
"
dediğini hatırlatsak ne fayda!
CHP'li muhalif "genç çeriler
" de Hulusi Akar
ve Hakan Fidan
'ın Moskova
ziyaretini "Komünistler Moskova'ya
" alegorisiyle aşağılamaya
çalışıyorlar.
Bir de "6. Filo'ya alkış tutanlar
" diyerek akılları sıra
"İslamcı" dövüyorlar.
Hiçbir şeyden haberleri yok!
Son günlerde PKK'ya yardım eden Suudi Arabistan
'la birlikte "mezhep savaşına
" aşerenlerle "antiemperyalist Müslümanları
" tefrik etmekten bile acizler.
Gerçi bu ayrımı yapmak, Bağdat Caddesi
'nde tankları alkışlayanların veya Fetullah
'la ağız birliği içinde "tiyatro"
diyenlerin harcı değildir.
Hayır yani, 6. Filo'ya selam duranların devamı niteliğinde olan "Neo-Nurcu
" taşeronların işgal girişimini, 15 Temmuz'da "Allah-u Ekber
" nidalarıyla durduran kimlerdi?***
"Türk Einstein
" tesmiye edilen merhum Oktay Sinanoğlu
'na, "Kurtuluş savaşını niye yaptık
" dedirtecek kadar vahim manzara (1947'de Ankara'nın her tarafını Amerikan askeri doldurmuştu) yaşanırken İsmet İnönü
başta değil miydi?
CHP'li Nihat Erim'iniz değil miydi "Türkiye'yi küçük Amerika yapacağız
" diyen.
Hem de... Mustafa Kemal
, (Celal Bayar'dan Tevfik Rüştü Aras'a kadar birçok insanın şahitliğiyle) "Sovyet Rusya dostluğunu sakın terk etmeyin
" şeklinde vasiyet ettiği halde.