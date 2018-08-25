Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasından son derece rahatsız oldukları herkesin malumu.

Bunu da saklamıyorlar zaten.

Daha dün ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, S- 400 hava savunma sistemini Rusya'dan alacak olmamızı "endişe verici" bulduğunu dile getirdi. Bununla da yetinmedi...

"Türkiye gibi bir NATO müttefikinin S-400 sistemini kullanması bizim politikamıza ters..." dedi.

Demek öyle! Demek, Türkiye'nin proje ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarına ambargo koymak NATO müttefikliğine ters değil ama Rusya'dan hava savunma sistemi almak ters!

Demek, 15 Temmuz işgal girişiminde bulunmak veya Hrant Dink ve 250 vatandaşımızın katili FETÖ elebaşına yardım / yataklık yapmak NATO müttefikliğine ters değil.

Demek, PKK'nın Suriye koluna onca TIR silah vermek veya Mehmetçiğe kurşun sıkan teröristlere "kara ordumuz" demek ve Türkiye'yi ekonomik ablukaya almak NATO müttefikliğine ters değil...

Peki ABD'nin bu tavrına şaşıyor muyuz?

Hayır. Nihayetinde "demokrasi götürüyoruz" diyerek ülkeler işgal eden bir "devletten" söz ediyoruz.

Zaten neden şaşıralım ki, Johnson Mektubu'nda olduğu gibi dün de çok farklı değildiler.

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Gelgelelim, hem kendini "" addeden hem de Rusya ile yakınlaşmamızdan en az ABD kadar rahatsız olan eşhasa şaşırıyoruz.Bunların bir kısmı FETÖ'cü tabii. Son günlerde "Atatürkçü" kamuflajı altında "hizmete" devam ediyorlar.Bir kısmı da Atatürkçülüğü "Batıcılık" zannediyor. Yani, Mustafa Kemal'in, "" sözünden habersiz maymunluk yapıyorlar.Bunlara, Gazi'nin 6 Mart 1922'de TBMM'de, "dediğini hatırlatsak ne fayda!CHP'li muhalif "" deve'ın Moskovaziyaretini "" alegorisiyle aşağılamayaçalışıyorlar.Bir de "" diyerek akılları sıra"İslamcı" dövüyorlar.Hiçbir şeyden haberleri yok!Son günlerde PKK'ya yardım eden'la birlikte "" aşerenlerle "" tefrik etmekten bile acizler.Gerçi bu ayrımı yapmak,'nde tankları alkışlayanların veya'la ağız birliği içindediyenlerin harcı değildir.Hayır yani, 6. Filo'ya selam duranların devamı niteliğinde olan "" taşeronların işgal girişimini, 15 Temmuz'da "" nidalarıyla durduran kimlerdi?" tesmiye edilen merhum'na, "" dedirtecek kadar vahim manzara (1947'de Ankara'nın her tarafını Amerikan askeri doldurmuştu) yaşanırkenbaşta değil miydi?CHP'li Nihat Erim'iniz değil miydi "" diyen.Hem de..., (Celal Bayar'dan Tevfik Rüştü Aras'a kadar birçok insanın şahitliğiyle) "" şeklinde vasiyet ettiği halde.