ABD "ablukasına" karşı direnenleri itibarsızlaştırmaya çalışmak için ne yapacaklarını hepten şaşırdılar.

Hem de "6. Filo'ya selam duruyordunuz" diyecek kadar!

Aynı bozguncu kafa, benzer "gerekçeyi" FETÖ konusunda da çalıştırmıştı.

"FETÖ'nün kumpas malzemeleri üzerinden siyaset yapmakla, FETÖ'ye siyasi ayağı mesabesinde hizmet veriyorsunuz" denildiğinde, "Ama siz de FETÖ'yle birlikteydiniz" cevabını vermişlerdi.

Şu an neredesin muhterem, mesele orda!

Nerde duruyorsun?

Türkiye'nin yanında mı yoksa müstevlilerin ve taşeronların yanında mı?

Mesela, taşeron teröre karşı Mehmetçiğin verdiği mücadeleye "Saray savaşı" diyordun, hâlâ orda mısın?

Neyin peşindesin?

6. Filo hadisesi 1969'da yaşandı şimdi 2018'deyiz, hangi pozisyonuna gerekçe üretmenin telaşı içindesin?

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