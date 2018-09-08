İçlerinden bir Allah kulu çıkıp da "yanlış yaptık, kullanıldık, taklaya getirildik" diyebilecek cesareti göstermedi hâlâ.

Oysa alayının "özgüveni" yüksekti.

"Zıpçıktı İslamcı"dan Barbaros Şansal'a, "Türkiye'den toprak satalım borcumuzu ödeyelim" diyen "çapulcu" işadamından şebelek dizi oyuncusuna kadar herkes arzı endam etmişti.

Sonuç mu?

Gezi öncesi tek haneli olan faiz çift haneye, 2 liranın altında olan dolar 3 liranın üzerine çıktı.

En önemlisi de, kırılgan olan fay hatları hepten kırıldı.

Hülasa, Türkiye'yi "sendeletmek" isteyen müstevliler amaçlarına ulaşmış oldu.

Aradan yıllar geçti Şişman...

Gezi desisesinin, 7 Şubat 2012 MİT krizi, 17-25 Aralık 2013 yargı susturuculu darbe girişimi ve 15 Temmuz 2016 işgal saldırısının da içinde yer aldığı bir planın/sürecin parçası olduğunu nasıl göremezsin?

O dönemde görev yapan mülki amirden kolluk kuvvetlerine kadar bir yığın "elemanın" FETÖ iltisakı ortaya çıkması da mı sana bir şey ifade etmiyor?

Ağacı çevreyi "gerekçe" gösteriyorsun hâlâ!..

Ona bakarsan, Kenan Evren'in de sokak ortasında her gün öldürülen onca insan ve "kurtarılmış mahalleler" gibi kallavi "gerekçeleri" vardı.

Sonuç?

Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı.

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