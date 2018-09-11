"Gerçek ortada: Tayyip Erdoğan, ABD'ye karşı mücadele cephesinde.

Vatansız sahte solcu, 'Tayyip Erdoğan karşıtlığı' perdesinin arkasına saklanarak ABD emperyalizminin cephesinde.

Bugün ya Tayyip Erdoğan ile birlikte ABD emperyalizmine karşı Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisindesin!

Üçüncü bir gemi yok!

Savaşlarda üç cephe olmaz..."

Bunları ve daha nicesini Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hayli zamandır dillendiriyor.

Malum güruh çok rahatsız tabii. Özellikle de Atatürkçülüğü "bozgunculuğa" meze yapmak isteyenler...

Panik içinde (küfür / hakaret eşliğinde) yaftayı yapıştırıyorlar: "Erdoğancı"...

Başka çareleri yok!

Yıllar yılı algı operasyonlarıyla zehirledikleri sosyolojilerini (gerçeklerden) korumaları lazım. Yoksa ayaklarının altından zemin kayacak.

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