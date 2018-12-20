ABD'nin binlerce TIR silah verdiği ve "gözlem noktalarıyla" himaye ettiği "terör örgütüne" karşı, "Fırat'ın doğusuna operasyon" kararı alındı ya…

ABD bu kararımızı "kabul edilemez" bularak Türkiye'yi tehdit etti ya…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Sincar'ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecek" diyerek rest çekti ya…

ABD'nin psikolojik savaş aygıtı mesabesindeki "dahili bedhahlar" anında harekete geçtiler!

Zaten Mehmetçik ne zaman "vatan savaşı" verse…

Emperyalizmin bu etki ajanları, FETÖ'nün tenhalardaki bu gizli ortakları, bu Natotürkçüler anında "Atatürk" maskesi takıp "bozgunculuk" yapmaya başlarlar.

Mehmetçiğin teröre karşı verdiği savaşı itibarsızlaştırmak için "saray savaşı" diyen de bunlardı.

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CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel adlı şahıs da geçen gün Milli Savunma Bakanı Akar'a kin ve nefret kustu.

TBMM Genel Kurulu'nda hançeresini yırtarcasına nasıl bağırdı, aklınız durur.

Sayın Akar da cevap sadedinde, FETÖ'cülerin yaptıklarını anlattı: "15 Temmuz'da o alçaklar kafama silah dayadılar; 'başımıza geçeceksin' dediler. (…) Reddettim. Aranızda kafasında silah varken hayır diyebilecek kaç kişi var?.."

Sayın Akar'ın bilmediği şu:

Zaten sizden FETÖ'cülere boyun eğmediğiniz için nefret ediyorlar! Yani, dönemin Genelkurmay Başkanı olarak FETÖ'cülerin başına geçip emir-komuta içinde "darbe" yapmadığınız için.

Şayet FETÖ'cülerle bir olup o "ihaneti" başarsaydınız, "Bizi Erdoğan'dan kurtardı" diyerek sizi kahraman ilan edeceklerdi.

Kahramanlık algıları budur.

Bunlar o alçak işgal girişimine "tiyatro" diyenlerdir.

Bunlar, o gece FETÖ'cülerin "darbe bildirisini" yayın organları HALK TV'den coşkuyla yayınlayanlardır.

Bunların hiçbir şekilde Balyoz ve Ergenekon üzerinden konuşmaya hakları yoktur.

Zira, bunlar o "kumpasları" kuran FETÖ için "adalet" yürüyüşü yapanlardır.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yapılan saldırıların bir nedeni de, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonunu başarıyla yönetmesidir.

Haliyle, CHP Grup Başkan Vekili o şahsın nefreti anlaşılırdır.

Ne de olsa "terör örgütünün" siyasi ayağıyla seçim ittifakı içindedirler.

Genel başkanları da terör örgütünün Suriye kolu hakkında, Pentagon'la ağız birliği içinde, "terör örgütü olarak görmüyoruz, yurtlarını savunuyorlar" demişti.

Tıpkı, Fetullah'la ağız birliği içinde "tiyatro" dediği gibi.

Mezkûr eleman, Hulusi Akar'ın yazı ve düşün ustası büyük sanatçı Nuri Pakdil'i ziyaret etmesine (Atatürk üzerinden) lagaluga ediyor.

Siz gerçekten bonzai mi çekiyorsunuz kuzum?

İnsan laf etmeden önce etrafına bir bakar. Mesela, Mustafa Kemal'e "kefere" diyen o CHP milletvekilini görür de susar.

Hadi onu unuttun diyelim…

Kılıçdaroğlu'nun E. Dumanlı'yı ziyaretini, il başkanınızın Türkiye'yi "soykırımcı" ilan etmesini veya o CHP'li milletvekilinizin, "Dersim Katliamı bir soykırımdır ve sorumlusu CHP'dir. Bu soykırımdan Atatürk de haberdardır" sözlerini de mi unuttun?