Bir tiyatrocu abimiz, bir diziyi gözyaşları içinde izleyen annesini, "Bu bir senaryo anne, gerçek değil" diye uyarınca, annesi, "Bozmaaa!" diye haykırmış.

Bunlar da böyle. Tam konsantre haldeler, hiç "bozulmak" istemiyorlar.

Bir farkla ki, arkadaşımızın annesi "kurgunun" farkında; bunlar "kurguyu" hakikat sanıyor.

Bunlar dediğim, algı operatörleri tarafından zehirlenip ne verilse yiyecek kıvama getirilenler.

Yani, "siyasi şizofrenler."

Zehrin etken maddesi, nefret.

Nefretin doğal sonucu da yabancılaşmak, gettolaşmak, hülasa, algıya müsait hale gelmektir.

Artık başka bir evrende yaşıyorlar.

Algı evreni bu!..

Gerçek sandıklarınız yalandan ibaret deseniz de fayda etmez. Platon'un "mağaradakileri" gibi hakikatle irtibatları kesilmiş.

Tek gerçekleri gölgeler; ışıktan bahsedilmesine hiç tahammülleri yok. Fazıl Say'dan Erdal Beşikçioğlu'na kadar linç etmeleri bundan.

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Uyuşturucu müptelaları gibi algıya alışmışlar. Hal bu olunca gelen geçen dayıyor bunlara algıyı.Bir eleman geçenlerde, "" yalanınıatmakla kalmadı, "" dedi.Hangi bestesi yasaklandı, utanmaz müfteri?Hayır," eleman" dediğimdeğil.desisesinde, "!.." diyerek iç savaşçığırtkanlığı yapan o müptezel.Yani,Kasım 2018'de yazdığım bir yazıda, "" seçimlerden sonra iç savaş çıkarmaya çalışacak; zaten öteden beri "" bahsediyorlar, dedim.Bir FETÖ'cü site (aşerdikleri iç savaşı deşifre ettiğimden olsa gerek) söz konusu yazımı tersyüz etti.O kadar ki, "Millet İttifakı" için söylediğimi ""na hasrettiler.Sonra da zehirledikleri sosyolojiye bunu bi güzel yedirip, koro halinde şebeleklik yaptırdılar.Kasım 2018'de yazdım, yineliyeyim: "Ne desek boş; zira, işleri güçleri yalandolan, algı faaliyeti.Bu, FETÖ'ye hiçbir zaman karşı çıkmadılar.Tam aksine,'teki "yolsuzluk susturuculu" darbekalkışmasındankadar destek verdiler.Malumunuz, 15 Temmuz direnişine de "" dediler.Dün de böyleydiler.Fetullah'ın 28 Şubat süreciyle zemin bulmasına neden oldular. FETÖ sınav sorularını çalıp emniyette, yargıda, TSK'da yuvalanırken, bunlar FETÖ'cü emniyetçilerin tertiplediğivakası üzerinden başörtüsü düşmanlığı yapıyorlardı.28 Şubatçı medya da Fetullah'ı "" diye pazarlıyordu.Hiçbir zaman değişmediler...'nin başörtüsüne kafayı taktıklarının binde biri kadar FETÖ'ye kafayı takmadılar.Ne oldu peki?Saygıdeğer Hanımefendi, başörtüsünü aynı şekilde aynı vakarıyla takmaya devem etmiyor mu?Sırf eşi başörtülü diye Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olmasına engel olmaya çalışan, "" yaygarası eşliğinde, Anayasa Mahkemesi'ne koşan CHP, "" diye Sayın Gül'ün eşiğine yüz sürmedi mi?Beter olun!