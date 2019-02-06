Sorun aynı mantık düzleminde muhatabının argümanına cevap vermek yerine onun kişilik özelliklerinden dem vurma (ad hominem) safsatasından ibaret olsa, gülüp geçersiniz.

Hiçbir konuda doğru dürüst mantıklı tartışma yok.

Mesela, AK Partililer, CHP'yi FETÖ'yle birlikte hareket etmekle "itham" ediyorlar.

Argümanları mı?

17- 25 Aralık "yolsuzluk susturuculu" darbe girişimi üzerinden siyaset yapmak, MİT TIR'ları ihanetini savunmak, FETÖ medyasına göğüs germek, 15 Temmuz direnişine Fetullah'la ağız birliği içinde "tiyatro" demek, ila ahir.

CHP'nin cevabı mı?

Hülasası şu: "AKP de vaktiyle FETÖ'yle birlikte hareket ediyordu..."

Böyle bir yanıt olabilir mi?

Bu her şeyden evvel, söz konusu "ithamı" kabul etmek anlamına gelmiyor mu?

Kaldı ki...

AK Parti'nin dünkü yanlışı, CHP'nin bugün (FETÖ deşifre olduktan sonra) bilerek yaptığı "yanlışın" gerekçesi veya mazereti olabilir mi?

***

***