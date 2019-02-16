Makam - mevki, mal - mülk sınavından kimi geçer, kimi de çakılır. Bu da gayet anlaşılır bir şeydir.***
Suriye politikası
Sınavı geçenlere ne mutlu!
Lakin, bir sınav bittiğinde diğeri başlar; kesintisiz agah olmak şart. Hayat son nefese kadar sınavdan ibaret.
Çakılanlar mı?
Elde ettiklerini kaybetmemek için mütemadiyen alçalırlar.
İşin tuhafı, alçaldıkça yükseldiklerini sanırlar.
Korkunç bir zillettir bu.
Daha korkuncu da var: Hiç sınava girmeden çakılmak!
Nasıl mı?
Günümüz muhalefeti gibi.
üzerinden iktidarı kıyasıya eleştiriyorsunuz...
Bu politikanın mimarı Davutoğlu
'na güzellemeler yapıp, "hakkımızı helal ediyoruz
" diyorsunuz.
Cumhurbaşkanı
adaylığına engel olmak için Anayasa Mahkemesi
'ne koştuğunuz Gül
'e "çatı adayınız" olması için yalvarıyorsunuz.
PKK
'nın silah bırakması ve teröre zemin oluşturan "sorunların" çözülmesi için ("üçüncü taraf"tan bağımsız şekilde) başlatılan "çözüm sürecine
" karşı çıkıyorsunuz...
Sonra da "üçüncü tarafın" Suriye
'deki koluna binlerce TIR silah verdiği PKK'nın siyasi kanadıyla
"ittifak" kuruyorsunuz.
Deşifre olduktan sonra bile FETÖ
'ye kol kanat geriyor, medyasının önünde nöbet tutuyor, 15 Temmuz'a "tiyatro
" diyorsunuz.
Demokrasiden çoğulculuktan bahsediyorsunuz...
Parti içi demokrasiye tahammül göstermiyor, muhalifleri tasfiye ediyorsunuz.
Meral Hanım'ın İP
'i de pek farklı değil.
Ahlak, ilke, tutarlılık falan diyerek yola çıktılar, AKP'li İdris Naim Şahin
'e kadar savruldular.
Vahametin boyutunu Umut Barış Erdoğan
'ın istifa dilekçesi özetliyor:
"Kurucusu olduğum İYİ Parti'den adı terör örgütü (FETÖ) ile anılan bir şahsın ısrarla belediye başkan adayı yapılmak istenmesini kabul etmem mümkün değildir (...) İstifamı açıkladıktan sonra yoğunlaşan tepkiler sonrası senaryoda değişiklik yapmak zorunda kalanlar daha sonrasında yaptıkları açıklamalarla İYİ Parti'nin hangi anlayışla yönetildiğini tekrar kamuoyuna göstermişlerdir..."
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AK Parti
, 16 yıllık kesintisiz iktidarı süresince harici ve dahili onca badirelerle boğuşmuş. Reelpolitikle yüzleşmiş. Güç ve kudretle sınanmış...
Yetmezmiş gibi Erdoğan karşıtı AKP'lilerin sinsilikleriyle
mücadele etmek
zorunda kalmış.
Hepsinden öte 16 yılda 10 kez seçime, yani, sınava girmiş.
Her sınavdan geçer not aldığı halde, özeleştiriden vazgeçmemiş, mental yorgunlukla hesaplaşmaya çalışmış.
Muhalefet de sınava girmiş kalmış, girmiş kalmış, girmiş kalmış...
Gelgelelim, ders alacağına daha da savrulmuş. O kadar ki, PKK
ve FETÖ
'nün umudu haline gelmiş.
Şimdilerde sebze meyve fiyatlarına öyle bel bağlamış ki tanzim satışlarını kuyruk sancısına
dönüştürmüş.
Geçenlerde mor elbise giyen Meral Hanım
'a, İP Başkanvekili Lütfü Türkkan
, "elbiseniz patlıcanı hatırlatıyor
" demiş. Meral Hanım
da "mesaj vermiyorum ama şuur altı mesaj veriyor
" karşılığını vermiş...
Kılıçdaroğlu
da şuur altını çalıştırıp aynı yöntemle mesaj verebilir.
Hıyar veya maydanoz yeşili fena gitmez mesela.