Makam - mevki, mal - mülk sınavından kimi geçer, kimi de çakılır. Bu da gayet anlaşılır bir şeydir.

Sınavı geçenlere ne mutlu!

Lakin, bir sınav bittiğinde diğeri başlar; kesintisiz agah olmak şart. Hayat son nefese kadar sınavdan ibaret.

Çakılanlar mı?

Elde ettiklerini kaybetmemek için mütemadiyen alçalırlar.

İşin tuhafı, alçaldıkça yükseldiklerini sanırlar.

Korkunç bir zillettir bu.

Daha korkuncu da var: Hiç sınava girmeden çakılmak!

Nasıl mı?

Günümüz muhalefeti gibi.

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